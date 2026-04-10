Topspiel in Straßberg, Deißlingen trifft auf Frommern



Die SGM Bösingen II/Beffendorf II hat sich mit dem späten 1:0 gegen den TSV Trillfingen etwas Luft verschafft, steht mit 27 Punkten aber weiter tief im gefährdeten Bereich. Die SG FC Hardt/Lauterbach reist mit 42 Punkten als Sechster an und hat nach dem 2:0 in Laufen/Eyach wieder Stabilität gewonnen. Für die Gastgeber zählt im Abstiegskampf jeder Punkt, während Hardt/Lauterbach den Kontakt zu den ersten fünf Plätzen halten will. Das Hinspiel gewann die SG FC Hardt/ Lauterbach mit 2:0.

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So., 12.04.2026, 15:30 Uhr Spvgg 06 Trossingen 06Trossingen TSV Trillfingen Trillfingen 15:30 PUSH



Die Spvgg 06 Trossingen geht mit 47 Punkten als Tabellendritter in dieses Heimspiel und hat sich mit dem 4:1 in Grosselfingen eindrucksvoll zurückgemeldet. Der TSV Trillfingen steht mit 32 Punkten auf Rang acht, als Rekation auf das 0:1 gegen Bösingen II/Beffendorf II gab es im Nachholspiel ein 3:2-Sieg gegen Kolbingen. Trossingen will den Platz in der Spitzengruppe festigen, Trillfingen braucht weiter Punkte um nicht in die untere Tabllenhälfte abzurutschen. Das Hinspiel endete 1:1.

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Der FV Rot-Weiß Ebingen 2006 steht mit einem Punkt weiterhin abgeschlagen auf dem letzten Platz und hat nach dem 0:3 in Deißlingen die nächste schwere Aufgabe vor sich. Die SGM SV Gruol/SV Erlaheim ist Fünfter mit 45 Punkten und kann mit einem Auswärtssieg den Druck auf die Teams vor ihr erhöhen. Das Hinspiel gewann die SGM SV Gruol / SV Erlaheim mit 4:3.

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Der FC Hechingen ist mit 26 Punkten Fünfzehnter und braucht nach dem 0:2 gegen Frommern dringend wieder ein Erfolgserlebnis. Die SG Schramberg/SV Sulgen steht mit 19 Punkten auf Rang 17 und mustste im vergangenen Spiel eine 3:2-Niederlage hinnehmen. Die Partie ist im Tabellenkeller von großer Bedeutung, weil beide Mannschaften dringend Punkte im Kampf um den Klassenerhalt benötigen. Das Hinspiel endete 3:3.

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Der FC Grosselfingen belegt mit 32 Punkten Rang zehn und hat nach dem 1:4 gegen die Spvgg 06 Trossingen im eigenen Stadion etwas gutzumachen. Der SV Kolbingen geht mit einerm 3:2-Sieg gegen Schramberg/Sulgen und einer 2:3-Niederlage im Nachholspiel gegen Trillfingen in diese Partie. Kolbingen steht momentan mit 27 Punkten auf Platz 13. Das Hinspiel endete 1:1.

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Der TSV Straßberg 1903 bleibt mit 56 Punkten erster Verfolger des Tabellenführers und darf sich im Titelrennen keinen Ausrutscher erlauben. Der SV Dotternhausen steht mit 45 Punkten auf Rang vier und hat trotz der Niederlage in Winzeln weiter Anschluss an die Spitzengruppe. Es ist ein Topspiel in dem zwei Teams mit klaren Ambitionen aufeinandertreffen. Das Hinspiel gewann der TSV Straßberg 1903 mit 2:0.

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So., 12.04.2026, 15:00 Uhr SV Wurmlingen Wurmlingen SV Winzeln SV Winzeln 15:00 PUSH



Der SV Wurmlingen hat mit dem 6:3 gegen die SG FC Hardt/Lauterbach ein starkes Signale gesetzt, bleibt aber mit 21 Punkten auf Rang 16. Der SV Winzeln steht mit 37 Punkten auf Platz sieben und hat nach dem 2:0 gegen Dotternhausen sowie dem 1:4 im Nachholspiel gegen Bubsheim eine wechselhafte Phase hinter sich. Das Hinspiel gewann der SV Winzeln mit 2:0.

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Der TSV Laufen/Eyach steht mit 30 Punkten auf Rang elf und will nach der 0:2-Niederlage gegen die SG FC Hardt/Lauterbach wieder ein Zeichen setzen. Der SV Bubsheim hat durch das 4:1 in Winzeln zurück in die Spur gefunden und reist mit 32 Punkten als Achter an. Beide Teams befinden sich in einer Tabellenzone, in der ein Sieg sofort neue Luft nach oben schaffen kann. Das Hinspiel gewann der SV Bubsheim mit 3:1.







Die SGM Deißlingen/Lauffen geht mit 62 Punkten als Tabellenführer in den Spieltag und hat nach dem 3:0 gegen den FV Rot-Weiß Ebingen 2006 ihre souveräne Position untermauert. Der TSV Frommern steht mit 28 Punkten auf Rang zwölf und holte zuletzt mit dem 2:0 in Hechingen ein wichtiges Ergebnis im unteren Mittelfeld. Auf dem Papier ist die Favoritenrolle klar verteilt, doch Frommern hat im Hinspiel gezeigt, dass es Deißlingen fordern kann. Das Hinspiel gewann die SGM Deißlingen/Lauffen mit 3:2.---