 2026-05-12T12:35:39.633Z

Ligavorschau

Topspiel-Showdown und Verfolgerduell im Oberhaus

A-Klasse 1 München

von Helmut Kampa · Heute, 10:34 Uhr · 0 Leser

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A-Klasse 1
ASV Dachau II
Dachau 65 III
Karlsfeld III
TSV Allach II

Nachdem der TSV Altomünster den Spieltag bereits am Dienstag mit einem deutlichen 4:0-Erfolg bei der SpVgg Kammerberg II eröffnete, spitzt sich das Aufstiegsrennen am Wochenende weiter zu. Der Freitagabend bringt direkt Brisanz im Verfolgerfeld, wenn der drittplatzierte ASV Dachau II die SpVgg Hebertshausen empfängt und unter Zugzwang steht, um den Anschluss an die Spitze nicht zu verlieren. Am Samstag greifen die Teams aus dem Tabellenkeller ein, wobei der TSV Arnbach II im direkten Duell gegen den SV Riedmoos II wichtige Punkte gegen den Abstieg sucht. Der Sonntag startet mit der Pflichtaufgabe für den TSV Eintracht Karlsfeld III beim Tabellenschlusslicht SC Inhauser Moos II, gefolgt von der Begegnung des TSV Allach München II gegen den SC Lerchenauer See. Den absoluten Höhepunkt des Spieltags bildet schließlich das ultimative Gipfeltreffen am Sonntagnachmittag, bei dem der unangefochtene Spitzenreiter 1.FC Kollbach den direkten Verfolger SC Vierkirchen zum vorentscheidenden Meisterduell empfängt.

Morgen, 20:00 Uhr
ASV Dachau
ASV DachauASV Dachau II
SpVgg Hebertshausen
SpVgg HebertshausenSpVgg Hebeh.
20:00

Sa., 16.05.2026, 12:00 Uhr
TSV Arnbach
TSV ArnbachTSV Arnbach II
SV Riedmoos
SV RiedmoosRiedmoos II
12:00

So., 17.05.2026, 12:30 Uhr
SC Inhauser Moos
SC Inhauser MoosSC Inh. Moos II
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld III
12:30

So., 17.05.2026, 14:30 Uhr
1.FC Kollbach
1.FC Kollbach1.FC Kollbach
SC Vierkirchen
SC VierkirchenVierkirchen
14:30

Di., 12.05.2026, 19:30 Uhr
SpVgg Kammerberg
SpVgg KammerbergKammerberg II
TSV Altomünster
TSV AltomünsterAltomünster
0
4
Abpfiff

So., 17.05.2026, 14:00 Uhr
TSV Allach München
TSV Allach MünchenTSV Allach II
SC Lerchenauer See
SC Lerchenauer SeeLerchen. See
14:00