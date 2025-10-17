Topspiel ohne Sieger: Oberliederbach bleibt ungeschlagen

ZUM RE-LIVE!

Herausragend agierte Sebastian Knezevic, der nach verhaltenem Beginn die Gäste in der 35. Minute in Führung brachte. Zuvor hatte Fabio Paterno nach Knezevics Hereingabe die Führung knapp verpasst (30.). "Wir waren schon spielbestimmend, hatten viele Spielanteile. Uns hat jedoch der Punch nach vorne gefehlt", analysierte Weller, dessen Team kurz darauf Glück hatte: Knezevic traf zwar erneut, doch Schiedsrichter Tashif Imran hatte zuvor SGO-Keeper Moritz Bremer am Ball gesehen (39.).

Kurz vor der Pause fiel der Ausgleich: Nach einer verunglückten Flanke von Younes Karouia, die Loukas Sianavas am Tor vorbeilenkte, und der anschließenden Ecke von Jonas Bucht köpfte Kapitän Leon Ruhland zum 1:1 ein (45.+1). Ein wichtiger Treffer, der Oberliederbach nach der Pause Auftrieb gab.

Knifflige Szene in der Nachspielzeit

Die SGO blieb zwar tonangebend, klare Chancen blieben jedoch rar. Die größte Möglichkeit bot sich Karouia kurz vor Schluss, der mit seinem schwächeren rechten Fuß nur die Latte traf – Ruhland setzte den Rebound über das Tor. "Wenn wir das 2:1 machen, dann gewinnen wir das Ding", haderte Weller, der das Remis dennoch als gerecht empfand.

Auch Ajarar sah das ähnlich, ärgerte sich jedoch über eine Szene in der Nachspielzeit: Knezevic war nach einem Zweikampf mit Ruhland im Strafraum zu Boden gegangen. Für den Germania-Coach ein "klarer Elfmeter". Weller sah zuvor ein Foul an seinem Kapitän.