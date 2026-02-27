Topspiel mit Drama: Nürnberg II siegt in Unterzahl

Die ersten 45 Minuten im Topspiel der Regionalliga Bayern boten den Zuschauern eine intensive Begegnung auf Augenhöhe. Beide Teams erspielten sich gute Möglichkeiten, wobei sich die Gastgeber vom 1. FC Nürnberg II durchaus glücklich schätzen konnten, dass die Würzburger ihre Chancen nicht nutzten konnten. Die erste Großchance aus Sicht der Gäste gab es in der 11. Minute: Eine Hereingabe von links segelte durch den gesamten Strafraum bis ans hintere Fünfmeterraumeck. Dort nahm Kraus den Ball stark an, scheiterte jedoch am stark reagierenden Nürnberger Schlussmann. Auch in der 18. Minute wurde es brenzlig. Ein präziser Steilpass schickte Thomann auf die Reise, doch erneut behielt der FCN-Keeper im Eins-gegen-Eins die Oberhand und entschärfte die Situation. Nach 29 Minuten musste die Partie dann kurzzeitig unterbrochen werden: Menig blieb nach einem Zusammenstoß mit einer Kopfverletzung liegen und konnte nicht weiterspielen. Eberle ersetzte ihn. In der Folge entwickelte sich bis zur Pause eine weitgehend ausgeglichene Partie. Die zweite Hälfte begann zunächst etwas ruhiger, ehe es in der 52. Minute zu einer entscheidenden Szene kam: Nürnbergs Eryk Grzywacz kam im Zweikampf deutlich zu spät und sah folgerichtig die Gelb-Rote Karte. Wie zu erwarten erhöhten die Gäste aus Würzburg in Überzahl nun den Druck auf den Tabellenführer. In der 66. Minute war es erneut Thomann, der im Nürnberger Strafraum relativ frei zum Abschluss kam, seinen Versuch jedoch zu ungenau platzierte. Nur drei Minuten später zeigte sich einmal mehr eine alte Fußballweisheit: Wer vorne die Chancen nicht nutzt, wird hinten bestraft. Skowronek köpfte eine Flanke von Obiogumu unhaltbar ins Tor – 1:0 für Nürnberg. Nach dem Führungstreffer war der FCN deutlich besser in der Partie. Mit Beginn der Schlussviertelstunde zogen sich die Gastgeber dann etwas tiefer zurück und verteidigten kompakt. Die letzten Minuten wurden noch einmal spannend, doch letztlich brachte der Tabellenführer die knappe Führung auch in Unterzahl über die Zeit. Aus Würzburger Sicht ist die Niederlage natürlich besonders ärgerlich.



