Topspiel: Schönenbach empfängt ungeschlagenen Verfolger

Für den SSV Jan Wellem steht das vierte Topspiel in Folge an, wenn die ungeschlagene Voigt-Elf zu Gast beim Tabellenführer Schönenbach ist. Während der Spitzenreiter seine perfekte Serie ausbauen will, reist der Verfolger trotz Personalsorgen mit großem Kampfgeist an. Für Jan Wellem wird es zum Charaktertest, für Schönenbach zur Standortbestimmung ihrer Dominanz. Ein echtes Gipfeltreffen mit allem, was dazu gehört.

Der Coach will den Fokus hochhalten: „Wir kennen ihre Stärken und bereiten uns gezielt darauf vor. Unser Ziel ist klar: Wir wollen den siebten Saisonsieg holen!“ Zugleich mahnt er zur Weiterentwicklung: „Wir haben bisher gezeigt, dass wir früh in der Saison in guter Form sind – aber wir sind noch lange nicht dort, wo wir uns sehen. Wir wollen uns weiterentwickeln, Woche für Woche stabiler werden und unsere Leistung konstant auf den Platz bringen.“

Bei den Rheindörfern ist die Stimmung nach dem 3:0-Auswärtssieg in Heiligenhaus bestens. Trainer Sebastian Tillmann weiß jedoch, dass es trotz der starken Serie keine Selbstläufer gibt. „Schwarz-Weiß ist für uns ein alter Bekannter. Wir wissen genau, was uns erwartet – die Duelle in der Vergangenheit waren stets torreich und oft vogelwild.“

Nach der knappen 2:3-Niederlage bei Ford Niehl will Schwarz-Weiß nun auch den großen Favoriten ärgern – mit Mut, Einsatz und Leidenschaft.

Für Müller hat das Spiel zudem eine persönliche Note: „Für uns als Trainer gibt es auch nichts Schöneres, als sich mit den Besten zu messen. Zudem treffe ich mit Tilli, dem Trainer der Rheindörfer, auf einen alten Klassenkameraden. Wir verstehen uns immer noch sehr gut und es ist immer erfrischend, sich auch vor den Spielen mit solchen Menschen auszutauschen.“

Schwarz-Weiß-Trainer Sven Müller sieht sein Team in der klaren Außenseiterrolle, geht das Duell aber mit viel Vorfreude an. „Die Ausgangslage ist klar. Wir sind der klare Underdog, die Rheindörfer der klare Favorit – aufgrund der tabellarischen Situation definitiv. Was auf dem Platz passieren wird, werden wir Sonntag sehen. Wir sind richtig heiß, die Jungs haben richtig Bock auf das Spiel.“

Die Rollen sind klar verteilt: Wenn SpVg Rheindörfer am Sonntag beim SC Schwarz-Weiß Köln antritt, trifft der Tabellenzweite auf den Drittletzten – der eine mit Ambitionen nach oben, der andere mit dem festen Willen, den Favoriten zu ärgern. Während Rheindörfer nach acht Spielen noch ungeschlagen ist, wartet Schwarz-Weiß weiter auf den zweiten Saisonsieg.

Bei einem Heimsieg würde der SV Schönenbach seinen Vorsprung auf den SSV Jan Wellem auf elf Punkte ausbauen. Für die Gäste wäre dies ein herber Rückschlag im Aufstiegsrennen. Doch Voigt zeigt sich realistisch: „Wir können jetzt nicht hinfahren und sagen, wir werden da die Sterne vom Himmel schießen. Wir wollen gucken, ein guter Gegner zu sein, wirklich dagegenhalten – und dann sehen, was am Ende dabei herauskommt.“

Wie die Gäste kann auch Schönenbach voraussichtlich nicht aus dem Vollen schöpfen. Hinter den Einsätzen von Berkant Durdu, Sven Wurm und Davin Dresbach stehen verletzungsbedingt Fragezeichen. Rückkehrer Elham Isakoski steht hingegen nach abgelaufener Sperre wieder zur Verfügung.

