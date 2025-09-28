Topspiel-Nullnummer, Leader besiegt und Last-Minute-Aufsteiger

Partie in extremis gedreht

Vor der Partie trennten den FC Wollishofen und den FC Urdorf lediglich drei Zähler. Während das Heimteam mit sieben Punkten auf dem 5. Zwischenrang liegt, finden sich die Gäste mit vier Punkten auf dem zweitletzten Platz wieder. Die Bilanz der vergangenen Meisterschaftsspiele zeigt mit Urdorf aber einen klaren Sieger. Die Limmataler gewannen fünf von sechs Duellen.



Beide Teams wollten zudem die Penalty-Niederlagen im Cup vergessen machen. Wollishofen unterlag Rümlang mit 13:12 und Urdorf verlor gegen Adliswil mit 3:4. Lange Zeit neutralisierten sich die Kontrahenten und es lief auf eine torlose Halbzeit hinaus. Doch Dominik Sommer erzielte in der Nachspielzeit die Gästeführung.



Nach der Pause ist vor der Pause sagten sich die Urdorfer und kamen direkt nach Wiederanpfiff zum zweiten Treffer. Das Heimteam reagierte unmittelbar und kam sofort zum Anschlusstreffer durch Enis Ljatifi. Kurz vor Spielende gelang Pascal Ernst der Ausgleich. Als man sich schon mit dem Unentschieden angefreudet hatte, kam es zu einer dramatischen Wendung. Handelfmeter in der 96. Minunte für Wollishofen. Ilir Kukaj behielt die Nerven und sorgte für das 3:2. Das Heimteam dreht die Partie nach 0:2-Rückstand in der Nachspielzeit und rückt auf den 4. Zwischenrang vor. Urdorf bleibt im Tabellenkeller.



