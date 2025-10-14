Topspiel in Wüstenrot! VfL Eberstadt zu Gast beim FV Wüstenrot

FV Wüstenrot vs. VfL Eberstadt

Liebe FVW Familie,

Am Sonntag ist es soweit und der VfL Eberstadt kommt zum Topspiel ins Wüstenroter Waldstadion.

Eberstadt wird mit ordentlich Anhang im Gepäck zu uns hoch in den Wald fahren.

Deshalb ALLE in Blau und Weiss ins Waldstadion!

Gespielt wird in unserem Haus und unsere Mannschaft brennt auf dieses Duell!

Kommt zahlreich und peitscht die Mannschaft nach vorne. Wir wollen den Heimsieg und einen wichtigen Schritt in der Tabelle machen!

Eberstadt belegt mit 46:4 Toren und 19 Punkten den zweiten Tabellenplatz.

Gefolgt von unserem FVW auf Platz drei mit 27:9 Toren und 18 Punkten.

Dennis Bader sagt zum Gegner:

"Am Sonntag kommt es für uns zu einer anspruchsvollen Aufgabe gegen den VfL Eberstadt. Aber ich bin mir sicher das wir mit der guten Stimmung die wir derzeit in der Mannschaft haben jeden Gegner schlagen können in dieser Saison. Dennoch reicht nicht nur die gute Stimmung dazu aus, wir müssen an diesem Sonntag alle 110% und mehr geben um das Spiel für uns entscheiden zu können. Ich denke an diesem Tag wird es ein hitziges und enges Spiel werden wo jeder kleine Fehler entscheidend bestraft werden kann, aber ich denke unser Trainer Ralf wird uns auf Sonntag gut einstimmen. Wir sind heiß und freuen uns auf diese Aufgabe 🔥🔥🔥 sowie auf volle Unterstützung von unseren Fans außen 🔥 🔥 🔥 "

Also Alle ins Waldstadion und gemeinsam zum Heimsieg 🔥💯🔥

Nur der FVW !!!

#diemachtausdemwald

#wirfüreuchundihrfüruns