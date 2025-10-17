Topspiel mit körperlicher Note – Neuhadern reist zum SV München West

„Es ist das Duell Vierter gegen Dritter, da braucht man gar nicht viele Worte verlieren“, sagt Casola. „Beide Teams haben Qualität, beide wollen oben dranbleiben. Das wird ein intensives Spiel auf Augenhöhe.“

Mit 16 Punkten aus acht Spielen (22:9 Tore) liegt der FC Neuhadern derzeit nur drei Zähler hinter dem Gastgeber, der 19 Punkte (27:8 Tore) gesammelt hat.

„Wir wollen sehen, wo wir aktuell stehen“, erklärt Casola. „Wir haben uns in den letzten Wochen stabilisiert, sind jetzt seit vier Ligaspielen ungeschlagen – das gibt uns Selbstvertrauen.“

Auch das Wiedersehen mit den früheren Neuhadern-Spielern Jannes Ahrens und Daniel Egwi sorgt am Rande für zusätzliche Würze, spielt für Casola aber „auf dem Platz keine Rolle“.

Ähnlicher Gegner wie Fürstenried

Inhaltlich erwartet der Coach eine Partie, die an das kürzliche Topspiel gegen Fürstenried erinnert:

„München West hat eine sehr physische Mannschaft, die viel mit langen Bällen und zweitem Ball arbeitet – ähnlich wie Fürstenried. Da müssen wir hellwach sein, uns in den Zweikämpfen behaupten und die körperliche Komponente annehmen.“

Trotz der robusten Spielweise des Gegners will Neuhadern seiner Linie treu bleiben:

„Wir dürfen uns nicht nur anpassen, sondern müssen versuchen, unser Spiel durchzudrücken – mit Ball, mit Ruhe, mit Struktur. Wenn uns das gelingt, können wir dort bestehen.“

Volle Kapelle und klare Marschroute

Personell sieht es bestens aus: Der nahezu komplette Kader steht zur Verfügung. Das ermöglicht Casola nicht nur Variabilität, sondern auch frische Optionen von der Bank.

„Wir haben eine gute Trainingswoche hinter uns und die Jungs wirken fokussiert. Jetzt geht’s darum, diese Energie auf den Platz zu bringen.“

Das Ziel ist klar formuliert:

„Wir wollen unsere Serie fortsetzen und dabei nicht nur das Ergebnis, sondern auch die Art und Weise bestätigen“, so Casola. „Wenn wir unsere Basics abrufen, werden wir auch in diesem Spiel eine gute Rolle spielen.“