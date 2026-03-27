 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

Topspiel in Trossingen, Straßberg trifft auf Schramberg

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Die Übersicht der Spiele des 23. Spieltags 

von Matthias Kloos · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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BL Schwarzwald/Zoll.
Frommern
TSV Straßbe.
Grosself.
Dotternhaus.

Spitzenreiter SGM Deißlingen/Lauffen muss bei der formstarken Spvgg 06 Trossingen bestehen, während Verfolger TSV Straßberg 1903 nach Schramberg reist. Dahinter treffen mit SV Dotternhausen und SV Bubsheim sowie FC Grosselfingen und SV Winzeln aufeinander. Im Tabellenkeller steht besonders der FV Rot-Weiß Ebingen 2006 gegen den TSV Frommern unter Druck, während auch der SV Wurmlingen und die SGM Bösingen II/Beffendorf II dringend Zählbares brauchen.

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So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
FV Rot-Weiß Ebingen 2006
FV Rot-Weiß Ebingen 2006RW Ebingen
TSV Frommern
TSV FrommernFrommern
15:00
S
Der FV Rot-Weiß Ebingen 2006 geht als Tabellenletzter mit nur einem Punkt in dieses Heimspiel und musste am vergangenen Spieltage eine 0:5-Niederlage gegen die Spvgg 06 Trossingen hinnehmen. Der TSV Frommern hat zuletzt beim 2:3 gegen den SV Kolbingen trotz zwischenzeitlicher Führung erneut Punkte liegen lassen und rangiert mit 25 Punkten auf Platz 13. Das Hinspiel gewann der TSV Frommern mit 5:1.
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So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
SV Wurmlingen
SV WurmlingenWurmlingen
SG FC Hardt / Lauterbach
SG FC Hardt / Lauterbach SG FC Hardt
15:00

Der SV Wurmlingen hat mit dem 1:0 in Trillfingen ein wichtiges Lebenszeichen gesendet, bleibt mit 18 Punkten aber weiter tief im Tabellenkeller. Die SG FC Hardt / Lauterbach holte beim 1:1 gegen den SV Dotternhausen immerhin einen Punkt, musste aber im Rennen um die Spitzengruppe einen kleinen Dämpfer hinnehmen. Für Wurmlingen ist es ein Spiel mit großer Bedeutung im Abstiegskampf, für Hardt / Lauterbach die Chance oben dranzubleiben. Das Hinspiel gewann die SG FC Hardt / Lauterbach mit 3:0.
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So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Laufen/Eyach
TSV Laufen/EyachLaufen/Eyach
TSV Trillfingen
TSV TrillfingenTrillfingen
15:00
S
Der TSV Laufen/Eyach verlor zuletzt mit 1:3 gegen die SGM Deißlingen / Lauffen und steht mit 30 Punkten im gesicherten Mittelfeld. Der TSV Trillfingen musste nach dem 1:3 in Dotternhausen und dem 0:1 gegen Wurmlingen zwei schmerzhafte Rückschläge hinnehmen. Beide Mannschaften trennen aktuell nunr einen Punkt. Das Hinspiel endete 0:0.
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So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
SGM SV Gruol / SV Erlaheim
SGM SV Gruol / SV ErlaheimSGM SV Gruol / SV Erlaheim
SGM Bösingen II/Beffendorf
SGM Bösingen II/BeffendorfSGM Bösingen II/Beffendorf II
15:00live

Die SGM SV Gruol / SV Erlaheim hat sich mit dem 1:0 gegen den TSV Laufen/Eyach auf 39 Punkte verbessert und behauptet ihren Platz in der oberen Tabellenhälfte. Die SGM Bösingen II/Beffendorf II zeigte beim 5:1 gegen den FV Rot-Weiß Ebingen 2006 eine starke Reaktion und schöpfte im Abstiegskampf neues Selbstvertrauen. Gruol / Erlaheim geht tabellarisch als Favorit in die Partie, Bösingen braucht aber weiter jeden Punkt. Das Hinspiel endete 0:0.
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So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
Spvgg 06 Trossingen
Spvgg 06 Trossingen06Trossingen
SGM Deißlingen/Lauffen
SGM Deißlingen/LauffenSGM Deißlingen/Lauffen
15:00