Trotz der eigenen Erfolgsserie geht man in Schönenbach mit dem nötigen Respekt in die Partie. Mit Sascha Marquet verfügt Jan Wellem über einen torgefährlichen und erfahrenen Offensivspieler, der in sechs Einsätzen bereits fünf Tore erzielt hat. Marquet stand in der vergangenen Saison noch im Kader von Drittligist Alemannia Aachen und ist einer der herausragenden Akteure der Liga.

Die Personalsituation beim SSV ist angespannt. „Wir haben mit 13 Spielern am Dienstag trainiert und es sieht nicht so aus, als ob da viele zurückkommen“, erklärte Voigt. Unter anderem fehlen Ajet Shabani mit einem Nasenbeinbruch sowie Philipp Büsch, der über Beschwerden am Knöchel klagt. Auch mehrere Langzeitverletzte stehen weiterhin nicht zur Verfügung. „Das ist wirklich wie eine Seuche“, so Voigt. Taktische Anpassungen seien daher nicht ausgeschlossen.

Trainer Alexander Voigt sieht seine Mannschaft vor einer besonderen Herausforderung. „Es ist mal eine andere Ausgangslage für uns. Beim absoluten Top-Team und bei der Übermannschaft der bisherigen Saison zu spielen – da geht es einfach darum, dass wir ein guter Gegner sein können, dass wir richtig dagegenhalten, vernünftig verteidigen und dann gucken, dass wir über Nadelstiche nach vorne kommen“, sagte der frühere Bundesliga-Profi.

Der SSV Jan Wellem belegt mit 16 Punkten den fünften Tabellenplatz und ist damit direkter Verfolger. Auch das Team aus Bergisch Gladbach ist nach acht Spielen noch ungeschlagen, musste jedoch bereits viermal die Punkte teilen – zuletzt bei einem spektakulären 3:3 gegen die DJK Südwest Köln.

Der SV Schönenbach geht mit makelloser Bilanz ins Topspiel: Acht Spiele, acht Siege, 24 Punkte, 27:4 Tore – keine Mannschaft der Liga ist in der laufenden Saison dominanter unterwegs. Am vergangenen Wochenende unterstrich die Mannschaft ihre Form mit einem souveränen 3:0-Auswärtssieg beim SV Frielingsdorf.

Wenn der SV Schönenbach am Sonntag um 15:15 Uhr den SSV Jan Wellem Bergisch Gladbach empfängt, trifft der souveräne Spitzenreiter auf einen noch ungeschlagenen, aber personell angeschlagenen Verfolger. Es ist das Duell zweier ambitionierter Mannschaften, das aufgrund der aktuellen Tabellenkonstellation und der Ausgangslage Brisanz verspricht.

Nach dem packenden 3:3 im Spitzenspiel bei Jan Wellem wartet auf die DJK Südwest Köln nun eine vermeintlich leichtere Aufgabe: Am Sonntag empfängt die Mannschaft von Trainer Daniel Errens das Schlusslicht SC Brühl. Während die Gastgeber mit 17 Punkten auf Rang vier stehen, reisen die Gäste mit lediglich drei Zählern und acht Niederlagen im Gepäck an – doch unterschätzen will man sie keinesfalls.

Trainer Daniel Errens warnte ausdrücklich davor, den Tabellenletzten auf die leichte Schulter zu nehmen. „Es sieht vielleicht tabellarisch auf den ersten Blick nach klaren Verhältnissen aus. Aber davon lassen wir uns nicht täuschen. Die Brühler haben auch die letzten beiden Spiele lange offen gehalten, die dann erst im letzten Drittel der Spielzeit oder in der 90. Minute entschieden wurden. Das zeigt, dass sie in der Lage sind, Spiele eng zu halten und ihren Gegnern das Leben schwer zu machen.“

Für Errens ist daher klar: „Wir wollen das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Es gibt wie jeden Sonntag drei Punkte zu vergeben, und dafür müssen wir eine gute Leistung abrufen. Die Brühler werden sicherlich nicht zu uns nach Köln kommen, um uns die Punkte zu schenken.“

Südwest will Schwung aus dem Spitzenspiel mitnehmen

Nach dem emotionalen Unentschieden bei Jan Wellem möchte Südwest den Schwung ins Heimspiel mitnehmen. „Das Ziel ist, den Spannungsbogen, der sich gerade mit dem Top-Spiel aufgebaut hat, hochzuhalten und eine gleichwertige Performance auch beim Heimspiel gegen Brühl auf den Platz zu bringen – so wie letzte Woche in Wellem.“

Für die Gäste aus Brühl, die zuletzt gegen Deutz 05 mit 2:5 unterlagen, dürfte es erneut ein schwieriges Unterfangen werden. Südwest hingegen will seine starke Heimbilanz ausbauen und sich weiter im oberen Tabellendrittel festsetzen.

