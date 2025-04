Topspiel Tengern gegen Brake: “Die Jungs haben sich das verdient“

TuS Brake (blau) reist als Tabellenführer zum Topspiel zum TuS Tengern (Platz 4) – Foto: Hageböke

Der 24. Spieltag der Bezirksliga Westfalen Staffel 1 bringt ein echtes Topspiel mit sich: Tengern gegen Brake ist das Duell zweier Schwergewichte, in dem wichtige Punkte im Titelrennen vergeben werden. Währenddessen geht es für Teams wie Bruchmühlen, Dielingen oder Jöllenbeck ums Überleben in der Liga. Alle Spiele des Wochenendes im Überblick.

————————————————————



FC Lübbecke – TuS Dielingen (Sonntag 15:00 Uhr) Nach dem souveränen 2:0-Auswärtssieg beim starken Team aus Eidinghausen hat sich der FC Lübbecke eindrucksvoll im Aufstiegsrennen zurückgemeldet. Als Tabellendritter empfangen die Lübbecker am Sonntag den TuS Dielingen, der als Vorletzter dringend Punkte im Abstiegskampf benötigt. Für den Aufsteiger aus Lübbecke zählt vor heimischer Kulisse daher nur ein Sieg – die ungeschlagene Heimserie soll unbedingt fortgesetzt werden.



Mühlenweg: “Personell wird es von Woche zu Woche besser“

Trainer Nils Mühlenweg sieht sein Team dabei gut vorbereitet, auch wenn die Personalsituation weiter angespannt bleibt: „Personell weiterhin nicht optimal, aber es wird dann doch von Woche zu Woche besser, weil wir zwei Gesperrte hatten, die sind jetzt wieder dabei. Das heißt, wir sind noch mal zwei mehr geworden, das ist natürlich gut, aber wir sind noch weit davon entfernt, zu sagen, dass wir aus dem Vollen schöpfen können.“ Die Belastung in dieser Phase der Saison sei ohnehin eine Herausforderung für alle Teams.



Mühlenweg: “Ungeschlagene Serie zu Hause ausbauen“



Die Motivation beim FCL ist jedenfalls hoch: „Wir wollen das Spiel gewinnen. Ziel sei es, die Heimserie auszubauen und weiter oben dran zu bleiben. „Wir wissen den Gegner einzuschätzen, wissen, was auf uns zukommt und wollen natürlich zu Hause die ungeschlagene Serie beibehalten.“





Morgen, 16:00 Uhr FC Lübbecke FC Lübbecke TuS Dielingen TuS Dielingen 16:00 PUSH



————————————————————————— —————————————————————————

TuS Tengern – TuS Brake (Sonntag 15:00 Uhr) Am Sonntag (15:00 Uhr) steigt in Tengern das mit Spannung erwartete Topspiel des Spieltags: Der heimstarke Tabellen-Vierte empfängt den aktuellen Spitzenreiter TuS Brake. Während Tengern zuletzt mit einem knappen, aber wichtigen 1:0-Sieg in Hiddenhausen seine starke Form unterstrich, kam Brake nicht über ein torloses Remis in Pödinghausen hinaus – ein Unentschieden, das das Titelrennen wieder etwas spannender macht. Für Tengern bietet sich nun die Chance, mit einem weiteren Erfolg nicht nur den Anschluss an das Spitzentrio zu halten, sondern auch selbst Druck im Titelkampf aufzubauen. Trainer Jannik Korte zeigt sich vor dem Duell hochmotiviert: „Für uns ein super cooles Spiel. Dementsprechend freuen wir uns natürlich drauf und hoffen, dass auch viele am Sonntag bei gutem Wetter den Weg zum Platz finden.“ Seine Mannschaft habe sich diese Kulisse verdient.



