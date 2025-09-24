Topspiel in TiMoNo: Jesteburg fordert den Tabellenzweiten

Am Sonntag (28. September) empfängt der SV TiMoNo den punktgleichen FC Jesteburg-Bendestorf zum Spitzenspiel der Frauen-Oberliga Niedersachsen West. Beide Trainer erwarten ein intensives Duell und betonen die Bedeutung von Defensive und Leidenschaft.
Wenn am Sonntag der SV TiMoNo und der FC Jesteburg-Bendestorf aufeinandertreffen, ist es das Topspiel der Frauen-Oberliga Niedersachsen West: Der Tabellenzweite TiMoNo (16 Punkte) empfängt den Dritten Jesteburg (ebenfalls 16 Punkte). Beide Mannschaften haben in den bisherigen Partien ihre Ambitionen auf die oberen Tabellenplätze unter Beweis gestellt und liegen nur knapp hinter Spitzenreiter SG TSG Gretesch/Osnabrücker SC.
Für TiMoNo ist es ein besonderes Spiel vor eigenem Publikum. Trainer Jan-Henrik Koppelkam betont die Vorfreude auf das erste Heimspiel nach längerer Pause: „Wir freuen uns nach fünf Wochen endlich wieder auf ein Heimspiel und wollen vor heimischer Kulisse im Topspiel eine gute Performance abliefern.“ TiMoNo stellt mit nur einem Gegentor bislang die beste Defensive der Liga und geht entsprechend selbstbewusst in die Partie.
Jesteburg-Trainer Marcel Hagemann zeigt großen Respekt vor dem Gegner, weiß aber auch um die Stärken seines Teams: „TiMoNo gehört zu den Top-Mannschaften in der Liga und zeigt sich insbesondere defensiv sehr stabil. Ein Gegentor bisher spricht da für sich. Für uns wird es wichtig sein, viel Leidenschaft auf den Platz zu bekommen und als Team kompakt zu verteidigen.“ Hagemann sieht die eigene Abwehrarbeit als Schlüssel zum Erfolg: „Bisher bekommen wir zu viele einfache Gegentore, was wir Sonntag dringend vermeiden sollten, wenn wir punktetechnisch etwas holen wollen.“
Offensiv traut er seiner Mannschaft einiges zu: „Offensiv sind wir immer für ein Tor gut und können uns Chancen erspielen. Ich persönlich hoffe auf ein unterhaltsames und hochklassiges Spiel zweier starker Mannschaften, mit dem hoffentlich glücklicheren Ende für uns.“
Die Ausgangslage verspricht ein Duell auf Augenhöhe. TiMoNo möchte vor heimischer Kulisse weiter Druck auf Tabellenführer Gretesch ausüben, während Jesteburg die Chance wittert, selbst auf Platz zwei vorzurücken. Die Zuschauer dürfen sich auf ein intensives Spitzenspiel zweier formstarker Teams freuen, bei dem Kleinigkeiten über Sieg oder Niederlage entscheiden könnten.