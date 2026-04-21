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Topspiel um 20.15 Uhr: Siegfried Materborn gegen Viktoria Winnekendonk
Kreisliga A Kleve-Geldern: Schon am Dienstagabend steigt das Topspiel zwischen Siegfried Materborn und Viktoria Winnekendonk.
von André Nückel · Heute, 11:22 Uhr · 0 Leser
Die Viktoria kämpft um ihre letzte Chance im Titelrennen. – Foto: Susanne Schmidt
Der 25. Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern wird an einem ungewöhnlichen Termin eröffnet, denn gespielt wird schon am Dienstagabend um 20.15 Uhr: Viktoria Winnkendonk hat beim Tabellenführer Siegfried Materborn die große Chance, auf drei Punkte heranzukommen. Andernfalls kann Materborn den ersten Verfolger im Aufstiegsrennen eliminieren.
Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.
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