Deutz will oben dran bleiben Deutz 05 will am Sonntag im Heimspiel gegen den Heiligenhauser SV den nächsten Schritt machen, um sich im Spitzenfeld festzusetzen. Mit 19 Punkten aus acht Spielen steht das Team von Markus Hilmer auf dem dritten Tabellenplatz – nur fünf Zähler hinter Spitzenreiter Schönenbach. Der Aufsteiger aus Heiligenhaus belegt mit elf Punkten Rang sieben, musste zuletzt aber zwei bittere Niederlagen hinnehmen: ein 0:3 gegen die Rheindörfer und ein 0:2 im Kreispokal gegen den FC Bensberg. Esins: „Ein ganz anderes Gesicht zeigen“ Nach dem enttäuschenden Pokalaus forderte Heiligenhaus-Trainer Andy Esins eine klare Reaktion seiner Mannschaft. „Nach der Pokalniederlage unter der Woche müssen wir gegen Deutz ein ganz anderes Gesicht zeigen“, betont er. Der Respekt vor dem Gegner ist groß, doch Angst verspürt er keine: „Wir haben großen Respekt vor den Deutzern, fahren aber mit einem guten Plan nach Deutz und versuchen, so unangenehm wie möglich zu sein.“ Heiligenhaus will damit beweisen, dass die jüngsten Rückschläge nur ein kleiner Stolperer waren. Gerade auswärts möchte der Aufsteiger wieder kompakter und entschlossener auftreten. Ardic warnt vor dem „frechen Aufsteiger“ In Deutz ist man sich bewusst, dass trotz der Tabellensituation kein Selbstläufer zu erwarten ist. Sportlicher Leiter Yilmaz Ardic beschreibt den kommenden Gegner als gefährlich und unberechenbar: „Heiligenhaus spielt bisher eine ordentliche Saison. Sie belegen einen soliden Mittelfeldplatz, kommen als Aufsteiger nach Deutz und haben im Grunde nichts zu verlieren.“ Die eigene Marschroute ist klar: volle Konzentration und Kontrolle. „Wir werden sehr konzentriert in das Spiel gehen. Da sind alle Mannschaftsteile gefragt. Wir wollen unsere Stärken auf den Platz bringen und werden gut vorbereitet sein“, so Ardic weiter. Alles spricht zunächst für die favorisierten Deutzer, die in Brühl zuletzt mit 5:2 überzeugten. Doch Heiligenhaus hat bereits mehrfach bewiesen, dass sie auch gegen Topteams unangenehm zu bespielen sind. Esins bringt es auf den Punkt: „Wir wollen ein anderes Gesicht zeigen.“ Deutz dagegen will die Serie ausbauen und weiter Druck auf die Spitzenteams ausüben. Die Rollenverteilung ist klar – das Ergebnis am Sonntag jedoch noch längst nicht.

Ford Niehl peilt vierten Sieg in Serie an Nach drei Siegen in Folge hat sich der CfB Ford Niehl aus der Gefahrenzone befreit – doch am Sonntag wartet mit dem FC Germania Zündorf ein Gegner, der alles daransetzen wird, seine eigene Negativserie zu stoppen. Während Niehl mit neun Punkten auf Platz neun steht, steckt Zündorf mit fünf Zählern auf Rang 14 fest und wartet seit fünf Spielen auf ein Erfolgserlebnis. Oymak warnt: „Uhr wieder auf Null stellen“ Trotz des Aufwärtstrends will Ford-Trainer Dogan Oymak sein Team nicht in Sicherheit wiegen. „Wir erwarten am Wochenende eine echte Herkulesaufgabe. Zündorf befindet sich in einer wichtigen Phase – eine Situation, die wir selbst nur zu gut kennen. Der Gegner hat nichts zu verlieren, und wir haben nichts zu verschenken.“ Die deutliche Leistungssteigerung der letzten Wochen soll am Sonntag erneut bestätigt werden, betont Oymak: „Unser Ziel ist es, unsere aktuelle Form zu bestätigen und es Zündorf so schwer wie möglich zu machen. Wir haben Selbstvertrauen getankt, wissen aber auch ganz genau, dass kein Gegner unterschätzt werden darf. Deshalb heißt es am Wochenende: Uhr wieder auf Null stellen, voll fokussiert sein – und die drei Punkte nach 90 Minuten in Niehl behalten.“ Werken glaubt an die Wende Auf der anderen Seite glaubt Zündorf-Coach Daniel Werken fest an den Turnaround – auch wenn die Aufgabe beim formstarken Gegner alles andere als leicht wird. „Bei Ford Niehl wird es natürlich eine Herausforderung, weil sie gerade im Aufwind sind, ihre letzten Spiele gewonnen haben und mit viel Selbstvertrauen in Richtung Sonntag gehen. Wir wissen das und sind uns unserer Situation bewusst, wollen dennoch das Spiel gewinnen, weil wir immer noch den Glauben haben.“ Sein Team müsse vor allem die eigenen Fehler minimieren: „Wir glauben daran, dass wir, wenn wir gut verteidigen und individuelle Fehler abstellen, jeden Gegner schlagen können. Mit diesem Glauben fahren wir am Sonntag nach Niehl. Wir wollen definitiv da auch gewinnen und die Kehrtwende schaffen. Das hat Priorität – wir wollen einfach Fußballspiele gewinnen, egal gegen wen wir spielen.“ Während Ford Niehl derzeit mit Leidenschaft und Effizienz punktet, sucht Zündorf nach Stabilität. Der direkte Vergleich verspricht Spannung: ein formstarker Gastgeber mit Rückenwind gegen einen angeschlagenen, aber entschlossenen Gegner, der endlich wieder jubeln will.

„Eine ganz harte Aufgabe“ Den Bock umgestoßen hatte der TV Hoffnungsthal am Wochenende und siegte zuletzt mit 2:1 bei Germania Zündorf. Gegner Rheinsüd feierte einen klaren 5:0-Erfolg gegen Hürth II. Während die Hausherren mit zehn Punkten auf Rang acht stehen, reist Rheinsüd als Tabellensechster mit 13 Zählern an. Besonders brisant: In der Vorsaison gewann Hoffnungsthal das Heimspiel deutlich mit 4:0. TV-Sportleiter Maciek Gawlik rechnet erneut mit einem Duell auf Augenhöhe, bei dem die Tagesform entscheidend sein könnte. „Wir erwarten die nächste harte Nuss. Ein Team, das immer sehr diszipliniert spielt, guten Einsatz zeigt und auch in dieser Saison wieder eine sehr gute Defensive präsentiert.“ Der Auswärtssieg in Zündorf habe seinem Team gutgetan und die Stimmung sei bestens. „Es war eine ordentliche Woche, es wird gut gearbeitet und wir hoffen natürlich, dass die drei Punkte bei uns bleiben. Dennoch wird es eine ganz, ganz harte Aufgabe. Es wird wieder ein tagesformabhängiges Spiel. Die Duelle gegen Rheinsüd sind immer recht intensiv, mit wenig Torchancen.“ Rheinsüd erinnert sich an bittere Niederlage Auch Rheinsüd-Trainer Stefan Krämer weiß um die Schwere der Aufgabe – und um die schmerzhaften Erinnerungen aus dem Vorjahr. „Wir wurden letztes Jahr böse erwischt in Hoffnungsthal“, sagt der Coach. „Dementsprechend wollen wir das dieses Jahr besser lösen.“ Nach zuletzt zwei überzeugenden Siegen hat Krämer seine Elf auf den nächsten Schritt eingeschworen: „Wir wollen an die letzten beiden Spiele anknüpfen und unsere kleine Serie fortsetzen.“ Entscheidend werde dabei erneut die Balance zwischen Stabilität und Offensivdrang sein. „Wichtig wird sein, dass wir den Gegner offensiv nicht zur Entfaltung kommen lassen und gleichzeitig unsere eigene Durchschlagskraft auf den Platz bringen“, erklärt er. Der Trainer erwartet eine intensive Begegnung, bei der Zweikampfhärte und Konzentration gefordert sind: „Ich erwarte wieder ein sehr intensives Spiel. Hoffnungsthal hat zuletzt in die Erfolgsspur zurückgefunden und wird zu Hause nachlegen wollen. Wir müssen alles abrufen, um erfolgreich zu sein.“ Beide Mannschaften gehen mit breiter Brust in die Partie. Hoffnungsthal setzt auf Heimstärke und defensive Kompaktheit, Rheinsüd auf Spielfreude und Offensivpower. Gawlik bringt es auf den Punkt: „Wir hoffen, dass wir am Sonntag gewinnen.“ Krämer kontert selbstbewusst: „Wir wollen unsere Mini-Serie fortsetzen.“ — Die Voraussetzungen für ein spannendes und intensives Bezirksliga-Duell könnten kaum besser sein.

Sowohl der SV Bergfried Leverkusen als auch der SV Frielingsdorf sind derzeit auf der Suche nach Konstanz – und brauchen dringend Punkte. Die Gastgeber stehen mit sechs Zählern auf Rang zwölf, Frielingsdorf liegt mit acht Punkten zwei Plätze davor. Während die Gäste nach starkem Saisonstart in eine Negativspirale geraten sind, befindet sich Bergfried nach dem Trainerwechsel mitten im Neuaufbau. Müller vor Heimdebüt Für Bergfrieds neuen Coach Stefan Müller ist es das erste Heimspiel nach einer kompletten Trainingswoche mit seiner Mannschaft. Der 44-Jährige zeigte sich vor dem Duell vorsichtig optimistisch: „Frielingsdorf ist für uns an der Stelle noch ein bisschen unbekannt, aber wir sind auf der Hut. Sie haben als Aufsteiger sehr stark angefangen, sind zuletzt ein bisschen in Straucheln gekommen – aber davon wollen wir uns überhaupt nicht beeindrucken lassen.“ Der neue Trainer erwartet eine enge Partie, in der Nuancen entscheiden könnten:

„Ich denke, das wird ein Spiel auf Augenhöhe sein, bei dem vielleicht auch ein bisschen Glück und die Tagesform entscheiden werden. Wir spielen zu Hause, wollen nach der letzten Heimniederlage ein bisschen Wiedergutmachung betreiben.“ Personell muss Müller auf Erik Schmidt und Tim Schmitz (beide muskulär verletzt) sowie auf Marc Philavanh und Leon Stöppel (privat verhindert) verzichten. Dennoch blickt er positiv auf das Wochenende: „Wir hatten jetzt erstmals eine vollständige Trainingswoche mit dem Kader. Wir freuen uns sehr auf das Spiel und wollen das Beste daraus machen.“ Dreiner erwartet „hochintensives Auswärtsspiel“ Auch Frielingsdorfs Trainer Andreas Dreiner rechnet mit einem kampfbetonten Duell. Nach vier Niederlagen in Serie will sein Team endlich wieder punkten: „Bergfried Leverkusen läuft aktuell ihren sportlichen Ambitionen hinterher. Die letzte Saison hat gezeigt, wozu die Truppe fähig ist. Ein Trainerwechsel bringt natürlich auch neue Ansätze mit sich, deshalb wird Bergfried eine kleine Wundertüte für uns.“ Trotz angespannter Personallage zeigt sich Dreiner kämpferisch: „Auch wenn sich unsere personelle Situation nicht gerade verbessert hat, wollen wir nach jetzt vier punktlosen Spielen die Kehrtwende schaffen. Dafür werden wir alles in die Waagschale werfen müssen.“ Das Wiedersehen mit seinem früheren Weggefährten sieht er sportlich: „Ich freue mich auf das Treffen mit meinem alten Weggefährten Stefan Müller. Wir erwarten ein hochintensives Auswärtsspiel.“

So., 26.10.2025, 12:30 Uhr FC Hürth FC Hürth II Türkischer FC Köln 2001 TFC Köln 12:30 PUSH