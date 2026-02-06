Topspiel MSV gegen Verl: "Da braucht es keine Extra-Motivation"

Flutlicht, Heimspiel, Spitzenspiel! Am Sonntagabend kommt es in der 3. Liga zum Duell zwischen dem MSV Duisburg und dem SC Verl. Es treffen der Zweite und der Dritte der Tabelle direkt aufeinander. "Da brauche ich niemanden extra motivieren", sagt MSV-Coach Dietmar Hirsch. Live aus dem Stadion berichtet FuPa Niederrhein für euch. Der Ticker startet gegen 19 Uhr, die Partie wird um 19.30 Uhr angepfiffen.
Schon wieder muss Hirsch am Sonntag seine Abwehrreihe umbauen. Kapitän Alexander Hahn sah bei der Niederlage in Ulm die fünfte Gelbe Karte und muss nun im Topspiel aussetzen. "Wir haben mehrere Optionen, uns aber noch nicht final entschieden", erläutert der Übungsleiter. Der direkte Ersatz wäre wohl Ben Schlicke, aber auch Dominik Becker kann die Position spielen. Eher unwahrscheinlich wäre das Zurückziehen von Rasim Bulic oder die Variante mit Joshua Bitter.
Ansonsten sieht es für den 54-Jährigen beim Personal weitestgehend unverändert aus. Mert Göckan ist zwar wieder voll im Training, eine Option für den Kader ist er aber wohl nicht nicht. Ganz ähnlich sieht es bei Jakob Bookjans aus, der ebenfalls voll im Training ist, für den ein Einsatz aber noch zu früh kommen dürfte. Christian Viet ist nach seiner Knie-OP ebenso keine Option wie Maximilian Dittgen, den die Schulter plagt.
Mit dem SC Verl kommt nun die Mannschaft nach Duisburg, die sich in den vergangenen Jahren immer weiterentwickelt hat und aktuell den wohl besten Fußball der Liga spielt. "Sie sind die spielstärkste Mannschaft der Liga. Mit dem Ball sind sie extrem gut, sie sind sehr variabel und von den Positionen her flexibel. Zudem haben sie mit Abstand die meisten Tore erzielt", berichtet Hirsch von den Ergebnissen der Gegnerbeobachtung. In der Tat hat Verl schon 54 Mal ins gegnerische Tor getroffen, allerdings auch schon 30 Gegentore kassiert. Hier ist der MSV mit 23 Gegentoren deutlich stabiler.
Was Hirsch nun in die Karten spielt, ist der breite Kader. "Ich bin froh, dass ich aktuell vier Flügelspieler habe. Das ist für unser intensives System sehr gut und gibt uns die Möglichkeit, Kräfte zu verteilen sowie Tempo und Intensität nachlegen zu können. Besonders im ersten Drittel der Spielzeit hat uns das ausgezeichnet", sagt er. Außerdem heize es den Konkurrenzkampf innerhalb des Teams an. Zusätzliche Motivation gibt es zudem von den Rängen. Erneut erwartet der MSV mehr als 20.000 Zuschauer. Aus Verl haben sich zum Topspiel nur 150 Anhänger angekündigt.
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: