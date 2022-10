Topspiel mit gerechter Punkteteilung

SGM Schmeien – FC Mengen II 1:1 (0:0)



In einer unterhaltsamen Begegnung trennen sich der FC Mengen und die SGM Schmeien gerecht mit 1:1. Das Topspiel der Kreisliga B wurde seinem Namen gerecht und die vielen Zuschauer sahen bei goldenem Oktoberwetter eine intensive Partie.



Die Gäste setzten durch Grom und Sibak die ersten Ausrufezeichen. Der Abschluss von Grom war zu ungenau und Sibak`s Schuss landete am Außennetz. Auf der anderen Seite zwang Laurentiu-Costinel FCM-Keeper Schwarz zur ersten Tat, der das Leder zum Eckball parierte. Der anschließende Eckball landete vor den Füßen Marquard`s, doch erneut war Schwarz zur Stelle. In der Folgezeit wurde die Partie von viele Zweikämpfen und einer hohen Intensität geprägt, sodass Torraumszenen seltener wurden, auch weil beide Defensivreihen bewiesen, warum sie zu den sichersten der Liga gehören. So war es ein Freistoß von Klotz der einem Torjubel am nächsten kam, doch der Pfosten rettete für die SGM. Kurz vor der Pause zwang Pöschl SGM-Torwart Stauß zur Tat ehe Laurentiu-Costinel mit einer Direktabnahme Schwarz auf Seite Mengens zur Glanztat zwang. So waren beide Torhüter jeweils zur Stelle und sorgten für den torlosen Halbzeitstand.

Der zweite Durchgang war keine fünf Minuten alt und der Schiedsrichter zeigte auf den Elfmeterpunkt. Ein Pfiff der zumindest aus Sicht der Gastgeber in Frage gestellt werden darf, da Hanner deutlich den Ball spielt. Den Gästen, in Form von Klotz, war es egal und erzielten die Führung. Die Hausherren ließen sich dadurch nicht beirren und kamen sieben Minuten später zum Ausgleich. Nach einer schöner Kombination von Laurentiu-Costinel und Beck im gegnerischen Strafraum, schloss Richter am Elfmeterpunk überlegt ab und ließ Schwarz keine Chance. Der FC Mengen kam in der Folgezeit hauptsächlich durch Standards vor das SGM Tor, ohne jedoch für die große Gefahr zu sorgen. Die Hausherren versuchten nun über Konter zum Erfolg zu gelangen, doch auch hierbei wurde es zu selten zwingend. Einzig Richter kam für die Gastgeber aus aussichtsreicher Position zum Abschluss, wobei ihm das Leder kurz vor Abschluss jedoch noch versprang. Zehn Minuten vor dem Ende setzte sich ein Gästeakteur an der Grundlinie durch und fand den im Strafraum freistehenden Klotz, doch sein Abschluss konnte Stauß parieren.



Nach 90 Minuten stand ein gerechtes Unentschieden auf der Anzeigetafel. Der FC Mengen (14 Punkte) rutscht dadurch auf den zweiten Platz ab und die SGM Schmeien (11 Punkte) belegt nun Platz 5. Neuer Tabellenführer ist der TSV Neufra mit 15 Punkten. Bereits am Samstag tritt die Elf von Stefan Linder und Christian Lauria bei der Bezirksligavertretung der SG Altshausen/Ebenweiler an.



SGM Schmeien II – FC Mengen III 1:3 (1:0)



Die Reservemannschaft muss sich Heimspiel der dritten Mannschaft des FC Mengen beugen. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit als Sascha Kessel die Hausherren in Führung brachte, ließ bei der SGM im zweiten Durchgang die Kräfte nach. Die Gäste drehten die Partie und gingen verdient als Sieger vom Platz.