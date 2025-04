Topspiel Racing – Swift auch bei den Damen!

Die Play-Offs der Damen-Liga 1 beginnen gleich mit einem kleinen Kuriosum, da aufgrund der Länderspielpause der zweite Spieltag vor dem ersten ausgetragen wird. Und gleich noch ein interessanter Fakt schließt sich diesem an: spielen die BGL-Ligue -Herren von Racing am Samstag um 15 Uhr gegen Hesperingen, so kommt es drei Stunden späten zum gleichen Duell im Oberhaus der Frauen. Mit einem Heimsieg kämen die Hauptstädterinnen der Titelverteidigung einen großen Schritt näher. Racing-Trainerin Elodie Martins : „Die Gefahr sind wir selbst … Wir müssen bei dem, was ich verlange, diszipliniert, selbstbewusst und geistig präsent sein. Wenn das Ergebnis positiv für uns ist, wird es dennoch nicht entscheidend für den Titel sein, aber wir werden eine große Option darauf nehmen.“

Auch in der Abstiegsgruppe sind die Rollen größtenteils klar verteilt. Mertert-Wasserbillig braucht gegen Differdingen unbedingt einen Sieg, will man noch an den direkten Klassenerhalt glauben. Realistischer ist dagegen das Erreichen des Relegationsplatzes, den z.Z. Hosingen/Norden belegt, das gegen Mamer ebenfalls eine sehr schwere Prüfung zu meistern hat. Als offen kann man das Duell Diekirch – WMGB ansehen. Die Young Girls brauchen noch ein paar Punkte, um den Klassenerhalt endgültig zu sichern, so dass klar sein dürfte, wer in diesem Duell Druck haben wird.

