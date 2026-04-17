Topspiel mit klarer Antwort: Lohne liefert von P. M. · Heute, 02:22 Uhr · 0 Leser

1510 Zuschauer, Topspiel drauf, Topspiel drin und am Ende eine ziemlich klare Angelegenheit. Union Lohne zeigt dem Verfolger Altenlingen, wer in dieser Liga den Ton angibt.

Frühe Wucht, späte Klarheit Es dauerte keine halbe Stunde, da hatte das Spitzenspiel seine erste Duftmarke: Luca Grau vollendet einen Doppelpass mit Dennis Brode zur Führung (27.). Lohne presst hoch, Altenlingen sucht noch nach Luft.

Kurz vor der Pause dann der zweite Nadelstich: Rendi Kildau schickt Phil Stricker auf die Reise, der bleibt cool und erhöht auf 2:0 (45.+2). Halbzeit, klare Verhältnisse – zumindest auf der Anzeigetafel. Gestern, 20:00 Uhr SV Union Lohne Union Lohne ASV Altenlingen 1965 Altenlingen 4 1 Altenlingen bemüht, Lohne effizient Nach dem Seitenwechsel melden sich die Gäste kurz zurück, kommen zu Chancen – doch entweder fehlt die Präzision oder Lohnes Keeper Geesen hat etwas dagegen. Und während Altenlingen noch an den Anschluss glaubt, schlägt Lohne wieder zu: Phil Foppe legt nach starkem Steckpass für Dennis Brode auf - 3:0 (72.), die Entscheidung. Spätestens mit dem 4:0 durch Foppe (85.) ist das Ding durch. Der späte Treffer von Fabian Alferink (90.)? Schön fürs Protokoll, mehr nicht. Liveticker mittendrin statt nur dabei Durch den Abend führte Dennis Koop, der im FuPa-Liveticker nicht nur die Tore, sondern auch die vielen kleinen Geschichten dieses Spiels einfing: starke Paraden von Geesen, Aluminium-nah dran, gelbe Karten zur rechten Zeit und eine Kulisse, die mit 1510 Zuschauern absolut topspielwürdig war. Am Ende bleibt ein Satz, der hängen bleibt: Topspiel angekündigt – und Lohne liefert. Klar, deutlich, verdient.