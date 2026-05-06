Topspiel in Wittendorf, VfR Sulz in Ottenbronn gefordert Bezirksliga Nordschwarzwald: Flutlicht-Dramatik am 25. Spieltag: Kampf um den Thron und die nackte Existenz im Tabellenkeller. von LS · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

In der Bezirksliga Nordschwarzwald spitzt sich die Lage am morgigen 25. Spieltag dramatisch zu, wenn unter Flutlicht die Vorentscheidungen im Aufstiegsrennen und im Abstiegskampf fallen. Während der VfR Sulz mit einem komfortablen Polster von fünf Punkten von der Spitze grüßt, ringen die Verfolger um jeden Strohhalm, um den Anschluss nicht vollends zu verlieren. Am anderen Ende des Tableaus herrscht nackte Existenzangst; für die Kellerkinder geht es um alles oder nichts, um den drohenden Sturz in die Bedeutungslosigkeit zu verhindern. Es ist ein Abend der hohen Intensität, an dem taktische Disziplin auf die unbändige Gier nach Punkten trifft.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

In Felldorf treffen zwei Mannschaften aufeinander, deren Saisonverläufe kaum unterschiedlicher sein könnten. Der SV Eutingen belegt mit 37 Punkten einen soliden sechsten Platz und schielt nach oben. Die Gastgeber der SGM Felldorf/Bierlingen hingegen stecken mit 29 Punkten auf Rang zwölf fest und benötigen dringend Zählbares, um sich von der Gefahrenzone abzusetzen. Die Erinnerung an das Hinspiel dürfte bei den Hausherren für Zuversicht sorgen, als man in Eutingen einen leidenschaftlichen 2:1-Erfolg feierte. Eutingen wird am Donnerstagabend auf Revanche brennen, um den Anschluss an das obere Tabellendrittel zu zementieren.

Der 1. FC Altburg empfängt als Tabellendritter (42 Punkte) die Reserve des VfL Nagold. Für Altburg ist ein Sieg Pflicht, um den theoretischen Kontakt zur absoluten Spitze zu wahren und den dritten Platz abzusichern. Nagold II hingegen rangiert mit 31 Punkten auf dem zehnten Platz und kämpft um Stabilität im Mittelfeld. Bereits im Hinspiel ließen die Altburger keine Zweifel aufkommen und siegten souverän mit 2:0. Die Nagolder werden vor allem defensiv über sich hinauswachsen müssen, um dem Favoriten diesmal ein Bein zu stellen.

Ein klassisches Duell im Kampf um den Klassenerhalt erwartet die Zuschauer in Oberreichenbach. Die Spielgemeinschaft belegt mit 30 Punkten den elften Platz, während die SG Dornstetten mit 27 Punkten auf dem 14. Rang direkt in den Abgrund blickt. Der Druck auf die Gäste ist gewaltig; nur ein Sieg kann den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze direkt wiederherstellen. Oberreichenbach hingegen will den 3:0-Hinspielsieg wiederholen, um den Vorsprung auf Dornstetten auf sechs Zähler auszubauen und sich selbst weiter ins gesicherte Fahrwasser zu retten.

Für das Tabellenschlusslicht TSV Möttlingen ist die Lage aussichtslos. Mit lediglich elf Punkten auf dem Konto und einem verheerenden Torverhältnis von minus 44 steht der Abstieg bereits fest. Zu Gast ist die SG Ahldorf/Mühlen, die mit 29 Punkten auf Platz 13 ebenfalls jeden Punkt benötigt, um die Klasse zu halten. Das Hinspiel war ein torreiches Debakel für Möttlingen, das mit 2:6 unter die Räder kam. In diesem Abendspiel zählt für die Gäste nur die volle Punkteausbeute, um den Druck auf die Konkurrenz im Tabellenkeller hochzuhalten.

Morgen, 19:15 Uhr SV Althengstett Althengstett TSF Dornhan TSF Dornhan 19:15 PUSH

In Althengstett prallen unterschiedliche Welten aufeinander. Die Hausherren rangieren mit 33 Punkten auf dem neunten Platz, während die TSF Dornhan mit 19 Punkten auf Rang 15 verzweifelt um den Anschluss an das rettende Ufer kämpfen. Dornhan schöpfte im Hinspiel beim 2:1-Sieg Hoffnung, doch in der Fremde hängen die Trauben gegen die stabilen Althengstetter deutlich höher. Für die Gäste ist es eine Schicksalspartie; eine Niederlage würde die Hoffnung auf den Klassenerhalt massiv dämpfen, während Althengstett den einstelligen Tabellenplatz festigen will.

Morgen, 19:15 Uhr SV Gültlingen Gültlingen SV Baiersbronn Baiersbronn 19:15 PUSH

Dieses Duell im Tabellenmittelfeld verspricht fussballerische Finesse. Der Tabellensiebte Gültlingen (36 Punkte) empfängt den Fünften aus Baiersbronn (37 Punkte). Nur ein einziger Zähler trennt beide Mannschaften, was die sportliche Brisanz unterstreicht. Im Hinspiel setzte sich Baiersbronn mit 2:0 durch. Gültlingen wird vor heimischer Kulisse alles daran setzen, die Tabellenordnung zu korrigieren und mit einem Heimerfolg an den Baiersbronnern vorbeizuziehen.

Morgen, 19:15 Uhr SV Wittendorf Wittendorf Sportfreunde Gechingen SF Gechingen 19:15 PUSH

Es ist das Topspiel des Abends. Der Vierte Wittendorf (39 Punkte) fordert den Tabellenzweiten aus Gechingen (49 Punkte). Gechingen darf sich im Meisterschaftsrennen keinen Ausrutscher erlauben, um die kleine Chance auf den Titel gegen Sulz am Leben zu erhalten. Dass Wittendorf ein gefährlicher Stolperstein ist, zeigte das Hinspiel, das Gechingen nur knapp mit 3:2 für sich entscheiden konnte. Hier prallt Gechingens Drang nach dem Thron auf Wittendorfs Ambition, den vierten Tabellenplatz gegen die drängende Konkurrenz zu verteidigen.

Morgen, 19:15 Uhr FV GW Ottenbronn Ottenbronn VfR Sulz VfR Sulz 19:15 PUSH