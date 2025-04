Topspiel: Uevekoven empfängt Kohlscheid

Erster gegen Zweiter, 46 Punkte gegen 44, Offensivpower gegen Stabilität: In der Bezirksliga Staffel 4 kommt es am 21. Spieltag zum langerwarteten Duell zwischen den Sportfreunden Uevekoven und dem Kohlscheider BC. Für beide Teams geht es um mehr als Punkte – es geht um Haltung, Formstärke und psychologische Wirkung auf dem Weg zum möglichen Aufstieg.

Für Marschalk ist „Druck das falsche Wort“, vielmehr setzt er auf Motivation und Balance: „Wir werden motiviert sein und brauchen auch etwas Gelassenheit.“ Der direkte Vergleich dürfte diesmal offener verlaufen als im Hinspiel, da bei Uevekoven nun der volle Kader zur Verfügung steht: „In der Hinrunde haben einige Jungs krankheitsbedingt oder durch Verletzungen gefehlt. Ich denke, dass wir am Wochenende auf Augenhöhe sind.“ Besonders aufmerksam will man auf Kohlscheids Struktur im Spielaufbau reagieren: „Gerade über beide Außenbahnen sind sie gefährlich und spielen top Schnittstellen-Bälle. Im Erobern der zweiten Bälle ist der KBC auch gut. Mit der Dreierkette im Aufbau hatten wir im Hinspiel auch unsere Probleme.“

Marschalk setzt auf Heimvorteil und Kulisse: „Ich denke, am Wochenende wird es voll. Wir haben ja bei ‚normalen‘ Ligaspielen schon immer 100–150 Zuschauer. Alle Sportfreunde wollen in Grün und Weiß vorbeikommen – mal gucken, ob das funktioniert.“ Auch personell gibt es positive Nachrichten: „Wir sind am Wochenende voll besetzt. Gelbsperren sind abgesessen, leichte Blessuren auskuriert – ich hoffe, es passiert nichts mehr in der Trainingswoche.“

Mit Blick auf die Tabelle bleibt auch Marschalk sachlich: „Ich denke nicht, dass das Spiel eine Vorentscheidung ist, selbst wenn wir gewinnen sollten. Dann haben wir noch neun Spiele gegen sehr gute Mannschaften, die auch erst gespielt werden müssen.“ Für seine Mannschaft hat er eine klare Botschaft: „Die Jungs sollen in erster Linie Spaß haben, mutig und mit Selbstvertrauen spielen. Wir müssen 90 Minuten hellwach sein in jeder Situation, als Mannschaft funktionieren, wo jeder für den anderen da ist. Dann bin ich zuversichtlich, dass die Zuschauer ein gutes Bezirksligaspiel zu sehen bekommen – mit vielen Torabschlüssen auf beiden Seiten.“

Kohlscheids Trainer Andreas Puzicha beschreibt die Vorfreude auf das Duell nüchtern, aber bestimmt: „Für solche Spiele betreibt man ja den Aufwand im Amateurfußball.“ Den größeren Druck spürt er nicht aufgrund der Tabellenkonstellation: „Druck verspüren wir nur aufgrund der momentanen schwierigen sportlichen Situation, weil uns die Leichtigkeit und Lockerheit abhandengekommen ist und wir bisher kein Rezept dagegen gefunden haben. Selbst bei einer Niederlage ist die Saison noch nicht gelaufen.“

Auch für Puzicha ist das Rückspiel nicht mit dem Hinspiel vergleichbar: „In der Hinrunde waren beide Mannschaften noch ein Stück weit in der Findungsphase. Da war noch nicht absehbar, wie die Saison verlaufen wird. Das ist nach zwei Dritteln der Saison natürlich jetzt anders. Beide Mannschaften konnten ihr Potenzial bisher optimal ausnutzen.“

Der Trainer des KBC erwartet ein Spiel auf Augenhöhe mit klarer Dynamik: „Das Spiel wird nicht über den Aufstieg entscheiden, da erst der 21. Spieltag gespielt ist. Trotzdem kann so ein Spiel psychologisch wertvoll sein. Uevekoven hat uns bisher 11 Punkte nach dem 5. Spieltag abgenommen – das ist schon ein Brett. Ich gehe von einem sehr offenen Spiel mit hohem Tempo und wenig taktischen Zwängen aus. Beide Mannschaften wollen kicken.“

Puzicha warnt vor der Klasse des Gegners: „Uevekoven ist in allen Mannschaftsteilen sehr gut besetzt. Sie haben in der Offensive eine brutale Qualität und Erfahrung bis in den Profibereich.“ Für den Rahmen setzt auch er auf zahlreiche Zuschauer: „Für Uevekoven ist es ein Heimspiel. Die Atmosphäre ist immer sehr gut. Ich hoffe, dass uns aus Kohlscheid einige unterstützen werden, sodass das Spiel einen tollen Rahmen haben wird.“ Personell bleibt es bei einem vorsichtigen Optimismus: „Wir hatten in den letzten Wochen immer wieder mal angeschlagene Jungs. Wir werden das bestmögliche Team auf den Platz schicken.“

Die Botschaft an seine Mannschaft ist klar formuliert: „Sie sollen einfach Spaß haben und den Augenblick genießen.“