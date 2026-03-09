Topspiel: Tufan Lacin über die Niederlage gegen Kosova

Niederlage beim Topspiel-obwohl man ein sehr gutes Spiel gemacht haben – Foto: Julian Holzner

„Wir waren von Anfang an gar nicht im Spiel drin. Der FC Kosova hatte eine sehr gute Energie und hat uns in den ersten zehn Minuten dominiert. Bei der Qualität, die sie haben, machen sie dann auch sofort zwei Tore. Sie hatten gerade am Anfang viel mehr Härte und Wucht im Spiel als wir.“

„Danach sind wir sehr gut reingekommen. Kosova hat sich auf das Kontern beschränkt und da haben wir extreme Mentalität gezeigt. Wir sind in kurzer Zeit zurückgekommen. Da sieht man auch, dass wir mit Rückständen gut umgehen können.“

Kurz vor der Pause hattet ihr sogar die Chance zur Führung.

„Ja, kurz vor der Pause hat Emre Tunc die riesige Chance auf das 3:2, aber leider scheitert er. Im Großen und Ganzen muss man sagen, dass wir – außer den ersten zehn Minuten – bis zur Pause voll im Spiel waren.“

Wie hast du die zweite Halbzeit erlebt?

„Nach der Pause erzielen sie durch einen Konter wieder das Tor zum 3:2. Da schauen wir bei der Entstehung alle nicht so glücklich aus. Aber wieder kämpfen wir uns ran und machen das 3:3. Wir waren drauf und dran, das 4:3 zu machen. Man hat aber gemerkt, dass sie eingespielt sind und viel Erfahrung haben. Sie haben vieles verteidigt und wir haben nicht alles sauber ausgespielt.“

„Dann machen sie wieder durch einen Konter das 4:3. Danach sind wir angelaufen, aber sie haben viel mit Erfahrung gelöst. Am Ende machen sie, nachdem wir aufgemacht haben, noch das 5:3.“

Wie hast du die Atmosphäre rund um das Spiel wahrgenommen?

„Die Kulisse war unglaublich. Es waren sehr viele Menschen da, um das Spiel zu sehen. Ich glaube, keiner wurde enttäuscht. Man hat gemerkt, dass sie eingespielt sind und genau wissen, was sie machen. Am Ende stehen sie zurecht da oben und haben noch keine Niederlage.“

„Wir waren heute die Mannschaft, die wirklich dran war, aber uns hat dieser Moment gefehlt. In jeder Drangphase von uns haben sie das Tor gemacht. Sie waren einfach eiskalt.“

Wie bewertest du die Entwicklung deiner Mannschaft insgesamt?

„Unsere Entwicklung ist sehr gut. Wir können schon mit Mannschaften mithalten, die seit Jahren eingespielt sind. Wir brauchen noch Geduld und harte Arbeit, um dahin zu kommen.“

„Bei solchen Spielen fehlen oft Kleinigkeiten. Aber die Jungs schmeißen sich immer rein und ich bin stolz auf sie. Wir haben noch Ziele vor uns und wollen zumindest auf Platz zwei gehen und versuchen aufzusteigen.“

„Es ist noch nichts verloren. Wir haben die Mentalität und die Qualität, dass wir es noch schaffen können. Jetzt heißt es Mund abwischen und weitermachen.“