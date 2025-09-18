Topspiel Safakspor gegen Buschausen, Hirschkampf als Nutznießer

Der TSV Safakspor und der SC Buschhausen können bereits auf einen exzellenten Saisonstart zurückblicken. Im direkten Duell dürften beide auf den Sprung an die Tabellenspitze hoffen, dafür müsste aber auch der aufmüpfige Aufsteiger 1. FC Hirschkamp mitspielen, der gleichzeitig gegen die Zweite von Buschhausen weiter vorne bleiben will. Für den BV Osterfeld könnte es allmählich düster werden, sollte es auch gegen die DJK Arminia Klosterhardt II nicht für die ersten Punkte reichen.