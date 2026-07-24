Topspiel in Straubing - Schierling und Ergolding schon unter Zugzwang

Der SV Neufraunhofen ist mit zwei Siegen top in die Saison gestartet. – Foto: Alfred Brumbauer

Es geht Schlag auf Schlag in der Bezirksliga West. Nach dem enorm torreichen Wochenspieltag geht am Wochenende die dritte Runde der noch jungen Saison über die Bühne. Zwei der insgesamt drei noch verlustpunktfreien Teams treffen dabei am Straubinger Peterswöhrd aufeinander: der heimische FSV VfB empfängt Spitzenreiter TSV Langquaid. Auch der SV Neufraunhofen möchte im Heimspiel gegen den ATSV Kelheim seine weiße Weste wahren. Auf das erste Erfolgserlebnis hoffen dagegen die bis dato noch punktlosen FC Ergolding (in Oberschneiding) und TV Schierling (in Aiglsbach). Zum Wiedersehen aus der vergangenen Spielzeit kommt es im Aufsteigerduell zwischen dem DJK-SV Adlkofen und dem TSV Neustadt/Donau.

Christian Endler (Trainer SV Neufraunhofen): "Das Auftreten meiner Jungs beim Auswärtssieg in Ergolding war mega. Die Verletzung von Tobi Bitzer tut uns natürlich verdammt weh, aber die Mannschaft hat den Rückschlag mit viel Leidenschaft und im Kollektiv super weggesteckt. Jetzt kommt mit Kelheim die nächste Spitzenmannschaft nach Neufraunhofen. Die Kelheimer haben extrem viel Qualität im Kader, aber wenn wir mit der Willensstärke vom Ergolding-Spiel auftreten, ist auch gegen Kelheim was drin. Bester Beweis war der Auswärtssieg dort in der vergangenen Saison." Personal: Tobias Bitzer hat sich in Ergolding in der ersten Minute einen Syndesmosebandriss und hat möglicherweise schon Winterpause. Zusätzlich wird auch Luca Mohr (Urlaub) fehlen.



Christian Gottschalk (Sportlicher Leiter ATSV Kelheim): "Beim noch unbesiegten SV Neufraunhofen steht für uns das dritte Auswärtsspiel in Folge an. Der SVN ist perfekt in die Saison gestartet und hat unter der Woche den FC Ergolding besiegt. Wir kennen die "Grafen" um Ikone Michael Gerauer schon aus vielen Duellen in dieser Liga. Nach der Niederlage vom Mittwoch wollen wir Wiedergutmachung betreiben und etwas Zählbares mit nach Kelheim nehmen. Dazu müssen wir aber unsere Torchancen nutzen und die einfachen Fehler abstellen." Personal: Salah Ettalii musste der harten Gangart vom Mittwoch Tribut zollen und fällt ebenso wie Timo Hummel verletzt aus. Andreas Birk ist privat verhindert. Bei Marcus Slonek besteht immerhin die Hoffnung, dass er wieder einsatzfähig ist.





Jonas Zach (Spielertrainer TSV Oberschneiding): "Die Niederlage unter der Woche in Neustadt war ärgerlich, wirft uns aber nicht um. Im Heimspiel gegen die fußballerisch beste Mannschaft der Liga wollen wir in erster Linie einfache Fehler vermeiden und versuchen, dem Favoriten bestmöglich Paroli zu bieten. Der Druck liegt aber ganz klar bei unseren Gästen, deren Anspruch es sicher nicht war, die ersten beiden Matches leer auszugehen. Wir freuen uns auf dieses Highlight und hoffen im Rahmen unseres Sportwochenendes auf zahlreiche Unterstützung." Personal: Neben Korbinian Bäumer und Andreas Berovic (beide Urlaub) müssen auch noch Mathias Breu und Tobias Petzko verletzungsbedingt passen.

Michael Heckner (Trainer FC Ergolding): "Die aktuelle Situation ist nicht einfach, sowohl mental als auch körperlich. Wir müssen uns von utopischen Zielsetzungen lösen, zwei Schritte zurück machen, den Spaß am Fußball wieder finden und einfach versuchen ein Fußballspiel zu gewinnen." Personal: Oliver Steil hat seine Sperre abgesessen. Kostas Popov musste das Training verletzt abbrechen. Dafür ist Ivan Rados wieder dabei.







