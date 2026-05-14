Topspiel-Showdown und Verfolgerduell im Oberhaus

Nachdem der TSV Altomünster den Spieltag bereits am Dienstag mit einem deutlichen 4:0-Erfolg bei der SpVgg Kammerberg II eröffnete, spitzt sich das Aufstiegsrennen am Wochenende weiter zu. Der Freitagabend bringt direkt Brisanz im Verfolgerfeld, wenn der drittplatzierte ASV Dachau II die SpVgg Hebertshausen empfängt und unter Zugzwang steht, um den Anschluss an die Spitze nicht zu verlieren. Am Samstag greifen die Teams aus dem Tabellenkeller ein, wobei der TSV Arnbach II im direkten Duell gegen den SV Riedmoos II wichtige Punkte gegen den Abstieg sucht. Der Sonntag startet mit der Pflichtaufgabe für den TSV Eintracht Karlsfeld III beim Tabellenschlusslicht SC Inhauser Moos II, gefolgt von der Begegnung des TSV Allach München II gegen den SC Lerchenauer See. Den absoluten Höhepunkt des Spieltags bildet schließlich das ultimative Gipfeltreffen am Sonntagnachmittag, bei dem der unangefochtene Spitzenreiter 1.FC Kollbach den direkten Verfolger SC Vierkirchen zum vorentscheidenden Meisterduell empfängt.