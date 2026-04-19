Topspiel ohne Topleistung aller Beteiligten

Die Ausgangslage vor diesem Topspiel war klar: Tabellenführer FC Stern empfing den direkten Verfolger SV Gartenstadt Trudering. Brisant dabei: Die letzte Niederlage der Sternler hatten ihnen ausgerechnet die Gartenstädter zugefügt.

Nur wenige Minuten später rückte jedoch nicht einer der 22 Spieler in den Mittelpunkt, sondern der Schiedsrichter. Mit einer Entscheidung, die für großes Unverständnis sorgte, zeigte er auf den Punkt. Ein Elfmeter, bei dem sich ausnahmslos alle Feldspieler und auch die Zuschauer einig waren: Das war niemals ein Strafstoß. Stern nutzte die Gelegenheit und stellte auf 1:1.

Das Spiel begann mit einem echten Paukenschlag. Nach einem herausragenden Ball von Knezevic setzte sich Martinovic stark durch und legte bereits in der ersten Minute mustergültig für Pilipovic auf – die frühe Führung für den FC Stern.

In der Folge entwickelte sich ein wilder Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Beide Teams setzten immer wieder gefährliche Nadelstiche. Nach einer Ecke für den SV Gartenstadt zeigte sich die Defensive jedoch unsortiert im Rückwärtsgang – eine Nachlässigkeit, die der FC Stern eiskalt ausnutzte und zur 2:1-Führung einschob.

Mit diesem Treffer übernahm der FC Stern zunehmend die Kontrolle über das Spielgeschehen. Die Mannschaft agierte abgeklärt, reif und ließ Ball und Gegner laufen. Der SV Gartenstadt hingegen konnte das zweifellos vorhandene Potenzial in diesem Spitzenspiel zu keiner Phase voll abrufen.

Trotz weiterer Chancen und starker Paraden beider Torhüter blieb der FC Stern das dominierende Team. Die Führung war verdient – und wurde schließlich mit dem Treffer zum 3:1 endgültig gefestigt.

Am Ende steht ein verdienter Sieg für den FC Stern, zu dem wir als SV Gartenstadt Trudering gratulieren. Dieser Erfolg dürfte einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft bedeuten. Auch wenn die Leistung des Unparteiischen – vorsichtig formuliert – nicht zufriedenstellend war, schmälert dies keineswegs die starke Vorstellung des Gegners von der Feldbergstraße.

Für den SV Gartenstadt richtet sich der Fokus nun auf die verbleibenden fünf Ligapartien – und auf alles, was diese Saison noch bereithält.