Im dritten Heimspiel soll für den FSV VfB Straubing der dritte Sieg her. – Foto: Charly Becherer





Morgen, 15:00 Uhr FSV VfB Straubing Straubing TSV Langquaid Langquaid 15:00 PUSH

Tom Liebherr (Spielertrainer FSV VfB Straubing): "Der erfolgreiche Saisonauftakt hat uns Selbstvertrauen gegeben, dennoch erwartet uns nun mit Langquaid eine anspruchsvolle Aufgabe. Der Gegner wird uns in allen Mannschaftsteilen fordern, weshalb wir über die gesamte Spielzeit konzentriert, zweikampfstark und geschlossen auftreten müssen. Wenn wir unsere Stärken auf den Platz bringen, mit der richtigen Intensität agieren und unsere Chancen konsequent nutzen, wollen wir den nächsten Heimsieg einfahren." Personal: Definitiv ausfallen werden Leon Gruber und Bleron Dobruna.

Matthias Eisenschenk (Trainer TSV Langquaid): "Nach der wiederum sehr guten Leistung gegen Schierling fahren wir mit gestärktem Selbstbewusstsein nach Straubing. Hier erwartet uns natürlich eine sehr hohe Auswärtshürde, da die Gastgeber ihre sportliche Qualität und ihre Ambitionen in dieser Saison mit den beiden Siegen gegen Ergolding und Kelheim eindrucksvoll unter Beweis gestellt haben. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich auch in Straubing punkten." Personal: Gegenüber dem Kader vom Mittwoch ergeben sich keine Veränderungen.







Daniel Färber (Trainer FC Teisbach): "Das Fazit nach zwei Spielen fällt durchwachsen aus. In jedem Spiel haben wir bisher gute Phasen gezeigt und die Gegner dominiert. Parallel gab es aber auch in jedem Spiel Phasen, in denen wir viel zu passiv und teilweise lethargisch agiert haben. Gegen Walkertshofen wollen wir es schaffen, über 90 Minuten intensiven Fußball zu spielen und uns mit drei Punkten belohnen. Im Rahmen unseres Sportplatzfestes freuen wir uns auf eine stimmungsvolle Kulisse und möchten unseren Teil zu einem schönen Fest beitragen." Personal: Der Kader des Absteigers bleibt im Vergleich zu Mittwoch unverändert.

Michael Hätscher (2. Abteilungsleiter FC Walkertshofen): "Wir sind mit einem klaren Heimsieg gut in die Saison gestartet. Jetzt erwartet uns in Teisbach ein sehr schweres Spiel. Der Landesligaabsteiger gehört sicherlich zu den stärksten Mannschaften der Liga, auch wenn sie in den ersten beiden Spielen über Unentschieden nicht hinaus kamen. Wir wollen wieder eine starke Leistung abrufen und im besten Fall nicht mit leeren Händen nach Hause fahren." Personal: Andreas Fiedler ist nach abgesessener Rotsperre wieder spielberechtigt. Ansonsten gibt es keine Veränderungen.





Der TV Schierling wartet noch auf den ersten Punktgewinn in dieser Saison. – Foto: Alfred Brumbauer







Morgen, 16:00 Uhr TV Aiglsbach Aiglsbach TV Schierling Schierling 16:00 PUSH

Andreas Schmidt (Co-Trainer TV Aiglsbach): "Nach dem verdienten Punktgewinn in Teisbach, bei dem wir eine starke Moral bewiesen haben, wollen wir am Sonntag den ersten Saisonsieg einfahren und die drei Punkte in der Sommerau behalten. Mit dem TV Schierling erwartet uns ein spielstarker und anspruchsvoller Gegner, der uns alles abverlangen wird. Dennoch wollen wir mit einer konzentrierten und engagierten Leistung dagegenhalten und vor heimischer Kulisse erfolgreich sein." Personal: Daniel Aulbach, Moritz Ringeisen und Markus Schmidt können nicht mitwirken.

