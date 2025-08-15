Topspiel in Venne - Top-Derby in Melle

Drei Spiele finden bereits am Freitagabend statt. Fupa hat zu vier Spielen am Wochenende einen Liveticker eingerichtet. Alle Spiele in der Übersicht:

Am dritten Spieltag der Bezirksliga stehen gleich wieder einige Highlights auf dem Spielplan.

Der SC Glandorf ist in der laufenden Saison noch nicht richtig angekommen. Dem überraschenden Pokalclou beim SV Bad Rothenfelde folgten zwei zum Teil deutliche Niederlagen. Trainer Lars Brinschröder ist nicht zu beneiden. Am Wochenende tritt seine Mannschaft als Aussenseiter beim Meisterschaftsfavoriten BW Hollage an. Ein Punktgewinn für die Gäste am Benkenbusch wäre eine faustdicke Überraschung. BW Hollage hat die Tabellenspitze im Blick und die Punkte deshalb sicher fest eingeplant.

Der neue Trainer des Aufsteigers 1. FCR Bramsche 09 startet gleich mit einem Sieg.

Beide Mannschaften haben ihr bisher einziges Saisonspiel gewonnen. Der Sieger des Spiels kann sich zunächst nach oben orientieren. Der Aufsteiger aus Bramsche hat Heimvorteil, dennoch ist ein spannendes Spiel mit offenem Ausgang zu erwarten.

Marc Filip startet mit Sieg in die neue Saison – Foto: Fupa

SC Melle 03 II - SV Viktoria Gesmold - Fr. 19.30 Uhr - Fupa - Liveticker -

In der vergangenen Saison traten die beiden Vereine noch auf Landesliga-Ebene gegeneinander an, aber der Reiz des Derbys ist unverändert. Der Gastgeber ist in bestechender Form und mit beachtlichen Ergebnissen in die Saison gestartet. Im heissen Derby gegen den Landesligaabsteiger Viktoria Gesmold wird die Mannschaft von Trainer Robin Tryrdy versuchen, ihren guten Lauf fortzusetzen. Die Gäste sind mit dem Pokalaus und dem Auftaktsieg jeweils gegen den SV Bad Laer und der Nullnummer gegen den SF Lechingen durchwachsen in die Saison gestartet. Es wird sicher ein spannendes Spiel vor großer Zuschauerkulisse.

SV Bad Laer - TSV Riemsloh - So. 15.00 Uhr - Fupa-Liveticker -

Mit dem 3:3 beim SV Quitt Ankum war der Trainer des SV Bad Laer Michael Mentrup am vergangen Wochenende nicht ganz zufrieden. Gegen den Aufsteiger TSV Riemsloh - der am letzten Spieltag den ersten Sieg in der Bezirksliga feierte - soll endlich der erste Saisonsieg her, aber die Mannschaft von Trainer Thomas Falke ist immer für eine Überraschung gut.

TSV Venne - SSC Dodesheide - So. 15.00 Uhr

Es ist das absolute Topspiel des Spieltages. Es ist ein sehr intensives und spannendes Bezirksliga-Spiel zu erwarten. Der offensiv starke TSV Venne hat unter dem neuen Coach Jan Niehaus mit sechs Punkten aus zwei Spielen einen Auftakt nach Maß hingelegt und ist aktuell Spitzenreiter. Gegen das Topteam des SSC Dodesheide - vor sicher großer Kulisse - will die Niehaus-Elf gern den 5:3-Erfolg aus dem Pokalwettbewerb wiederholen. Aber SSC-Coach Yannick Flottmann hat sicher einer Antwort auf die Stärken des Gegners und kann vielleicht den ersten Saisonsieg einfahren.

SV Alfhausen - SV Viktoria Gmhütte - So. 15.00 Uhr

Der Aufsteiger SV Alfhausen überraschte am letzten Spieltag mit einem 5:2-Auswärtssieg bei Eintracht Rulle. Gegen den bisher noch punktlosen und noch nicht in Bestform befindlichen SV Viktoria Gmhütte kann der Erfolg aus Rulle mit einem weiteren Sieg vergoldet werden.

TUS Berge - Hagener SV - So. 15.00 Uhr

Noch geschwächt durch das kraftraubende Pokalspiel zwei Tag zuvor gegen Landesligisten SC Melle unterlag der Hagener SV beim TSV Riemsloh deutlich mit 0:3 Toren.

Am Wochenende ist die Mannschaft von Trainer Mathias Lührmann beim heimstarken TUS Berge gefordert, bevor zwei Heimspiele in Folge die Richtung für die nächsten

Wochen vorgibt.