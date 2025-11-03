Topspiel: Keeper Christopher Barkmann rettet Eichede 1:1 in Todesfelde

Im Topspiel der Flens-Oberliga Schleswig-Holstein trennten sich der Spitzenreiter SV Todesfelde und der Tabellendritte SV Eichede am Sonntagnachmittag mit 1:1 (1:0). Der Tabellenführer muss damit seine ersten Punkte auf dem grünen Rasen abgeben, nachdem zuvor die Mannschaft von Björn Sörensen alle 13 Spiele gewonnen hatte. Nur das 0:5 am grünen Tisch bei Nordmark Satrup steht beim SVT in der Bilanz als Niederlage. „Deathfield“ ist damit Hinrundenmeister bzw. Herbstmeister der höchsten Landesklasse.

Mutiger Eicheder Start Der Gast Eichede begann mutig, spielte zunächst in einem 4-4-2-Mittelfeldpressing, bei dem immer wieder ein Spieler im Vollsprint den Ballführenden attackierte. In Ballbesitz formierte sich die Elf von Trainer Paul Kujawski in einem 3-4-3. Der SV Todesfelde, der letzte Woche die Spitzenpartie beim Heider SV mit 4:2 siegreich gestaltete, agierte gegen den Ball ebenfalls im 4-4-2 und schob bei eigenem Aufbau auf ein 3-3-2-2-System. In den ersten zehn Minuten war Eichede das aktivere Team, hatte mehr Ballbesitz und setzte die Gastgeber früh unter Druck. Todesfelde kam kaum in die Zweikämpfe, die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen stimmten noch nicht – Torchancen waren auf beiden Seiten Mangelware. Todesfelde steigert sich – Liebert und Petrick nähern sich an Die erste Möglichkeit des Spiels hatte Todesfelde in der 16. Minute: Morten Liebert wurde im Strafraum mit dem Rücken zum Tor angespielt, drehte sich stark, setzte den Ball aber aus elf Metern über das Gehäuse. Ab der 20. Minute kam der Tabellenführer immer besser in die Partie. Der SVT war nun griffiger, aggressiver in den Zweikämpfen und übernahm zunehmend die Kontrolle.

Christopher Barkmann (SV Eichede) überragte in der Partie beim SV Todesfelde. – Foto: Ismail Yesilyurt

In der 29. Minute setzte Benjamin Petrick zu einem energischen Lauf über die linke Seite an, zog nach innen und prüfte Eichedes Keeper Christopher Barkmann, der glänzend parierte. Nur eine Minute später köpfte Morten Liebert nach einer Ecke gefährlich aufs Tor – erneut war Barkmann zur Stelle. Jan-Marc Schneider erzielt die Führung In der 36. Minute belohnte sich der SV Todesfelde für seine starke Phase: Mirko Boland spielte einen präzisen Schnittstellenpass auf Benjamin Petrick, der sich stark durchsetzte und den Ball zurücklegte auf Jan-Marc Schneider. Dieser vollendete aus sieben Metern sicher zum 1:0.

Jan-Marc Schneider (SV Todesfelde) bringt das Sörensen-Team mit seinem 6. Saisontor in Front. – Foto: Ismail Yesilyurt