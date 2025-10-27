Topspiel ohne Sieger

7.Spieltag SV Hegnach - SV Alberweiler 1:1(0:0)

Im Topspiel gab es am Ende eine wohl gerechte Punkteteilung obwohl der SVH gleich 3x Latte und 1x Pfosten traf sowie einen berechtigten Handelfmeter in der Schlußminute nicht bekam. Spektakulär ging es schon los, als Gästetorspielerin Pauline Renz einen fulminanten Weitschuß von Laura Greiner gerade noch an die Latte lenken konnte.Nach Fehlpaß der Gäste verfehlte Mercy McDonald das Tor nur knapp. Dann aber bestimmten die Gäste das Spielgeschehen. Insbesondere Tamara Würstle hatte viel Platz um Torchancen einzuleiten die aber allesamt nicht zwingend waren. Kurz vor der Pause musste Pauline Renz energisch vor der heranrauschenden Eva Werner zupacken. In der 47. war Linda Koch nach einem Freistoß plötzlich frei, hämmerte den Ball aber an den Innenpfosten. Nur wenig später startete Eva Werner durch, ihren Schuß fälschte Renz an die Latte ab so daß es zum 3.Male einen Alutreffer gab. Wie es dann oft kommt verpasste man in der 78. eine Ecke und der Ball prallte von Tamara Würstle ins Tor zum 0:1. Doch man hatte schnell die Antwort: von der Mittellinie ging ein Freistoß von Diellza Shala direkt ins Tor zum 1:1(79.) weil sich Pauline Renz ein wenig verschätzte. In der 85.verfehlte Tuana Sentürk das Gästetor nur knapp. Und nochmal Aufregung in der 90.Minute als zunächst Tuana Sentürk eine Ecke an die Lattenunterkante köpfte und wohl eine Gästespielerin den Ball mit der Hand rausspielte. Der gute Schiri ließ trotz Hegnacher Protesten weiterlaufen. Letzte Chance war noch ein Kopfball von Linda Koch der aber vorbei ging.