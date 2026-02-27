Topspiel mit Drama: Nürnberg II siegt in Unterzahl

21. Spieltag der Regionalliga Bayern am Freitagabend: Tabellenführer Nürnberg siegte im Topspiel knapp und etwas glücklich gegen spielbestimmende Würzburger, während zwischen Buchbach und Fürth keine Tore fielen.
Die ersten 45 Minuten im Topspiel der Regionalliga Bayern boten den Zuschauern eine intensive Begegnung auf Augenhöhe. Beide Teams erspielten sich gute Möglichkeiten, wobei sich die Gastgeber vom 1. FC Nürnberg II durchaus glücklich schätzen konnten, dass die Würzburger ihre Chancen nicht nutzten konnten. Die erste Großchance aus Sicht der Gäste gab es in der 11. Minute: Eine Hereingabe von links segelte durch den gesamten Strafraum bis ans hintere Fünfmeterraumeck. Dort nahm Kraus den Ball stark an, scheiterte jedoch am stark reagierenden Nürnberger Schlussmann. Auch in der 18. Minute wurde es brenzlig. Ein präziser Steilpass schickte Thomann auf die Reise, doch erneut behielt der FCN-Keeper im Eins-gegen-Eins die Oberhand und entschärfte die Situation. Nach 29 Minuten musste die Partie dann kurzzeitig unterbrochen werden: Menig blieb nach einem Zusammenstoß mit einer Kopfverletzung liegen und konnte nicht weiterspielen. Eberle ersetzte ihn. In der Folge entwickelte sich bis zur Pause eine weitgehend ausgeglichene Partie. Die zweite Hälfte begann zunächst etwas ruhiger, ehe es in der 52. Minute zu einer entscheidenden Szene kam: Nürnbergs Eryk Grzywacz kam im Zweikampf deutlich zu spät und sah folgerichtig die Gelb-Rote Karte. Wie zu erwarten erhöhten die Gäste aus Würzburg in Überzahl nun den Druck auf den Tabellenführer. In der 66. Minute war es erneut Thomann, der im Nürnberger Strafraum relativ frei zum Abschluss kam, seinen Versuch jedoch zu ungenau platzierte. Nur drei Minuten später zeigte sich einmal mehr eine alte Fußballweisheit: Wer vorne die Chancen nicht nutzt, wird hinten bestraft. Skowronek köpfte eine Flanke von Obiogumu unhaltbar ins Tor – 1:0 für Nürnberg. Nach dem Führungstreffer war der FCN deutlich besser in der Partie. Mit Beginn der Schlussviertelstunde zogen sich die Gastgeber dann etwas tiefer zurück und verteidigten kompakt. Die letzten Minuten wurden noch einmal spannend, doch letztlich brachte der Tabellenführer die knappe Führung auch in Unterzahl über die Zeit. Aus Würzburger Sicht ist die Niederlage natürlich besonders ärgerlich.
Auch im Spiel zwischen Buchbach und Greuther Fürth ging es rasant los. Bereits nach drei Minuten hätten die Gäste in Führung gehen können. Adlung kam im Strafraum frei zum Abschluss, brachte den Ball jedoch zu zentral aufs Tor. Die erste gute Möglichkeit für Buchbach folgte in der 13. Minute: Gashi zog aus gut 25 Metern ab, doch Keeper Hoffmann war zur Stelle. In der Folge hatten beide Teams noch vereinzelte Chancen, wirklich Zwingendes war jedoch nicht dabei. So ging es mit einem 0:0 in die Pause. Auch nach dem Seitenwechsel bot sich ein ähnliches Bild: Chancen auf beiden Seiten, jedoch ohne zählbaren Erfolg. In der 60. Minute hatte Fürth die große Möglichkeit zur Führung, doch Meister scheiterte mit seinem Kopfballversuch an Keeper Zech, der stark parierte. Nur acht Minuten später die Chance auf der anderen Seite: Ammari setzte sich stark gegen zwei Gegenspieler durch und kam zum Abschluss, doch sein Schuss wurde im letzten Moment von der Linie gekratzt. Am Ende sahen die 549 anwesenden Fans ein ausgeglichenes Regionalligaspiel ohne Tore.