Topspiel steigt in Oberzell, Maierhöfen empfängt Ailingen

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr SV Oberzell SV Oberzell SV Baindt SV Baindt 15:00



Das Spitzenspiel des Spieltages findet in Oberzell statt. Der Tabellenführer hat nach der 0:2-Niederlage in Friedrichshafen etwas gutzumachen und will mit einem Heimsieg die Spitze behaupten. Der SV Baindt reist mit 14 Punkten an und könnte mit einem Erfolg selbst noch näher an die Tabellenspitze heranrücken.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr FC Leutkirch FC Leutkirch VfL Brochenzell Brochenzell 15:00



Leutkirch steckt mit sieben Punkten auf Rang 15 im Tabellenkeller und braucht dringend einen Befreiungsschlag. Gegner VfL Brochenzell reist mit 14 Punkten an und hat durch den Sieg gegen Vogt neues Selbstvertrauen getankt. Mit einem Auswärtserfolg würde Brochenzell in das vordere Tabellendrittel vorrücken.

Morgen, 15:00 Uhr SV Vogt SV Vogt TSV Meckenbeuren Meckenbeuren 15:00



Der SV Vogt will nach der bitteren 1:2-Niederlage beim VfL Brochenzell zurückschlagen. Mit 16 Punkten rangiert Vogt in Schlagdistanz zur Tabellenspitze. Gegner TSV Meckenbeuren steht mit nur acht Zählern auf Platz 13 und befindet sich im unteren Tabellendrittel. Für Vogt ist ein Heimsieg Pflicht, Meckenbeuren könnte dagegen mit einem Überraschungserfolg wertvolle Punkte sammeln.

Spieltext Maierh./Grün - TSG Ailingen

Der SV Maierhöfen/Grünenbach ist mit 17 Punkten erster Verfolger von Spitzenreiter Oberzell. Nach zuletzt zwei sieglosen Partien will der SVM zu Hause gegen die TSG Ailingen wieder dreifach punkten. Ailingen hat mit elf Punkten noch Luft nach oben und steht derzeit auf Platz 10. Für die Gäste wird es ein schwerer Gang, für Maierhöfen ist es ein Pflichtsieg im Kampf um den Titel.

Tettnang (Tabellenelfter) zeigte beim 4:3 in Ailingen offensive Qualitäten, während Ravensburg II (Platz 14) die Niederlage gegen Bergatreute verdauen muss. Ein Sieg wäre für beide Teams ein Schritt aus der gefährlichen Zone. Das Spiel verspricht viel Spannung, da die Tabellensituation eng ist.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr SV Bergatreute Bergatreute SV Weingarten Weingarten 15:00



Bergatreute gewann zuletzt in Ravensburg und steht mit 13 Punkten auf Rang acht. Der SV Weingarten ist mit 14 Zählern nur einen Punkt voraus und will nach dem knappen 1:0 gegen Bad Waldsee weiter Boden gutmachen. Beide Teams können mit einem Sieg den Anschluss nach oben wahren. Ein Verfolgerduell mit viel Brisanz.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr FV Bad Waldsee Bad Waldsee TSV Eschach TSV Eschach 15:00



Schlusslicht Bad Waldsee hat nach acht Spielen erst zwei Punkte und wartet weiter auf den ersten Sieg. Nun empfängt der Aufsteiger mit dem TSV Eschach einen Titelkandidaten, der nach der 1:2-Niederlage gegen Aichstetten Wiedergutmachung betreiben will. Mit 16 Punkten bleibt Eschach im Spitzenfeld, alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr SV Aichstetten Aichstetten FC Dostluk Friedrichshafen FC Dostluk 15:00



Aichstetten überraschte zuletzt mit dem 2:1-Erfolg in Eschach und kletterte auf Rang neun. Mit 13 Punkten ist das Team auf Platz neun angekommen. Gegner Dostluk Friedrichshafen feierte zuletzt den Sensationssieg gegen Oberzell und hat nun sechs Zähler auf dem Konto. Für beide Teams geht es darum, ihre Formkurve zu bestätigen und weitere wichtige Punkte zu sammeln.





