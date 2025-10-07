Topspiel! Türkgücü Sennestadt empfängt Eintracht Bielefeld II

Am kommenden Sonntag steht in der Kreisliga B das absolute Topduell an: Tabellenführer Türkgücü Sennestadt empfängt den direkten Verfolger TuS Eintracht Bielefeld II. Beide Teams trennen vor dem Spieltag nur ein Punkt – Spannung ist also garantiert.

Türkgücü präsentiert sich bislang als das Maß aller Dinge in der Liga. Mit einem beeindruckenden Torverhältnis von 45:9 stellt das Team sowohl die beste Offensive als auch die stabilste Defensive der Liga.

Doch auch Eintracht Bielefeld II ist in Topform – mit 37 Treffern in neun Spielen steht auch hier eine Offensivmaschine auf dem Platz, die jederzeit zuschlagen kann.





Es dürfte ein Duell auf Augenhöhe werden, in dem Kleinigkeiten entscheiden – ein Fehler, eine Standardsituation, ein Moment der Genialität.