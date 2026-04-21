Topspiel um 20.15 Uhr: Siegfried Materborn gegen Viktoria Winnekendonk Kreisliga A Kleve-Geldern: Schon am Dienstagabend steigt das Topspiel zwischen Siegfried Materborn und Viktoria Winnekendonk. von André Nückel · Heute, 11:22 Uhr · 0 Leser

Die Viktoria kämpft um ihre letzte Chance im Titelrennen. – Foto: Susanne Schmidt

Der 25. Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern wird an einem ungewöhnlichen Termin eröffnet, denn gespielt wird schon am Dienstagabend um 20.15 Uhr: Viktoria Winnkendonk hat beim Tabellenführer Siegfried Materborn die große Chance, auf drei Punkte heranzukommen. Andernfalls kann Materborn den ersten Verfolger im Aufstiegsrennen eliminieren.

Heute, 20:15 Uhr Siegfried Materborn Materborn Viktoria Winnekendonk SV WiDo 20:15 live PUSH

>>> Liveticker Siegfried Materborn - Viktoria Winnekendonk Peter Timpe tickert am Abend das Topspiel - hier geht es zum Ticker:

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr BV Sturm Wissel Wissel FC Aldekerk Aldekerk 15:00 live PUSH

Spieltext Wissel - Aldekerk