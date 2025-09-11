Topspiel in Vorsfelde. Tabellenführer reist zum "abgezockten" Top-Team

Trainer Yannick Broscheit erwartet einen starken Gegner: „Vorsfelde ist eine sehr erfahrene Mannschaft. Ich war in Bleckenstedt zugucken, dort haben sie gut gegen den Ball gearbeitet. Übers ganze Feld im 1-gegen-1 zu verteidigen machen sie gut, da müssen wir dann unsere individuellen Duelle gewinnen und durch viel Laufarbeit den Gegner müde machen.“

Besonders die Kaltschnäuzigkeit des SSV beeindruckte den BSV-Coach: „Die Tore waren beide nicht rausgespielt, spricht aber für ihre Effizienz, auch Tore aus dem Nichts zu schießen. Sehr abgezockte Mannschaft. Da müssen wir zu jedem Zeitpunkt hellwach sein.“

Ein Augenmerk liegt auch auf den Standardsituationen: „Bei Standards sind sie durch ihre Größe sehr gefährlich. Es gilt, keine einfachen Ecken, Freistöße und auch Einwürfe zuzulassen, da Michel Haberecht die wie Ecken reinwirft.“

Durch die rote Karte gegen Melvin Kick im letzten Spiel könnte Vorsfelde zudem taktisch umstellen. „Wir müssen abwarten, ob sie etwas umstellen. Wir sind auf verschiedenste Szenarien eingestellt, müssen aber die richtigen Entscheidungen auf dem Feld treffen“, so Broscheit.

Trotz der Schwere der Aufgabe überwiegt beim Trainer die Vorfreude: „Auf dem Papier ist es gegen jeden Gegner immer einfach. Ich freue mich auf ein gutes Spiel und der Tabellensituation geschuldet ist es ja auch ein Topspiel.“

Anpfiff ist dann am Sonntag um 15.00 Uhr