Holger Bursian (Abteilungsleiter TV Schierling): "Wir sind mit zwei Niederlagen nicht gut in die Saison gestartet. In Aiglsbach erwartet uns nun eine weitere gewachsene Mannschaft mit viel Qualität. Wir wissen aber auch um unsere eigenen Stärken, wollen die Grundtugenden wie Lauf- und Kampfbereitschaft auf den Platz bringen und die ersten Zähler nach Hause bringen." Personal: Der Kader bleibt im Vergleich zu Mittwoch unverändert.







Christian Kagerer (Trainer SC Falkenberg): "Rein von der Statistik her sind wir natürlich mit nur einem Punkt und ohne Tor nicht gut gestartet. Allerdings hatten wir schon auch sehr viele richtig gute Chancen, die wir nur nicht genutzt haben. Jetzt heißt es fleißig bleiben und sich das Quäntchen Glück erarbeiten, dann werden mit Sicherheit auch die Tore fallen." Personal: Im Kader bleibt wohl alles beim Alten.



Max Putz (Spielertrainer FSV Landau): "Mit unserem Auftakt sind wir zufrieden, vier Punkte aus zwei Spielen sind als Aufsteiger absolut ok. Zum Ende der englischen Woche freuen wir uns jetzt auf das Spiel in Falkenberg. Wir treffen auf einen taktisch disziplinierten Gegner und hoffen auf einen guten Ausgang." Personal: Beim Aufsteiger gibt es aktuell noch einige Fragezeichen, die sich wohl erst kurzfristig auflösen werden.





Mit dem DJK-SV Adlkofen und dem TSV Neustadt treffen zwei Kontrahenten aus der vergangenen Spielzeit aufeinander. – Foto: Alfred Brumbauer





Daniel Treimer (Spielertrainer DJK-SV Adlkofen): "Der Last-Minute-Sieg gegen Dingolfing tut uns natürlich extrem gut. Wir haben uns das über 90 Minuten erarbeitet und das späte Glück auch erzwungen, was völlig verdient war. Vor allem die Art und Weise, wie wir auch nach dem Rückstand gespielt haben, hat mir gefallen. Jetzt kommt Neustadt, die wir aus der letzten Saison sehr gut kennen. Sie sind eine eingespielte Mannschaft mit viel Erfahrung und machen vieles richtig. Da braucht man nicht lange zu taktieren, jede Mannschaft kennt die Stärken und Schwächen der anderen ganz genau. Wichtig ist, dass wir genau wie gegen Dingolfing mutig auftreten, jeden Zweikampf gewinnen wollen und Neustadt nicht ins Spiel kommen lassen. Da sind sie nämlich ausgefuchst genug und können jedem Gegner in dieser Liga weh tun, was sie in den ersten beiden Spielen ja auch eindrucksvoll gezeigt haben. Unser Ziel ist natürlich das zweite Heimspiel im Himmelreich zu gewinnen." Personal: Lukas Griepentrog kehrt aus dem Urlaub zurück.

Daniel Neubaur (Sportlicher Leiter TSV Neustadt): "Nach unserem verdienten Heimsieg gegen Oberschneiding wartet nun beim Meister der vergangenen Kreisliga-Saison eine anspruchsvolle Auswärtsaufgabe auf uns. Man kennt sich und weiß daher genau, welche Qualität uns am Sonntag auf dem Platz erwartet. In letzten beiden Begegnungen in Adlkofen mussten wir jeweils ohne Punkte die Heimreise antreten. Das zeigt, dass uns dort sicherlich nichts geschenkt wird. Wenn wir aber an die Leistungen und Auftritte aus den ersten beiden Spielen anknüpfen, brauchen wir uns keineswegs zu verstecken. Wir wollen mutig auftreten, unsere Stärken auf den Platz bringen und dem Gegner alles abverlangen. Wir freuen uns auf einen intensiven und hoffentlich erfolgreichen Fußballnachmittag in Adlkofen." Personal: Sicher fehlen wird Muris Avdic, der sich am Mittwoch verletzt hat.





