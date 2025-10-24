Topspiel Ulflingen – Folschette: erneuter Führungswechsel?

Bereits um 15 Uhr empfängt Erpeldingen am Sonntag die US Böwingen. Der Absteiger konnte sich zuletzt an die Spitzenplätze heranpirschen während Böwingen sich ergebnistechnisch auf einem absteigenden Ast befindet, was aus dem FC 72 den Favorit in dieser Partie macht. Bei den Gästen beklagte Trainer Tiago Alves Gil Anfang der Woche u.a. grosses Verletzungspech.

„Was den Saisonstart betrifft, hatte ich bessere Ergebnisse erwartet. Mit der großen Anzahl neuer junger Spieler, die zwar viel Talent haben, aber noch ihre Position im Team finden müssen, und den schweren Verletzungen mehrerer wichtiger Spieler haben wir katastrophale Ergebnisse zu Beginn hinnehmen müssen.

Ich denke insbesondere an Michael Lucarelli, einer unserer Kapitäne, dem ich an dieser Stelle für seinen Mut danken möchte, der uns aber aufgrund einer schweren Knieverletzung nicht mehr helfen kann. Es ist sicher, dass wir die Mittel haben, um bessere Resultate zu erzielen, auch wenn wir wissen, dass es auch genug Talent in einer Vielzahl von anderen Teams in der Meisterschaft gibt.“