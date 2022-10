Topspiel nach Einfluss höher Gewalt abgebrochen

Am heutigen Mittwoch stand das vorgezogene Topspiel des BW Wertherbruch II gegen den RSV Praest II an. Praest führte bis dato die Tabelle an. 8 Spiele und 22 Punkte standen auf der Haben-Seite. BW Wertherbruch belegte Platz 5, hatte allerdings auch erst 6 gespielte Spiele und 13 gewonneneü Punkte. Um 19.30 Uhr pfiff der Unparteiische das Spiel an, trotz des Hinweises, dass die Linien kaum sichtbar waren. Wir sprechen von einer Erkennbarkeit von vielleicht 15%. Nach 2 Minuten führt in der Praester Hintermannschaft ein Fehlpass zu einem Foul und einem gegebenen Elfmeter. Wertherbruch verwandelte, führte hier früh mit 1:0. Den Wiederanpfiff gab es dann allerdings erstmal nicht. Plötzlich waren die Linien doch ein Problem. So wurde kurzer Hand die Markierkarre ausgepackt und fürs erste die 16er und die Spielfeldecken markiert, der Rest sollte in der Halbzeit folgen. Nach knapp 25 Minuten wurde hier wieder angepfiffen. Wieder waren 2 Minuten gespielt, diesmal gab es Elfmeter für die Gäste aus Praest, welcher souverän zum 1:1 verwandelt wurde. In der 14. Spielminute erhöhten die Gäste auf 1:2. Daraufhin folgte wieder eine Unterbrechung. Diesmal streikte das Flutlicht, das Spielfeld war vollkommen dunkel. Das ganze war gegen 20.10 Uhr. Der Schiri gab den Gastgebern die Möglichkeit das Flutlicht bis 20.30 Uhr zu reparieren. Aus 20.30 Uhr wurde dann 20.42 Uhr, bis alles wieder funktionierte und der Schiri das Spiel erneut anpfiff. Nach 21 wirklich gespielten Minuten das 1:3 für die Gäste. Das 1:4 nach 25 Minuten und in der 42. Minute das 1:5 für Praest, die das Spiel hier bis dahin vollkommen dominiert hatten. Es war zu dem Zeitpunkt 21.10 Uhr, Anpfiff war um 19.30 Uhr und gespielt wurden erst 42 Minuten. Mittlerweile hatten sich alle auf eine lange Nacht eingestellt, doch nicht so das Flutlicht. Wieder streikte es und machte dem Topspiel einen Strich durch die Rechnung. Diesmal brach der Schiedsrichter das Spiel ab und beendete diesen verrückten Abend beim Stand von 1:5 für den RSV Praest II nach 42 absolvierten Spielminuten.