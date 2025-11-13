 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Der KFC Uerdingen ist schon am Samstag im Einsatz.
Der KFC Uerdingen ist schon am Samstag im Einsatz. – Foto: Ralph Görtz

Topspiel in Uerdingen, Frintrop gegen Monheim, Biemenhorst trifft TSV

In der Oberliga Niederrhein steht der 14. Spieltag an. Mit dem Kracher zwischen dem KFC Uerdingen und der SpVg Schonnebeck geht es am Samstag los.

Mit nur sechs Partien steigt der Spieltag in der Oberliga Niederrhein an diesem Wochenende. Drei Begegnungen wurden auf die Folgewoche verlegt, da der FC Büderich, VfB Homberg und SV Sonsbeck im Niederrheinpokal im Einsatz sind. Am Samstag geht es gleich mit einem echten Leckerbissen zwischen dem KFC Uerdingen und der SpVg Schonnebeck los. Das steht außerdem an.

Das sind die Spiele am Samstag

Live: KFC Uerdingen - SpVg Schonnebeck

Sa., 15.11.2025, 16:00 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
16:00live

________________

Live: DJK Adler Union Frintrop - 1. FC Monheim

Sa., 15.11.2025, 16:00 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
16:00live

________________

Live: SV Biemenhorst - TSV Meerbusch

Sa., 15.11.2025, 16:30 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
16:30

________________

Diese Partien gibt es am Sonntag

Live: ETB Schwarz-Weiß Essen - Blau-Weiß Dingden

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
14:30

________________

Live: Holzheimer SG - VfB Hilden

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
14:30

________________

Live: Sportfreunde Baumberg - SC St. Tönis

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
14:30live

________________

Das sind die verschobenen Begegnungen

VfB Homberg - Ratingen 04/19

Fr., 21.11.2025, 19:30 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
19:30

________________

FC Büderich - 1. FC Kleve

Fr., 21.11.2025, 20:00 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
20:00

________________

SV Sonsbeck - VfL Jüchen

Sa., 22.11.2025, 13:30 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
13:30live

________________

Das ist der nächste Spieltag

15. Spieltag
Fr., 28.11.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - Holzheimer SG
Fr., 28.11.25 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - SV Biemenhorst
Fr., 28.11.25 20:00 Uhr 1. FC Kleve - KFC Uerdingen
Sa., 29.11.25 16:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - SV Sonsbeck
So., 30.11.25 14:30 Uhr TSV Meerbusch - FC Büderich
So., 30.11.25 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 30.11.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - VfB Homberg
So., 30.11.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - 1. FC Monheim
So., 30.11.25 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - DJK Adler Union Frintrop

________________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