Die Spvgg 06 Trossingen hat mit dem 5:0 in Ebingen und dem 4:0 gegen Frommern eindrucksvoll gezeigt, dass sie in Schlagdistanz zur Spitze bleiben will. Spitzenreiter SGM Deißlingen / Lauffen reist mit 56 Punkten an und hat zuletzt sowohl gegen Bösingen II/Beffendorf II als auch in Laufen/Eyach gewonnen. Für Trossingen ist es die Chance, im Titelrennen noch einmal etwas Druck auszuüben, für Deißlingen ein Spiel zur Absicherung der Tabellenführung. Das Hinspiel gewann Deißlingen / Lauffen mit 4:0.
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So., 29.03.2026, 15:30 Uhr
FC Hechingen
FC HechingenHechingen
SV Kolbingen
SV KolbingenSV Kolbingen
15:30

Der FC Hechingen hat mit dem 4:2 gegen den SV Winzeln ein starkes Signal gesetzt. Der SV Kolbingen gewann zuletzt ein wichtiges 3:2 beim TSV Frommern und hat sich im Tabellenkeller etwas aufgerichtet. Es ist ein Duell zweier Mannschaften, die sich mit einem Sieg wichtige Punkte für den Klassenerhalt sicher könnten. Das Hinspiel endete 1:1.
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So., 29.03.2026, 15:30 Uhr
SG Schramberg / SV Sulgen
SG Schramberg / SV Sulgen SG Schramberg
TSV Straßberg 1903
TSV Straßberg 1903TSV Straßbe.
15:30

Die SG Schramberg / SV Sulgen musste im letzte Spiel eine 0:4-Niederlage gegen Winzeln hinnehmen und steckt weiterhin im Abstiegskampf auf Platz 16. Der TSV Straßberg 1903 gewann zuletzt 4:0 gegen Hechingen Kolbingen und im davor 2:0 gegen Trillfingen und hat nur sechs Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter (bei zwei Spielen weniger). Für Schramberg ist es die Chance auf einen Achtungserfolg, für Straßberg eine Pflichtaufgabe im Titelrennen. Das Hinspiel gewann der TSV Straßberg 1903 mit 6:0.
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So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
FC Grosselfingen
FC GrosselfingenGrosself.
SV Winzeln
SV WinzelnSV Winzeln
15:00

Der FC Grosselfingen kommt mit Rückenwind aus dem 5:1 in Bubsheim und dem 2:1 gegen die SG FC Hardt / Lauterbach in diese Partie. Der SV Winzeln besiegte zuletzt die SG Schramberg / SV Sulgen mit 4:0. Die Tabellennachbarn trennen in der Tabelle aktuell zwei Punkte und könnten mit dem näher an an Platz sechs heranrücken. Das Hinspiel gewann der SV Winzeln mit 6:2.
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So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
SV Dotternhausen
SV DotternhausenDotternhaus.
SV Bubsheim
SV BubsheimSV Bubsheim
15:00

Der SV Dotternhausen hat sich mit dem 3:1 gegen Trillfingen und dem 2:2 gegen den Spitzenreiter Deißlingen / Lauffen weiter in der Spitzengruppe festgesetzt. Der SV Bubsheim kassierte nach dem 2:1 gegen Hechingen zuletzt ein deutliches 1:5 in Grosselfingen und steht nun unter Zugzwang. Dotternhausen geht als Tabellendritter mit Vorteilen in dieses Heimspiel, doch Bubsheim hat bereits gezeigt, dass es gegen direkte Konkurrenten unangenehm sein kann. Das Hinspiel gewann der SV Bubsheim mit 4:1.