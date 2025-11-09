Topspiel mit offenem Schlagabtausch: Gladbach & Merten teilen Punkte

Es war das mit Spannung erwartete Topspiel des elften Spieltags der Mittelrheinliga – und es hielt, was es versprach. Der SV Bergisch Gladbach 09 und der SSV Merten trennten sich nach intensiven 90 Minuten 1:1. Damit bleibt die Mannschaft von Kevin Kruth ungeschlagen und behauptet die Tabellenführung, während Merten als Vierter weiter in Schlagdistanz bleibt. Zwischen Platz eins und vier liegen nur drei Punkte.

Der SSV Merten erwischte den besseren Start und präsentierte sich von Beginn an mit großem Selbstvertrauen. Trainer Bünyamin Kilic sprach später von einer „richtig guten ersten Halbzeit“, die seiner Meinung nach „klar an uns ging“. Seine Elf hatte das System leicht verändert, „weil der Gegner uns sehr gut kennt und wir durch die vielen Ausfälle reagieren mussten“.

Das taktische Risiko zahlte sich aus: Nach einem schnellen Konter wurde Michael Okoroafor im Strafraum gefoult und verwandelte den fälligen Elfmeter selbst zum 1:0 (32.). „Wir gehen verdient in Führung“, so Kilic, der sich allerdings über eine verpasste zweite Großchance ärgerte: „Danach hätten wir zwingend einen weiteren Strafstoß bekommen müssen – ein klares Handspiel im Strafraum. Der Schiedsrichter sah das anders.“

Kurz vor der Pause ließ Bergisch Gladbachs Tristan Arndt die große Möglichkeit zum Ausgleich liegen – ein erster Vorgeschmack auf das, was nach dem Seitenwechsel folgen sollte.

Kruth-Elf dominiert nach der Pause

„Wir haben heute im Topspiel ganz klar zwei unterschiedliche Halbzeiten gesehen“, sagte Kevin Kruth nach dem Abpfiff. In der ersten Hälfte habe sein Team „insgesamt etwas zu passiv“ agiert und „nicht die nötige Emotionalität auf den Platz gebracht“. Nach einer deutlichen Halbzeitansprache drehte sich das Bild jedoch komplett: „Die Mannschaft hat hervorragend reagiert. Wir haben eine sehr dominante zweite Halbzeit gespielt, waren spielerisch stark und hatten eine Vielzahl guter Torchancen.“

In der 54. Minute fiel schließlich der verdiente Ausgleich: Ole Tillmann verwertete eine Hereingabe zum 1:1. Danach drängte der SV 09 auf die Führung, doch Luke Schäfer im Mertener Tor hielt mehrfach stark – besonders in der Nachspielzeit, als Finn Stromberg frei zum Abschluss kam. „In der 93. Minute hält der Mertener Torwart überragend“, lobte Kruth. „Vom Chancenverhältnis her waren wir in der Summe besser als der Gegner.“

Kilic lobt die Mentalität – Kruth hadert mit Effizienz

Für Kilic war das Remis „insgesamt in Ordnung“, auch wenn man „als führende Mannschaft natürlich immer die drei Punkte mitnehmen möchte“. Besonders stolz zeigte er sich auf seine junge Defensive: „Wenn man sieht, dass Luke Schäfer (19), Kenny Oelbaum (19), Berat Kocatepe (19) und Eliot Albert (20) in der Defensive gegen die beste Offensive der Liga bestehen, kann man nur stolz sein.“

Kruth sah das Ergebnis dagegen kritisch: „Sicherlich hätten wir heute den Sieg mehr verdient gehabt als noch letzte Woche gegen Hennef. Die zweite Halbzeit war richtig stark, gegen einen guten Gegner. Aufgrund der Spielanteile und der Chancen müssen wir sagen: Heute haben wir zwei Punkte verloren.“

Spannung im Titelrennen

Mit dem 1:1 bleibt Bergisch Gladbach weiterhin Spitzenreiter der Mittelrheinliga – und das als einziges ungeschlagenes Team. Doch das Feld dahinter rückt eng zusammen: Zwischen Platz eins und vier liegen nur drei Punkte. Auch der SSV Merten hat mit seinem couragierten Auftritt gezeigt, dass er in dieser Liga ganz oben mitspielen kann.