Topspiel: Kleine Cluberer wollen Kleinen Bayern Großes abverlangen 18. Spieltag in der Regionalliga Bayern mit drei Freitagspartien: Türkgücü München in Illertissen gefordert +++ Duell der Tabellennachbarn in Augsburg

Wenn einer der vielen Fußball-Experten hierzulande vor Beginn dieser Regionalliga-Saison gesagt hätte, dass die zweite Garnitur des 1. FC Nürnberg nach 17 Spieltagen in der Tabelle vor den Bayern Amateuren platziert ist, wäre das Stirnrunzeln ob jener durchaus gewagten These wohl nicht zu knapp ausgefallen. Doch es ist so, wie es ist: Die Kleinen Cluberer sind dort gelandet, wo es sich Fans und Vereinsverantwortliche wünschen: nämlich im vorderen Drittel der Rangliste. Die Zweite des FCB hingegen blieb bis dato weit hinter den eigenen Erwartungen zurück. Die bisherige Saisonbilanz fällt daher sehr durchwachsen aus - Trainer Martin Demichelis soll ja bereits über seinen Abschied aus München (laut) nachgedacht haben. Der Club gegen die Bayern - das Topspiel am Freitagabend! "Der Einstieg war relativ einfach - die Jungs haben's mir ermöglicht schnell zurecht zu kommen. Daher bin ich mit der bisherigen Zusammenarbeit sehr zufrieden", zieht Illertissens Neu-Coach Holger Bachthaler eine erste positive Zwischenbilanz - und ergänzt: "Natürlich wird es noch etwas dauern, bis man in allen Abläufen so drin ist, wie wir uns das vorstellen. Die ersten zwei Spiel hat's gut begonnen. Nun gilt es das am Freitag gegen Türkgücü fortzuführen." Die favorisierten Münchener reisen mit einem aus eigener Sicht zuletzt bitteren 2:2-Unentschieden in Buchbach nach Bayerisch-Schwaben - und sinnen auf Wiedergutmachung. In Augsburg treffen mit dem heimischen FCA II und der SpVgg Ansbach zwei Tabellennachbarn aufeinander. Mit 0:4 fing sich die Strobl-Elf am vergangenen Wochenende eine ordentliche Watschn in Eichstätt ein. Die Westmittelfranken hingegen durften sich gegen Illertissen mit einem Punkt zufrieden geben. Ein Kampf auf Augenhöhe wird hier wohl zu erwarten sein...

Am 20. Mai dieses Jahres trafen die beiden Mannschaften im Rahmen des 38. Spieltags der Vorsaison zum bislang letzten Mal aufeinander. Damals ging es vor allem in der ersten Halbzeit heiß her. Nachdem Armindo Sieb bereits in der 12. Minute die Führung erzielt hatte, konnten die Nürnberger das Spiel binnen fünf Minuten drehen (25. und 30. Minute), bevor Yusuf Kabadayi in der 38. Minute zum 2:2-Halbzeitstand traf. Durch ein Eigentor (50.) des 1. FC Nürnberg nahm das Spiel erneut eine Wendung zugunsten des Rekordmeisters. Diese Führung hielt bis in die 70. Minute, als die Hausherren per Elfmeter abermals den Ausgleich erzielen konnten. Die sehenswerten sechs Treffer lassen die Vorfreude auf das Spiel am Freitag steigen. Personalsituation: Bis auf die Langzeitverletzten Moritz Mosandl, Lukas Schneller, Manuel Kainz sowie Yusuf Kabadayi (Oberschenkel-Probleme) kann Cheftrainer Martín Demichelis aus dem Vollen schöpfen. Thomas Hüttner (Teammanager Nürnberg II): "Ein Spiel gegen die Bayern im Grünwalder Stadion sich sicherlich immer ein Saison-Highlight. Bayerns momentaner Tabellenstand täuscht jedoch gewaltig - sie haben immer eine spielerisch starke Mannschaft am Start, die von uns alles fordern wird. Wir müssen über 90 Minuten alles geben. Der Schlüssel zum Erfolg wird sein, dass wir - wie zuletzt - sehr gut verteidigen und vorne unsere Chancen noch besser nutzen." Personalsituation: Hinter den Einsätzen von Yoon-Sang Hong, Ali Loune und Simon Joachims steht noch ein Fragezeichen. Der Rest der Kleinen Cluberer ist soweit fit.

Tobias Strobl (Trainer FC Augsburg II): "Der Gegner ist in unseren Augen ein sehr spannender Aufsteiger, der auch bereits durch eine kleine Delle hindurch gegangen, doch seiner Idee immer treu geblieben ist. Er will vieles auf fußballerische Weise lösen und hat absolut abgezockte Kicker in den eigenen Reihen. Nach der Partie gegen Kickers Würzburg haben wir einen coolen Schritt gemacht in die richtige Richtung, der einen kleinen Break in Eichstätt abbekommen hat. Die Drei Standardgegentore dürfen uns in der Form nicht mehr passieren." Personalsituation: Soweit keine Verletzte oder Erkrankte; Josue M'bila und Daniel Katic sind für den Profikader der ersten Mannschaft nominiert und stehen daher womöglich nicht zur Verfügung. Christoph Hasselmeier (Trainer SpVgg Ansbach): "Augsburg hat eine brutal spielstarke Mannschaft mit sehr guten Fußballern, die die letzten Wochen über gut gepunktet haben. Das wird definitiv eine Herausforderung für uns. Aber ich denke, dass es auch Dinge gibt, die sie nicht so gut können - was wohl ein Stück weit dem Alter geschuldet ist. Und da wollen wir versuchen unsere Chancen zu nutzen." Personalsituation: Pepe Brekner ist zwar auf dem Weg der Besserung, kann jedoch aufgrund einer Muskelverletzung noch nicht eingesetzt werden; ansonsten stehen alle zur Verfügung;

