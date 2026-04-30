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Topspiel mit Entscheidungscharakter in Vohwinkel
Den 30. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 2, eröffnet ein absoluter Kracher: Der Tabellenzweite FSV Vowhinkel empfängt Spitzenreiter SC Reusrath.
von Linus Bien · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser
SC Reusrath kann sich absetzen – Foto: Dennis Kemmerling
Am 30. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 2, steht wohl eines der aufregendsten der gesamten Spielzeit an, denn am Samstag (2. Mai, 16 Uhr) ist Spitzenreiter SC Reusrath beim Tabellenzweiten FSV Vohwinkel zu Gast. Mit nur einem Zähler Vorsprung könnten die Wuppertaler auf Platz eins springen und hätten so den Landesliga-Aufstieg selbst in der Hand. Am Sonntag (3. Mai) geht es unter anderem weiter mit SSV Germania Wuppertal gegen SG Hackenberg, außerdem empfängt Jugoslavija Wuppertal das Team der Stunde DV Solingen II. So sieht der Spieltag aus!
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