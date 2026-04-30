Topspiel in Weilerswist: Kann der SSV den Primus stoppen?

Am Sonntag richtet sich der Blick der Fußballfans im Kreis Euskirchen nach Weilerswist: Im Sportzentrum kommt es zum mit Spannung erwarteten Topspiel der Kreisliga A zwischen dem gastgebenden SSV Weilerswist und Tabellenführer SG Dahlem-Schmidtheim.
Die Ausgangslage verspricht Brisanz:
Während der SSV Weilerswist aktuell den vierten Tabellenplatz belegt, reist die SG Dahlem-Schmidtheim als souveräner Ligaprimus an. Beide Teams gehen jedoch mit völlig unterschiedlichen Vorzeichen in diese Begegnung.
Die Hausherren mussten am vergangenen Spieltag einen Dämpfer hinnehmen und unterlagen dem SSV Golbach mit 2:4. Für die Mannschaft von Trainer Frederik Ziburske war es nach zuvor vier ungeschlagenen Spielen die erste Niederlage – ein Rückschlag, den es nun schnell abzuschütteln gilt.
Ganz anders die Stimmung beim Spitzenreiter:
Die Elf von Coach Christian Hammes kommt mit breiter Brust nach Weilerswist. Beim eindrucksvollen 7:0-Erfolg gegen den TuS Vernich demonstrierte die SG einmal mehr ihre Offensivstärke und untermauerte ihre Aufstiegsambitionen.
Direkte Duelle: Eng, umkämpft – und meist ohne Sieger
Ein Blick auf die bisherigen direkten Duelle zeigt ein ausgeglichenes Bild: In sechs Aufeinandertreffen gab es vier Unentschieden, beide Teams konnten jeweils einmal gewinnen. Auch die letzte Ligabegegnung am 02.11.2025 endete mit einem 1:1-Unentschieden.
Der bislang letzte Sieg der SG datiert vom 02.10.2025, als man im Kreispokal unter Flutlicht im Weilerswister Sportzentrum knapp mit 1:0 die Oberhand behielt – ein Erfolg, der damals als durchaus glücklich einzustufen war.
Favoritenrolle klar – Chance für den SSV?
Im Duell am Sonntag geht die SG Dahlem-Schmidtheim als Favorit ins Rennen. Vielleicht liegt genau darin die Chance für den SSV Weilerswist. In den vergangenen Spielen tat sich die Ziburske-Elf in der Favoritenrolle gegen abstiegsbedrohte Teams schwer – nun kann man befreiter aufspielen und den Ligaprimus ärgern.
Defensive gefragt – Offensivpower zu Gast
Besonders die Defensive der Hausherren wird gefordert sein. Denn mit der SG Dahlem-Schmidtheim reist die mit Abstand beste Offensive der Liga an: 84 Treffer in 21 Spielen – im Schnitt vier Tore pro Partie.
Doch nicht nur offensiv setzt die SG Maßstäbe: Lediglich 24 Gegentore unterstreichen die enorme Stabilität – ein Verdienst der gesamten Mannschaft, aber auch von Schlussmann Yannik Schmitz.
Torwart-Duell auf Top-Niveau
So kommt es am Sonntag auch zu einem echten Highlight zwischen den Pfosten:Yannik Schmitz trifft auf Daniel Arndt – zwei der besten Torhüter der Kreisliga A im direkten Duell.
Alles angerichtet für ein echtes Topspiel
Die Voraussetzungen könnten kaum besser sein: Tabellenführer gegen Verfolger, Offensivpower gegen Defensivarbeit – Spannung ist garantiert. Ob das Spiel den Erwartungen gerecht wird, wird sich am Sonntag zeigen – die Bühne ist jedenfalls bereitet.
Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Jamal Stroppolo, unterstützt von seinen Assistenten Finn Bube und Felix Kuhnert.
Anstoß: Sonntag, 15:45 Uhr
Ort: Sportzentrum Weilerswist, Zum Sportzentrum 24, 53919 Weilerswist