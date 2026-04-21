 2026-04-20T12:45:22.080Z

Allgemeines

Topspiel um 20.15 Uhr: Siegfried Materborn gegen Viktoria Winnekendonk

Kreisliga A Kleve-Geldern: Schon am Dienstagabend steigt das Topspiel zwischen Siegfried Materborn und Viktoria Winnekendonk.

von André Nückel · Heute, 11:22 Uhr · 0 Leser
Die Viktoria kämpft um ihre letzte Chance im Titelrennen.
Die Viktoria kämpft um ihre letzte Chance im Titelrennen. – Foto: Susanne Schmidt

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Kreisliga A Kleve/GE
1. FC Kleve II
TSV WaWa
Materborn
Sevelen

Der 25. Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern wird an einem ungewöhnlichen Termin eröffnet, denn gespielt wird schon am Dienstagabend um 20.15 Uhr: Viktoria Winnkendonk hat beim Tabellenführer Siegfried Materborn die große Chance, auf drei Punkte heranzukommen. Andernfalls kann Materborn den ersten Verfolger im Aufstiegsrennen eliminieren.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern

Heute, 20:15 Uhr
Siegfried Materborn
Siegfried MaterbornMaterborn
Viktoria Winnekendonk
Viktoria WinnekendonkSV WiDo
20:15live
Peter Timpe tickert am Abend das Topspiel - hier geht es zum Ticker:

>>> Liveticker Siegfried Materborn - Viktoria Winnekendonk

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
BV Sturm Wissel
BV Sturm WisselWissel
FC Aldekerk
FC AldekerkAldekerk
15:00live
Spieltext Wissel - Aldekerk

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
TSV Nieukerk
TSV NieukerkTSV Nieukerk
SV Nütterden
SV NütterdenNütterden
15:00
Spieltext TSV Nieukerk - Nütterden

So., 26.04.2026, 15:30 Uhr
TSV Wachtendonk-Wankum
TSV Wachtendonk-WankumTSV WaWa
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf II
15:30
Spieltext TSV WaWa - Pfalzdorf II

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
SV Walbeck
SV WalbeckSV Walbeck
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve II
15:00
Spieltext SV Walbeck - 1. FC Kleve II

So., 26.04.2026, 15:30 Uhr
SV Veert
SV VeertSV Veert
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau II
15:30live
Spieltext SV Veert - SGE B.-Hau II

So., 26.04.2026, 15:15 Uhr
Uedemer SV
Uedemer SVUedemer SV
SV Sevelen
SV SevelenSevelen
15:15
Spieltext Uedemer SV - Sevelen

So., 26.04.2026, 15:30 Uhr
SV Issum
SV IssumSV Issum
Grün-Weiß Vernum
Grün-Weiß VernumVernum
15:30live
Spieltext SV Issum - Vernum

Das sind die nächsten Spieltage

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Kleve-Geldern

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