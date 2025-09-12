Topspiel in Westerheim: Jungingen will den Sprung nach vorne

Der fünfte Spieltag in der Bezirksliga Donau/Iller verspricht gleich mehrere packende Duelle. Tabellenführer SG Öpfingen reist zu SW Donau und will seine Spitzenposition mit dem vierten Sieg in Serie untermauern. Die SGM Senden-Ay empfängt die SGM Aufheim Holzschwang und muss nach dem 1:6 in Öpfingen dringend Wiedergutmachung betreiben.

Der Tabellenführer aus Öpfingen reist mit breiter Brust nach Donau. Mit drei Siegen in Serie und bereits 22 erzielten Treffern stellt die Mannschaft die mit Abstand gefährlichste Offensive der Liga. SW Donau hingegen steht nach nur drei Punkten aus vier Spielen unter Druck und muss gegen die favorisierten Gäste alles in die Waagschale werfen. Angesichts der Tabellensituation geht Öpfingen als klarer Favorit ins Spiel, während die Hausherren dringend Punkte gegen den Abstieg benötigen.



Die SGM Senden-Ay erlebte in Öpfingen ein Debakel und verlor mit 1:6, wodurch die Mannschaft auf den 13. Tabellenplatz abrutschte. Gegen die SGM Aufheim Holzschwang wartet nun eine schwere Aufgabe, denn die Gäste sind seit drei Spielen ungeschlagen und haben sich im oberen Drittel festgesetzt. Für Senden-Ay geht es darum, eine Reaktion zu zeigen und die Abwehr zu stabilisieren. Aufheim Holzschwang kann dagegen mit einem weiteren Sieg Anschluss an die Tabellenspitze halten.



Das Kellerduell verspricht Spannung pur: Der TSV Kettershausen-Bebenhausen wartet noch immer auf den ersten Punkt, während der TSV Blaustein mit lediglich zwei Zählern knapp davor rangiert. Für beide Teams geht es um viel, denn eine Niederlage würde den Druck im Tabellenkeller weiter erhöhen. Während Blaustein immerhin ein Remis gegen stärkere Gegner holte, steckt Kettershausen tief in der Krise. Beide Mannschaften werden alles daran setzen, endlich den ersehnten Befreiungsschlag zu landen.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr SV Eggingen Eggingen SV Offenhausen SV Offenhausen 15:00



Der SV Eggingen steht mit nur drei Punkten aus vier Spielen im unteren Drittel der Tabelle. Gegen den SV Offenhausen, der zuletzt beim 2:2 gegen Westerheim bewies, dass er auch mit starken Gegnern mithalten kann, wartet eine harte Bewährungsprobe. Eggingen muss an seine gute Leistung aus der Vorwoche beim knappen 1:2 in Asch-Sonderbuch anknüpfen, um eine Chance zu haben. Offenhausen will den Blick nach oben richten und mit einem Auswärtssieg seine Position im oberen Tabellendrittel festigen.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr SV Westerheim Westerheim SV Jungingen SV Jungingen 15:00



Ein echtes Topspiel erwartet die Zuschauer in Westerheim, wo der Tabellendritte den Siebten empfängt. Westerheim ist noch ungeschlagen, während Jungingen zuletzt mit einem klaren 4:1 gegen SW Donau Selbstvertrauen tankte. Beide Mannschaften haben ihre Stärken im Angriff, was auf ein offensiv geprägtes Duell hindeutet. Angesichts der engen Tabellensituation kann der Sieger dieses Spiels ein deutliches Ausrufezeichen setzen.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr SC Türkgücü Ulm Türkgücü Ulm FC Hüttisheim Hüttisheim 15:00



Der Absteiger SC Türkgücü Ulm hat sich nach anfänglichen Problemen gefangen und zuletzt zwei überzeugende Siege eingefahren. Gegen den FC Hüttisheim geht es darum, den Anschluss an die Spitze zu wahren. Die Gäste hingegen haben erst einen Saisonsieg auf dem Konto und verloren zuletzt unglücklich mit 2:3 gegen Ehingen. Für Hüttisheim zählt jeder Punkt, um nicht im Tabellenkeller festzuhängen.