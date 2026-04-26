Topspiel-Sieg, 13 Punkte Vorsprung - Ruderting meisterlich! 17. Spieltag in der Frauen-Bayernliga - Samstag: FC Ruderting vs. FC Forstern 2:1 von Helmut Weigerstorfer · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Ruderting marschiert in Richtung Meisterschaft und somit Regionalliga. – Foto: Karl-Heinz Hönl

Die Meisterschaft und somit die Regionalliga ist ganz nah! Nach dem erfolgreichen Topspiel gegen den FC Forstern hat der FC Ruderting bei noch fünf ausstehenden Partien 13 Punkte Vorsprung auf eben jene Oberbayern. War der 2:1-Sieg am Samstagnachmittag das Meisterstück? "Davon will ich noch nichts hören", betont FCR-Managerin Johanna Maier mit Nachdruck. Sie schiebt hinterher: "Spitzenreiter sind wir - mehr noch nicht."

Der einzige niederbayerische Vertreter in der Frauen-Bayernliga ist aber nicht nur unangefochtener Tabellenführer, sondern derjenige, der die Szenerie weiterhin bestimmt in der 4. Liga. Das wurde im Rahmen des 17. Spieltages wieder einmal deutlich. Das Duell mit dem ärgsten Verfolger war "kein schönes Spiel. Wir können besser Fußball spielen", insgesamt ist der Sieg aber (wieder einmal) verdient. Ruderting zeigte nämlich (wieder einmal), dass man die Punkte einfach mitnehmen muss. Nicht mehr, und nicht weniger.

"Forstern war eher darauf bedacht, nicht unter die Räder zu kommen. Sie haben das Spiel bewusst langsam gemacht. Und dann kommt eben keine attraktive Partie heraus", blickt Hanna Maier auf die 90 Minuten zurück. Gästetrainer Jan Strehlow bestätigt diese Ansicht, hat aber eine andere Begründung für die offensichtliche Passivität seiner Truppe. "Wir hatten einfach nicht so viel Power wie Ruderting, das im Vergleich zum Hinspiel aber deutlich ineffezienter war."