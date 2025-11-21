TOPSPIEL UM AUFSTIEGSPUNKTE***

KSV Trenk fordert im Topspiel FC HELLAS Augsburg heraus. FC HELLAS Augsburg kam zuletzt gegen SpVgg Bärenkeller zu einem 2:2-Unentschieden. Letzte Woche siegte KSV Trenk gegen TSG Hochzoll mit 4:1. Damit liegt KSV Trenk mit 21 Punkten jetzt im vorderen Teil der Tabelle.
Die Offensive von FC HELLAS Augsburg in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Bereits 34-mal schlugen die Angreifer in dieser Spielzeit zu. Die letzten Resultate der Gastgeber konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.
Die Verteidigung von KSV Trenk wusste bisher überaus zu überzeugen und wurde erst zwölfmal bezwungen. Zuletzt lief es erfreulich für die Gäste, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.
Der Schlüssel zum Erfolg ist es, die Offensive von FC HELLAS Augsburg in Schach zu halten. Durchschnittlich markiert die Elf von Coach Aleksandar Canovic mehr als zwei Treffer pro Match. Die Mannschaften sind mit nur einem Punkt Unterschied aktuell in gleichen tabellarischen Gefilden unterwegs. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sieben Siege ein.
Beide Mannschaften dürften sich die gleichen Siegchancen ausrechnen. Im Tableau liegen die Kontrahenten in jedem Fall dicht beieinander.