Korte: “Wollen unsere Ungeschlagene Serie fortführen“ Doch auch Korte weiß um die Schwere der Aufgabe: „Brake kommt mit Topform und einem vollen Kader – für uns natürlich schwer.“ Dennoch sei sein Team bereit, die Herausforderung anzunehmen: „Aufgrund des aktuellen Laufs brauchen wir uns aber auch nicht verstecken und wollen Brake so schwer wie möglich machen und unsere ungeschlagene Serie fortführen.“ Im Hinspiel war man auf dem Kunstrasen in Brake bereits nah dran an einer Überraschung – nun soll im eigenen Stadion der nächste Coup folgen. Die personelle Lage gibt Anlass zur Zuversicht: „Wir haben heute nochmal gut trainiert und haben eigentlich fast alle dabei – bis auf wenige Ausnahmen.“ Ein Spitzenspiel unter besten Voraussetzungen – mit offenem Ausgang und großer Bedeutung für beide Seiten.





Morgen, 15:00 Uhr TuS Tengern TuS Tengern TuS Brake TuS Brake 15:00 PUSH



————————————————————————— ————————————————————————— TuS Bruchmühlen – VfL Viktoria Mennighüffen (Sonntag 15:00 Uhr) Trotz einer bitteren 2:3-Niederlage in Vlotho schöpft Bruchmühlen als Drittletzter noch Hoffnung auf den Klassenerhalt. Mit Mennighüffen kommt ein direkter Konkurrent, der sich mit 22 Punkten knapp über dem Strich bewegt, aber zuletzt mit 0:9 bei Stift Quernheim regelrecht unterging. Für beide Teams ist es ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel. Ein Heimsieg würde Bruchmühlen wieder in Schlagdistanz bringen.





Morgen, 15:00 Uhr TuS Bruchmühlen TuS Bruchmühlen VfL Viktoria Mennighüffen Mennighüffen 15:00 PUSH



————————————————————————— ————————————————————————— SG Frisch Auf Herringhausen-Eickum – SC Vlotho (Sonntag 15:00 Uhr) Mit einem 2:2 beim FSC Eisbergen bleibt die SG Herringhausen-Eickum im oberen Tabellendrittel stabil. Der SC Vlotho hingegen feierte mit dem knappen Sieg gegen Bruchmühlen einen wichtigen Schritt aus dem unteren Tabellenfeld. Die SG hat nur eine Niederlage auf dem Konto, doch Vlotho ist nach zuletzt verbesserten Auftritten nicht zu unterschätzen. Beide Teams brauchen Zählbares – der eine für den Anschluss nach oben, der andere zur Sicherung nach unten.







————————————————————————— SV Oetinghausen – FSC Eisbergen (Sonntag 15:00 Uhr) ————————————————————————— Der SV Oetinghausen reist mit Selbstvertrauen aus dem 3:2-Auswärtssieg in Jöllenbeck an und empfängt den FSC Eisbergen, der zuletzt Remis spielte. Beide Mannschaften stehen im Tabellenmittelfeld. Es ist ein Duell auf Augenhöhe mit der Chance, sich in der oberen Tabellenhälfte festzusetzen. Für Eisbergen ist es zudem eine gute Gelegenheit, den Anschluss nach oben nicht zu verlieren.







————————————————————————— TuS Grün-Weiß Pödinghausen – TuS Jöllenbeck 1897 (Sonntag 15:00 Uhr) ————————————————————————— Während Pödinghausen mit dem torlosen Remis gegen Spitzenreiter Brake einen Achtungserfolg feiern durfte, rutscht Jöllenbeck nach der 2:3-Heimniederlage gegen Oetinghausen immer tiefer in den Tabellenkeller. Der 15. Platz hat nur acht Punkte gesammelt und steht bereits mit dem Rücken zur Wand. Pödinghausen will sich mit einem Sieg aus dem gefährdeten Bereich absetzen – Jöllenbeck dagegen kämpft ums Überleben.







————————————————————————— SV Eidinghausen-Werste – BV Stift Quernheim (Sonntag 15:30 Uhr) ————————————————————————— Die Gäste aus Quernheim reisen mit breiter Brust an – der 9:0-Kantersieg über Mennighüffen spricht eine klare Sprache. Eidinghausen-Werste hingegen unterlag Lübbecke und bleibt im dicht gedrängten Tabellenmittelfeld stecken. Als Tabellenzweiter ist Quernheim in der Favoritenrolle, doch Eidinghausen will sich nicht kampflos geschlagen geben. Ein Punktgewinn wäre für das Heimteam bereits ein Achtungserfolg.