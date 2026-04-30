Topspiel in Weilerswist: Kann der SSV den Primus stoppen?

Spielszene aus dem Hinspiel in Dahlem - Felix Kortholt bejubelt seinen Treffer zum 1:0 ( Foulelfmeter) für den SSV Weilerswist Endstand 1:1 – Foto: M. St.

Am Sonntag richtet sich der Blick der Fußballfans im Kreis Euskirchen nach Weilerswist: Im Sportzentrum kommt es zum mit Spannung erwarteten Topspiel der Kreisliga A zwischen dem gastgebenden SSV Weilerswist und Tabellenführer SG Dahlem-Schmidtheim.

Die Hausherren mussten am vergangenen Spieltag einen Dämpfer hinnehmen und unterlagen dem SSV Golbach mit 2:4. Für die Mannschaft von Trainer Frederik Ziburske war es nach zuvor vier ungeschlagenen Spielen die erste Niederlage – ein Rückschlag, den es nun schnell abzuschütteln gilt.

Während der SSV Weilerswist aktuell den vierten Tabellenplatz belegt, reist die SG Dahlem-Schmidtheim als souveräner Ligaprimus an. Beide Teams gehen jedoch mit völlig unterschiedlichen Vorzeichen in diese Begegnung.

Ganz anders die Stimmung beim Spitzenreiter:

Die Elf von Coach Christian Hammes kommt mit breiter Brust nach Weilerswist. Beim eindrucksvollen 7:0-Erfolg gegen den TuS Vernich demonstrierte die SG einmal mehr ihre Offensivstärke und untermauerte ihre Aufstiegsambitionen.

Direkte Duelle: Eng, umkämpft – und meist ohne Sieger

Ein Blick auf die bisherigen direkten Duelle zeigt ein ausgeglichenes Bild: In sechs Aufeinandertreffen gab es vier Unentschieden, beide Teams konnten jeweils einmal gewinnen. Auch die letzte Ligabegegnung am 02.11.2025 endete mit einem 1:1-Unentschieden.

Der bislang letzte Sieg der SG datiert vom 02.10.2025, als man im Kreispokal unter Flutlicht im Weilerswister Sportzentrum knapp mit 1:0 die Oberhand behielt – ein Erfolg, der damals als durchaus glücklich einzustufen war.

Favoritenrolle klar – Chance für den SSV?

Im Duell am Sonntag geht die SG Dahlem-Schmidtheim als Favorit ins Rennen. Vielleicht liegt genau darin die Chance für den SSV Weilerswist. In den vergangenen Spielen tat sich die Ziburske-Elf in der Favoritenrolle gegen abstiegsbedrohte Teams schwer – nun kann man befreiter aufspielen und den Ligaprimus ärgern.

Defensive gefragt – Offensivpower zu Gast

Besonders die Defensive der Hausherren wird gefordert sein. Denn mit der SG Dahlem-Schmidtheim reist die mit Abstand beste Offensive der Liga an: 84 Treffer in 21 Spielen – im Schnitt vier Tore pro Partie.

Doch nicht nur offensiv setzt die SG Maßstäbe: Lediglich 24 Gegentore unterstreichen die enorme Stabilität – ein Verdienst der gesamten Mannschaft, aber auch von Schlussmann Yannik Schmitz.

Torwart-Duell auf Top-Niveau

So kommt es am Sonntag auch zu einem echten Highlight zwischen den Pfosten:Yannik Schmitz trifft auf Daniel Arndt – zwei der besten Torhüter der Kreisliga A im direkten Duell.

Alles angerichtet für ein echtes Topspiel

Die Voraussetzungen könnten kaum besser sein: Tabellenführer gegen Verfolger, Offensivpower gegen Defensivarbeit – Spannung ist garantiert. Ob das Spiel den Erwartungen gerecht wird, wird sich am Sonntag zeigen – die Bühne ist jedenfalls bereitet.

Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Jamal Stroppolo, unterstützt von seinen Assistenten Finn Bube und Felix Kuhnert.

Anstoß: Sonntag, 15:45 Uhr

Ort: Sportzentrum Weilerswist, Zum Sportzentrum 24, 53919 Weilerswist