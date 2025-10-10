Topspiel in Trillfingen, Straßberg will Serie weiter ausbauen

---







Frommern will den Heimvorteil nutzen, um nach dem klaren Erfolg in Schramberg in der Tabelle weiter nach oben zu kommen. Die Gäste aus Gruol/Erlaheim haben am vergangen Wochenende nur knapp gegen Deißlingen verloren und könnten die Gastgeber bei einem Sieg überholen. Beide Mannschaften trennen in der Tabelle nur ein Punkt.

---



Hardt/Lauterbach zählt zu den positiven Überraschungen der Saison und könnte mit einem weiteren Erfolg den dritten Tabellenplatz erobern. Der Aufsteiger aus Ebingen ist weiterhin punktlos und steht vor einer schweren Aufgabe. Für den Tabellenletzten wird die Lage immer bedrohlicher

---



Trillfingen, mit einer der stärksten Offensiven der Liga, empfängt den Tabellenzweiten aus Deißlingen. Die Gäste reisen mit acht Siegen aus zehn Spielen an und wollen ihre Serie fortsetzen. Trillfingen dagegen könnte mit einem Erfolg in die Spitzengruppe vorstoßen.

---



Schramberg steht mit nur vier Punkten auf dem vorletzten Platz und braucht endlich wieder ein Erfolgserlebnis. Grosselfingen kommt mit Rückenwind nach zwei Siegen in Serie und will sich weiter von den Abstiegsrängen absetzen. Für die Gastgeber wird die Luft im Tabellenkeller zunehmend dünner.

---



Hechingen steht momentan auf Platz 13 und will nach der Derby-Niederlage in Grosselfingen Wiedergutmachung betreiben, trifft aber auf ein formstarkes Dotternhausen. Die Gäste haben mit 15 Punkten Anschluss an die obere Tabellenhälfte gefunden.

---

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr SV Kolbingen SV Kolbingen SV Wurmlingen Wurmlingen 15:00 PUSH



Kolbingen hat zuletzt knapp in Dotternhausen verloren und steht mit neun Punkten unter Zugzwang. Wurmlingen steht nur zwei Punkte hinter den Gastgebern und benötigt ebenfalls dringend ein Erfolgserlebnis. In diesem direkten Duell zweier gefährdeter Teams zählt für beide nur der Sieg.

---



Der ungeschlagene Spitzenreiter TSV Straßberg will gegen den Aufsteiger aus Laufen/Eyach seine beeindruckende Serie fortsetzen. Die Gäste haben bislang 12 Punkte gesammelt und wollen für eine Überraschung sorgen. Straßberg könnte mit einem weiteren Dreier seine Führung an der Tabellenspitze festigen.

---



Der SV Winzeln hat sich zuletzt als unangenehmer Gegner etabliert und will den vierten Sieg in Folge feiern. Für die abstiegsgefährdete SGM Bösingen/Beffendorf zählt dagegen jeder Punkt. Alles spricht für ein intensives Spiel mit klarer Favoritenrolle für die Hausherren.

---

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr SV Bubsheim SV Bubsheim Spvgg 06 Trossingen 06Trossingen 15:00 PUSH



Bubsheim will nach dem 3:0-Sieg gegen Bösingen nachlegen und trifft dabei auf den Tabellendritten aus Trossingen. Für Trossingen geht es darum nach der Niederlage am letzten Spieltag, den Anschluss an die Spitze nicht zu verlieren.







