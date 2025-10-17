Topspiel statt Abstiegskampf Dank neuer Impulse

Neuer Wind auf beiden Trainerbänken

Die entscheidenden Impulse kamen in beiden Vereinen von der Seitenlinie. Beim FSV Sömmerda übernahm im Sommer mit Kevin Floßmann ein gerade einmal 22-jähriger Trainer das Ruder – und sorgte sofort für frischen Schwung. Floßmann spricht von einem „ganzheitlichen Ansatz“ und einem System, das „in allen fünf Spielphasen des Fußballs“ ansetzt. Besonders die Defensivarbeit hat der junge Coach neu strukturiert: „Wir haben uns ein Defensivkonzept erarbeitet, das uns mit klaren Prinzipien auf verschiedenen Höhen verteidigen lässt. Gleichzeitig suchen wir im Spiel mit Ball auf engem Raum die richtigen Lösungen.“

Auch in Gispersleben war der Sommer von einem Umbruch geprägt. Nach dem Rücktritt von Georg Fischer übernahmen Martin Hagenbring und Thomas Schmidt gemeinsam das Traineramt – ein gleichberechtigtes Duo, das beim TSV neue Perspektiven eröffnet hat. „Wir wollten keine klassische Hierarchie mehr, sondern ein Modell mit zwei Trainern, die sich austauschen und gemeinsam entscheiden“, erklärt Hagenbring. „Das funktioniert hervorragend, die Mannschaft zieht mit, und die Stimmung ist so gut wie lange nicht.“

Erfolg durch Teamgeist und klare Strukturen

Beide Trainer zeigen sich mit dem bisherigen Saisonverlauf hochzufrieden. Gisperslebens Hagenbring betont den gewachsenen Zusammenhalt: „Wir haben viele Punkte geholt, was so nicht zu erwarten war. Unser Ziel bleibt der frühzeitige Klassenerhalt, aber wir sind als Team gewachsen. Die jungen Spieler entwickeln sich, und auch nach Rückschlägen bleiben wir positiv.“

Auch in Sömmerda sieht man die Fortschritte deutlich. Floßmann blickt weniger auf die Tabelle, sondern auf die Entwicklung: „Wir haben uns in allen Bereichen verbessert. Unser Ziel ist es, weiter an unseren Schwächen zu arbeiten, unsere Stärken auszubauen und das Potenzial der Mannschaft voll auszuschöpfen.“

Ein Duell auf Augenhöhe

Sportlich verspricht das Duell ein Spiel auf Messers Schneide zu werden. Beide Teams gehen mit viel Selbstvertrauen in die Partie, beide verfügen über eine stabile Defensive und einen klaren Plan. Motor-Coach Hagenbring traut dem Gegner einiges zu: „Sömmerda spielt seit Jahren unter ihrem eigentlichen Niveau. Mit dem Trainerwechsel hat sich das geändert – sie sind richtig stark. Ich sehe keinen Favoriten. Am Ende wird entscheidend sein, wer den Matchplan besser umsetzt.“

Floßmann wiederum blickt mit Vorfreude auf das Kräftemessen: „Wir freuen uns auf das Spiel gegen Gispersleben. Wenn wir die Intensität auf den Platz bringen, die wir uns im Training erarbeitet haben, unsere Leitlinien umsetzen und an uns glauben, können wir das Spiel für uns entscheiden.“