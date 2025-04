Topspiel-Sieg für Viktoria, Nichtantritt, Straelen taumelt Richtung B

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern

Wie glücklos Arminia Kapellen/Hamb in dieser Saison unterwegs ist, wurde beim 2:3 beim SC Auwel-Holt deutlich. Das Schlusslicht führte mit 2:0, kassierte aber noch vor der Pause den Ausgleich. In der Schlussphase flog Torschütze Paul Oymanns mit einer unnötigen Gelb-Roten Karte vom Platz, was Auwel-Holt den Antrieb zum Siegtreffer gab: Max Endemann erzielte das 3:2 in der Nachspielzeit. In der kommenden Woche könnte Kapellen/Hamb bereits absteigen.

Trotz eines verschossenen Strafstoßes von Kai Jaschek feierte Viktoria Goch II einen souveränen 4:0-Erfolg gegen den SV Issum. Im günstigsten Fall beträgt der Rückstand nach dem Wochenende auf Platz zwei nur noch drei Punkte. Viktoria Goch II – SV Issum 4:0

Viktoria Goch II: Lars Thielen (13. Marvin Kürbs), Lars Johnson, Jordi Barbara, Tim Müller, Kai Jaschek (80. Ali Baghi), Thomas Langenberg, Robert Nafin, Louis Bruns (60. Luca Maurice Sinatra), Konstantin Schütz, Ben Pauls, Miguel Wurring - Trainer: Ernes Tiganj

SV Issum: Lutz Kleinmanns, Mark Holsteg, Philipp Boddenberg, Tim Kabasch, Fabian Kok, Luca Elsnic, Andreas Bongartz (46. Tobias Spaltmann), Martin Weiser, Valon Rizvani (46. Janus Jonkmans), Justin-Noel Schmidt, Ben Bongartz - Trainer: Thorsten Fronhoffs

Schiedsrichter: Jan Lehnert - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Konstantin Schütz (17.), 2:0 Louis Bruns (25.), 3:0 Robert Nafin (29.), 4:0 Marvin Kürbs (59.)

Besondere Vorkommnisse: Kai Jaschek (Viktoria Goch II) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (10.). Spiele im Fokus

Im Keller-Gipfen zwischen dem SV Straelen und dem SV Nütterden waren die Gäste bereit, bis zum Schluss Vollgas zu geben. Straelen glich zwischenzeitlich zwar aus, aber in der Folge führte der SVN zur Pause mit 3:1 und brachte die drei Punkte mit einem 7:2-Kantersieg nach Hause. Der Doppelpack von Alexander Reinders im ersten Abschnitt war mit spielentscheidend. Jetzt hat der SVN 17 Punkte, Straelen ist auf Rang 15 gefallen (14 Punkte). Da es nach mindestens drei Bezirksliga-Absteigern aussucht, muss Straelen mindestens sechs, eher sieben Punkte aufholen. Vorbericht: Mit jeweils 14 Punkten kämpfen der SV Straelen und der SV Nütterden um den Klassenerhalt. Das direkte Duell könnte das vielleicht wichtigste Spiel der Saison sein, denn weder ein Unentschieden noch eine Niederlage helfen bei der Mission Ligaverbleib. Es bleibt also abzuwarten, ob ein Team mit offenem Visier spielt oder gar den Fokus auf die Defensive liegt. Straelen gewann das erste Duell mit 3:1 und wird auch im Heimspiel versuche, die Punkte zu behalten.

Wie ein Platzverweis ein Spiel beeinflussen kann, zeigt sich fast wöchentlich. So auch beim Topspiel zwischen dem Uedemer SV und Viktoria Winnekendonk. Der USV ging mit der ersten Aktion des Spiels in Führung, Maik Hemmers traf in der 1. Minute, doch vor dem Seitenwechsel war es Igor Puschenkow, der Winnekendonk heranbrachte (36.). Mit der roten Karte gegen Peter Janßen kippte das Spielglück zugunsten der Gäste, die den fälligen Freistoß durch Dennis Belzek direkt verwandelten (53.). In der Folge sorgte Luca Janssen für die Entscheidung (72.) - und Spannung im Aufstiegsrennen! Uedem ist Zweiter mit 51 Punkten, Winnekendonk hat 49 Punkte, Goch II 48 Zähler. Der TSV Weeze hat 57 Punkte. Vorbericht: Das 4:1 aus dem Hinspiel war eine Wachablösung im Aufstiegsrennen, denn im Oktober stand der Uedemer SV noch hinter Viktoria Winnekendonk. Jetzt hat der USV alle Trümpfe in der Hand und könnte am Sonntag zum großen Coup ausholen: Der Tabellenzweite, der in dieser Saison ebenfalls aufsteigen wird, hat fünf Punkte Vorsprung auf die Viktoria, die also nicht verlieren darf. Sollte am Freitag Viktoria Goch gegen den SV Issum etwas liegen lassen, könnte der Aufstiegskampf schon entschieden sein. Auch Tabellenführer TSV Weeze wird diese beiden Partien genauestens beobachten.

Tabellenführer TSV Weeze gewinnt kampflos gegen die SGE Bedburg-Hau II, die zum Spiel gegen den Tabellenführer nicht antritt. Die weiteren Ergebnisse

Das sind die nächsten Spieltage

23. Spieltag

So., 13.04.25 15:00 Uhr TSV Weeze - Viktoria Goch II

So., 13.04.25 15:00 Uhr SV Nütterden - SGE Bedburg-Hau II

So., 13.04.25 15:00 Uhr Arminia Kapellen/Hamb - SV Straelen

So., 13.04.25 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - SC Auwel-Holt

So., 13.04.25 15:30 Uhr SV Sevelen - SV Walbeck

So., 13.04.25 15:30 Uhr SV Issum - Siegfried Materborn

So., 13.04.25 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - Uedemer SV

So., 13.04.25 15:30 Uhr FC Aldekerk - TSV Nieukerk



24. Spieltag

Do., 17.04.25 20:00 Uhr Arminia Kapellen/Hamb - SV Nütterden

Do., 17.04.25 20:00 Uhr SC Auwel-Holt - Grün-Weiß Vernum

Do., 17.04.25 20:00 Uhr SV Straelen - Viktoria Winnekendonk

Do., 17.04.25 20:00 Uhr Viktoria Goch II - SGE Bedburg-Hau II

Do., 17.04.25 20:00 Uhr Siegfried Materborn - TSV Weeze

Do., 17.04.25 20:00 Uhr SV Walbeck - SV Issum

Do., 17.04.25 20:00 Uhr TSV Nieukerk - SV Sevelen

Do., 17.04.25 20:00 Uhr Uedemer SV - FC Aldekerk

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: