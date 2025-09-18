 2025-09-18T06:43:20.841Z

Allgemeines
Safakspor trifft auf Buschhausen.
Safakspor trifft auf Buschhausen. – Foto: Michael Werner

Topspiel Safakspor gegen Buschausen, Hirschkampf als Nutznießer

Kreisliga A Oberhausen-Bottrop: Allmählich beginnt sich das Feld weiter auszubreiten. Unter den derzeitigen Top drei treffen der TSV Safakspor und der SC Buschhausen direkt aufeinander.

Kreisliga A OB/BOT
FC Sterk. 72
SV Adler Os.
Arm. Kloster II
Safakspor

Der TSV Safakspor und der SC Buschhausen können bereits auf einen exzellenten Saisonstart zurückblicken. Im direkten Duell dürften beide auf den Sprung an die Tabellenspitze hoffen, dafür müsste aber auch der aufmüpfige Aufsteiger 1. FC Hirschkamp mitspielen, der gleichzeitig gegen die Zweite von Buschhausen weiter vorne bleiben will. Für den BV Osterfeld könnte es allmählich düster werden, sollte es auch gegen die DJK Arminia Klosterhardt II nicht für die ersten Punkte reichen.

So läuft der 6. Spieltag in der Kreisliga A Oberhausen und Bottrop

Morgen, 20:00 Uhr
Glück-Auf Sterkrade
Glück-Auf SterkradeGA Sterkrade
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim II
20:00

So., 21.09.2025, 15:15 Uhr
Blau-Weiß Fuhlenbrock
Blau-Weiß FuhlenbrockBW Fuhlenbr.
TB Oberhausen 1889
TB Oberhausen 1889TB O'hausen
15:15

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
SV Adler Osterfeld
SV Adler OsterfeldSV Adler Os.
FC Sterkrade 72
FC Sterkrade 72FC Sterk. 72
15:00

So., 21.09.2025, 15:15 Uhr
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord II
15:15

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
SV Sarajevo Oberhausen
SV Sarajevo OberhausenSV Sarajevo
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha. II
15:00

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh.
TSV Safakspor Oberhausen
TSV Safakspor OberhausenSafakspor
15:00

So., 21.09.2025, 13:00 Uhr
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh. II
1. FC Hirschkamp
1. FC HirschkampHirschkamp
13:00live

So., 21.09.2025, 13:15 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster II
BV Osterfeld 1919
BV Osterfeld 1919BV Osterfeld
13:15

Das ist der nächste Spieltag

7. Spieltag
26.09.25 FC Sterkrade 72 - Blau-Weiß Fuhlenbrock
28.09.25 VfR 08 Oberhausen II - FC Welheim
28.09.25 Spvgg Sterkrade-Nord II - Glück-Auf Sterkrade
28.09.25 TB Oberhausen 1889 - DJK Arminia Klosterhardt II
28.09.25 BV Osterfeld 1919 - SC Buschhausen 1912 II
28.09.25 1. FC Hirschkamp - SC Buschhausen 1912
28.09.25 VfR 08 Oberhausen - SV Sarajevo Oberhausen
28.09.25 FC Welheim II - SV Adler Osterfeld

