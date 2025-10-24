Topspiel Ulflingen – Folschette: erneuter Führungswechsel?

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
Bereits um 15 Uhr empfängt Erpeldingen am Sonntag die US Böwingen. Der Absteiger konnte sich zuletzt an die Spitzenplätze heranpirschen während Böwingen sich ergebnistechnisch auf einem absteigenden Ast befindet, was aus dem FC 72 den Favorit in dieser Partie macht. Bei den Gästen beklagte Trainer Tiago Alves Gil Anfang der Woche u.a. grosses Verletzungspech.
„Was den Saisonstart betrifft, hatte ich bessere Ergebnisse erwartet. Mit der großen Anzahl neuer junger Spieler, die zwar viel Talent haben, aber noch ihre Position im Team finden müssen, und den schweren Verletzungen mehrerer wichtiger Spieler haben wir katastrophale Ergebnisse zu Beginn hinnehmen müssen.
Ich denke insbesondere an Michael Lucarelli, einer unserer Kapitäne, dem ich an dieser Stelle für seinen Mut danken möchte, der uns aber aufgrund einer schweren Knieverletzung nicht mehr helfen kann. Es ist sicher, dass wir die Mittel haben, um bessere Resultate zu erzielen, auch wenn wir wissen, dass es auch genug Talent in einer Vielzahl von anderen Teams in der Meisterschaft gibt.“
Das Spitzenspiel bestreitet eine Stunde später der neue Leader Ulflingen gegen den alten Folschette. Nur ein Pünktchen trennt den Ersten von Vierten. Die jüngsten Entwicklungen lassen leichte Vorteile bei den Gastgebern erkennen. Während Vianden (2.) gegen Ell (12.) über eine klar bessere Ausgangslage verfügen sollte, stehen sich mit Pratzerthal-Redingen und Christnach-Waldbillig zwei punktgleiche Tabellennachbarn in einem spannenden Duell gegenüber.
Schlusslicht Rambrouch (2 Punkte) und der Viertletzte Heiderscheid-Eschdorf (5) kämpfen um wichtige Zähler im Tabellenkeller. Harlingen-Ischpelt wird gegen Clerf Favorit sein, doch man muss sehen, wie sich der Trainerwechsel bei den Green Boys auf die Mannschaft ausgewirkt hat. Schließlich begrüßt Absteiger Berdorf-Consdorf noch Aufsteiger Bourscheid zu einer offenen Begegnung zweier weiterer Nachbarn im Mittelfeld der Tabelle.
