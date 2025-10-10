 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
Topspiel in Trillfingen, Straßberg will Serie weiter ausbauen

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Die Übersicht der Spiele des 11. Spieltags 

Tabellenführer TSV Straßberg möchte am 11. Spieltag seine beeindruckende Serie beim TSV Laufen/Eyach fortsetzen, während Verfolger SGM Deißlingen/Lauffen beim TSV Trillfingen gefordert ist. Der SV Bubsheim trifft im Topspiel auf die Spvgg 06 Trossingen, und der SV Winzeln will gegen die SGM Bösingen II/Beffendorf II seine Heimstärke beweisen. Im Tabellenkeller hoffen Schramberg, Wurmlingen und Ebingen auf dringend benötigte Punkte.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Frommern
TSV FrommernFrommern
SGM SV Gruol / SV Erlaheim
SGM SV Gruol / SV ErlaheimSGM SV Gruol / SV Erlaheim
Frommern will den Heimvorteil nutzen, um nach dem klaren Erfolg in Schramberg in der Tabelle weiter nach oben zu kommen. Die Gäste aus Gruol/Erlaheim haben am vergangen Wochenende nur knapp gegen Deißlingen verloren und könnten die Gastgeber bei einem Sieg überholen. Beide Mannschaften trennen in der Tabelle nur ein Punkt.
So., 12.10.2025, 16:00 Uhr
SG FC Hardt / Lauterbach
SG FC Hardt / Lauterbach SG FC Hardt
FV Rot-Weiß Ebingen 2006
FV Rot-Weiß Ebingen 2006RW Ebingen
Hardt/Lauterbach zählt zu den positiven Überraschungen der Saison und könnte mit einem weiteren Erfolg den dritten Tabellenplatz erobern. Der Aufsteiger aus Ebingen ist weiterhin punktlos und steht vor einer schweren Aufgabe. Für den Tabellenletzten wird die Lage immer bedrohlicher
So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Trillfingen
TSV TrillfingenTrillfingen
SGM Deißlingen / Lauffen
SGM Deißlingen / LauffenSGM Dei/Lauf
Trillfingen, mit einer der stärksten Offensiven der Liga, empfängt den Tabellenzweiten aus Deißlingen. Die Gäste reisen mit acht Siegen aus zehn Spielen an und wollen ihre Serie fortsetzen. Trillfingen dagegen könnte mit einem Erfolg in die Spitzengruppe vorstoßen.
So., 12.10.2025, 15:30 Uhr
SG Schramberg / SV Sulgen
SG Schramberg / SV Sulgen SG Schramberg
FC Grosselfingen
FC GrosselfingenGrosself.
Schramberg steht mit nur vier Punkten auf dem vorletzten Platz und braucht endlich wieder ein Erfolgserlebnis. Grosselfingen kommt mit Rückenwind nach zwei Siegen in Serie und will sich weiter von den Abstiegsrängen absetzen. Für die Gastgeber wird die Luft im Tabellenkeller zunehmend dünner.
So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
FC Hechingen
FC HechingenHechingen
SV Dotternhausen
SV DotternhausenDotternhaus.
Hechingen steht momentan auf Platz 13 und will nach der Derby-Niederlage in Grosselfingen Wiedergutmachung betreiben, trifft aber auf ein formstarkes Dotternhausen. Die Gäste haben mit 15 Punkten Anschluss an die obere Tabellenhälfte gefunden.
So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SV Kolbingen
SV KolbingenSV Kolbingen
SV Wurmlingen
SV WurmlingenWurmlingen
Kolbingen hat zuletzt knapp in Dotternhausen verloren und steht mit neun Punkten unter Zugzwang. Wurmlingen steht nur zwei Punkte hinter den Gastgebern und benötigt ebenfalls dringend ein Erfolgserlebnis. In diesem direkten Duell zweier gefährdeter Teams zählt für beide nur der Sieg.
So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Straßberg 1903
TSV Straßberg 1903TSV Straßbe.
TSV Laufen/Eyach
TSV Laufen/EyachLaufen/Eyach
Der ungeschlagene Spitzenreiter TSV Straßberg will gegen den Aufsteiger aus Laufen/Eyach seine beeindruckende Serie fortsetzen. Die Gäste haben bislang 12 Punkte gesammelt und wollen für eine Überraschung sorgen. Straßberg könnte mit einem weiteren Dreier seine Führung an der Tabellenspitze festigen.
So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SV Winzeln
SV WinzelnSV Winzeln
SGM Bösingen II/Beffendorf
SGM Bösingen II/BeffendorfSGM Bösingen II/Beffendorf II
Der SV Winzeln hat sich zuletzt als unangenehmer Gegner etabliert und will den vierten Sieg in Folge feiern. Für die abstiegsgefährdete SGM Bösingen/Beffendorf zählt dagegen jeder Punkt. Alles spricht für ein intensives Spiel mit klarer Favoritenrolle für die Hausherren.
So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SV Bubsheim
SV BubsheimSV Bubsheim
Spvgg 06 Trossingen
Spvgg 06 Trossingen06Trossingen
Bubsheim will nach dem 3:0-Sieg gegen Bösingen nachlegen und trifft dabei auf den Tabellendritten aus Trossingen. Für Trossingen geht es darum nach der Niederlage am letzten Spieltag, den Anschluss an die Spitze nicht zu verlieren.



