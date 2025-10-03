Topspiel: Klettert Aufsteiger Jahn Büsnau gegen Echterdingen weiter?

---

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr TSV Jahn Büsnau Büsnau TV Echterdingen Echterdingen II 15:00



Der TSV Jahn Büsnau empfängt als Tabellendritter den Siebten TV Echterdingen II. Beide Teams haben zuletzt mit Offensivstärke überzeugt, sodass eine Partie auf Augenhöhe zu erwarten ist. Die Büsnauer könnten mit einem Sieg oben dranbleiben, während Echterdingen nach dem deutlichen Erfolg am vergangenen Wochenende weiter klettern möchte. Für beide geht es darum, den Anschluss an die Spitze nicht zu verlieren.



Im Duell zwischen dem ASV Botnang und dem VfL Herrenberg treffen zwei Mannschaften aus dem Tabellenmittelfeld aufeinander. Botnang hat nach fünf Spielen vier Punkte gesammelt und braucht dringend ein Erfolgserlebnis, um nicht weiter nach unten abzurutschen. Herrenberg hingegen könnte mit einem Auswärtssieg den Anschluss an das obere Mittelfeld herstellen. Die Tagesform dürfte hier entscheidend sein.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr TV Darmsheim TV Darmsheim SV Nufringen SV Nufringen 15:00



Das Spitzenspiel des Spieltages steigt in Darmsheim, wo der Tabellenzweite TV Darmsheim auf den Aufsteiger SV Nufringen trifft. Beide Teams haben bislang mit starker Offensive auf sich aufmerksam gemacht und stehen für temporeichen Fußball. Darmsheim könnte mit einem Sieg weiter Druck auf Tabellenführer Musberg ausüben, während Nufringen sich mit drei Punkten endgültig im oberen Tabellendrittel festsetzen würde. Ein echtes Kräftemessen zweier formstarker Mannschaften.



Im Kellerduell stehen sich der TSV Dagersheim und der VfL Oberjettingen gegenüber. Beide Teams sind noch sieglos und müssen dringend punkten, um den Anschluss ans rettende Ufer nicht zu verlieren. Für Dagersheim spricht die zuletzt ordentliche Defensive, während Oberjettingen nach dem Debakel gegen Deckenpfronn wieder Stabilität finden muss. Ein richtungsweisendes Spiel im Abstiegskampf.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr SV Deckenpfronn Deckenpfronn SV Bonlanden SV Bonlanden 15:00



Der SV Deckenpfronn trifft im Heimspiel auf den SV Bonlanden. Beide Teams haben bisher enttäuschende Ergebnisse eingefahren und befinden sich in der unteren Tabellenhälfte. Für Deckenpfronn bietet sich die Chance, mit einem Sieg Boden gutzumachen und ins Mittelfeld vorzurücken. Bonlanden hingegen steht unter Druck, nach dem verpassten Erfolgserlebnis gegen Musberg wieder in die Spur zu finden.



Tabellenführer TSV Musberg will seine makellose Serie auch gegen die SpVgg Holzgerlingen ausbauen. Während Musberg in dieser Saison bereits vier Siege eingefahren hat, steckt Holzgerlingen im Tabellenkeller fest. Für die Gäste zählt jeder Punkt, um nicht früh den Anschluss zu verlieren, doch gegen den Ligaprimus wartet eine Herkulesaufgabe. Musberg kann mit einem weiteren Dreier seine Spitzenposition festigen.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr SV Rohrau SV Rohrau Croatia Stuttgart Croatia Stgt 15:00



Der SV Rohrau empfängt Croatia Stuttgart zu einem Duell zweier Teams aus dem unteren Mittelfeld. Rohrau, abgestiegen aus der Landesliga, schwankt bislang zwischen Anspruch und Wirklichkeit und braucht dringend Konstanz. Croatia Stuttgart hat bisher ebenfalls wenig Zählbares geholt und steht unter Zugzwang, die ersten Siege einzufahren. Beide Mannschaften könnten mit einem Erfolg einen wichtigen Schritt nach oben machen.

So., 05.10.2025, 15:30 Uhr SV Vaihingen SV Vaihingen Spvgg 1897 Cannstatt 97 Cannstatt 15:30



Der SV Vaihingen bekommt es mit der Spvgg 1897 Cannstatt zu tun, die mit zehn Punkten im oberen Tabellendrittel rangiert. Vaihingen hat nach gutem Saisonstart zuletzt Punkte liegen lassen und will nun zurückschlagen. Cannstatt möchte den Schwung aus den vergangenen Wochen mitnehmen und seine Position festigen. Für beide Teams steht einiges auf dem Spiel – es dürfte ein offener Schlagabtausch werden.

