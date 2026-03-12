Topspiel in Sulingen: "Das wird eine extrem schwere Aufgabe" Sulingen und Sudweyhe gehen mit breiter Brust in das direkte Duell von ck · Heute, 16:04 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sascha Drenth

Mit viel Selbstvertrauen gehen der FC Sulingen und der TuS Sudweyhe in ihr Aufeinandertreffen am 20. Spieltag der Bezirksliga Hannover Staffel 1. Beide Teams starteten mit klaren Siegen in das Pflichtspieljahr 2026 und treffen nun in Sulingen aufeinander.

Sulingens Trainer Stefan Rosenthal erwartet eine schwere Aufgabe gegen einen Gegner mit hoher individueller Qualität. Besonders die Offensive des TuS hebt er hervor. Spieler wie Leon Behrami, Niklas Behrens, Tom Köppner oder Joshua Brandthoff sorgen regelmäßig für Torgefahr. Brandthoff traf beim 6:0-Erfolg gegen TV Stuhr zuletzt doppelt. Auch defensiv sieht Rosenthal Sudweyhe stark besetzt. Mit Jan-Uwe Becker und Mike Behrens verfüge der Gegner über kopfballstarke und kompromisslose Innenverteidiger. Entsprechend groß sei der Respekt vor dem Gegner. Dennoch geht Sulingen optimistisch in das Spiel. Der Kader ist wieder vollständig und das Team möchte die 0:1-Niederlage aus dem Hinspiel korrigieren.

Sudweyhes Trainer Jan Lehmkuhl erwartet ebenfalls eine enge Partie. Der deutliche 5:0-Erfolg der Sulingener in Drakenburg habe gezeigt, wie gefährlich der Gegner sein könne. Gleichzeitig sieht er sein Team offensiv gut aufgestellt. Beim 6:0 gegen Stuhr hätte Sudweyhe laut Lehmkuhl sogar noch mehr Treffer erzielen können. Entscheidend werde die Tagesform sein. Beide Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe, sagte der Trainer. Schon im Hinspiel hätten beide Teams Chancen auf den Sieg gehabt, am Ende habe Sudweyhe knapp gewonnen.