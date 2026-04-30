 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

Topspiel mit Entscheidungscharakter in Vohwinkel

Den 30. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 2, eröffnet ein absoluter Kracher: Der Tabellenzweite FSV Vowhinkel empfängt Spitzenreiter SC Reusrath.

von Linus Bien · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser
SC Reusrath kann sich absetzen
SC Reusrath kann sich absetzen – Foto: Dennis Kemmerling

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Bezirksliga 2
Cronenberg
HSV Langenf.
Richrath
Berghausen

Am 30. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 2, steht wohl eines der aufregendsten der gesamten Spielzeit an, denn am Samstag (2. Mai, 16 Uhr) ist Spitzenreiter SC Reusrath beim Tabellenzweiten FSV Vohwinkel zu Gast. Mit nur einem Zähler Vorsprung könnten die Wuppertaler auf Platz eins springen und hätten so den Landesliga-Aufstieg selbst in der Hand. Am Sonntag (3. Mai) geht es unter anderem weiter mit SSV Germania Wuppertal gegen SG Hackenberg, außerdem empfängt Jugoslavija Wuppertal das Team der Stunde DV Solingen II. So sieht der Spieltag aus!

>>> Hier gehts zur Tabelle der Bezirksliga 2

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Die Partien 30. Spieltags:

Sa., 02.05.2026, 16:00 Uhr
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
16:00live

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
15:00

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
15:00live

So., 03.05.2026, 13:00 Uhr
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
13:00live

So., 03.05.2026, 15:30 Uhr
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
15:30

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
15:00

So., 03.05.2026, 15:30 Uhr
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W
15:30

So., 03.05.2026, 15:15 Uhr
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert II
15:15

So., 03.05.2026, 15:30 Uhr
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
SC Viktoria Wuppertal Rott 89
SC Viktoria Wuppertal Rott 89SC Viktoria
15:30

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Das sind die nächsten Spieltage:

>>> Hier gehts zum Spielplan der Bezirksliga 2