Topspiel-Stimmung in Emsbüren

Für den SV Concordia Emsbüren steht am Sonntag ein letzter Prüfstein der Vorrunde an. Mit 25 Punkten aus zehn Spielen gehört die Mannschaft zu den stabilsten Teams der Frauen-Landesliga Weser-Ems. Gegen den SV Harderberg soll dieser Eindruck noch einmal untermauert werden.

Trainer Marcel Gebhardt zeigt sich vor dem Heimspiel entsprechend zufrieden: „Die Mädels haben eine richtig tolle Vorrunde gespielt, diese wollen wir mit vollem Einsatz, Leidenschaft und Willen gegen Harderberg beenden.“ Zugleich weiß er, dass der Gegner mit breiter Brust anreisen wird: „Harderberg konnte die letzten beiden Punktspiele gewinnen und wird mit viel Selbstvertrauen anreisen.“





Trotz der guten Ausgangslage bleibt Concordias Anspruch klar. „Wir werden nochmal alles geben, um unsere aktuell gute Form zu bestätigen und versuchen, die drei Punkte zu Hause zu behalten“, betont Gebhardt. Die Vorfreude ist groß: „Wir freuen uns aufs Wochenende.“

Auch beim SV Harderberg blickt man positiv auf den kommenden Gegner – und auf die eigene Entwicklung. Trainer Patric Hagedorn rechnet mit schwierigen Bedingungen und einem anspruchsvollen Gegner: „Wir erwarten vor allem jetzt durch die Wetterverhältnisse einen vielleicht eher schwierig zu bespielenden Platz, wie wir es aber auch schon kennen aus dem Rückspiel gegen Emsbüren in der Vorsaison.“

Vor Concordias fußballerischer Ausbildung zeigt er Respekt: „Wir erwarten zudem eine eingespielte Truppe aus der Jugendarbeit der Concordia.“

Trotzdem reist Harderberg mit klarer Zielsetzung an. Die Mannschaft will ihren jüngsten Aufwärtstrend bestätigen. „Wir freuen uns einfach auf das Spiel und wollen jetzt auch, wenn es in Richtung Winterpause geht, zeigen, dass wir den positiven Trend, den wir haben, bestätigen können“, so Hagedorn.

Zum Abschluss der Vorrunde treffen damit zwei formstarke Teams aufeinander: Emsbüren mit dem Anspruch, seine starke Serie fortzuführen, und Harderberg mit dem Ziel, den nächsten Schritt im Tabellenmittelfeld zu machen.