Topspiel ohne Sieger

Gleich nach Wiederanpfiff brachte nach einem Bilderbuch-Angriffszug auf Vorarbeit von Ben Schewior mit seinem 7.Saisontreffer aus Nahdistanz Jonas König den TSV aus Bad Blankenburg in Führung. Diese hätte später Janek Hegewald, Moritz Hauser, Philipp Vofrei und Marvin Pohlenz ausbauen können (müssen). Die Gastgeber, welche Torhüter Dominik Bradsch mit seinen Paraden im Spiel gehalten hatte, suchten immer wieder den fleißigen Maximilian Zachert, der mehrfach die Seiten wechselte und dabei auf die aufmerksamen Ben Schewior als auch Stefan Botz traf. Die so nicht unverdiente Führung hielt bis zur 70.Spielminute. Es gab Strafstoß für den TSV 1880 Elgersburg - Ähnliche Spielszene wie in Durchgang eins an derselben Stelle. Bei der souveränen Ausführung zeigte Marcus Kellner, warum er bei der Umfrage innerhalb der Woche von seinen Teamkollegen als der Mann für den lebenswichtigen 11-Meter mehrfach auserkoren wurde. Janek Hegewald, der zuletzt mit starken Leistungen zum Bad Blankenburger Team-Erfolg beitrug, musste verletzt den Platz verlassen (Gute Genesung !). Beide Teams wollten in den Schlussminuten den Sieg. Nach einem Fehler im Spielaufbau rettete Marvin Pohlenz auf der Torlinie in höchster Not (86.). In der 89.Spielminute schnupperte der TSV Bad Blankenburg am Dreier: Auf Vorarbeit von Philipp Vofrei erzielte Jonas Körner das 1:2. Schiedsrichter Marius Schaarschmidt (Haarhausen) zeigte 4 Minuten Nachspielzeit an. Die Bad Blankenburger verteidigten couragiert ihren knappen Vorsprung. Die Gastgeber warfen engagiert noch einmal alles in die Waagschale. Es gab einen letzten Eckstoß. Dabei erzielte Maryan Zachert auf "seinem" Grün den umjubelten Last-Minute-Treffer zum 2:2-Ausgleich (90.+4).

Im ersten Spielabschnitt spielten beide Teams taktisch diszipliniert. Beide Offensivabteilungen taten sich dadurch etwas schwer. Die Torhüter Dominik Bradsch und Louis Augner zeigten sich auf Höhe ihrer Aufgaben. Bei den wenigen Torschüssen fehlte zudem das Schussglück. Eine hörbare leichte Berührung an Philipp Vofrei im Strafraum führte zu keinem Strafstoß (43.). Das 0:0 zur Pause war leistungsgerecht.