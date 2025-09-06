Topspiel in Stormarn: SV Eichede gegen den PSV Neumünster

Am Sonntag um 14.00 Uhr kommt es im Eicheder Ernst-Wagner-Stadion in der Flens-Oberliga zum Verfolgerduell zwischen dem SV Eichede und dem PSV Neumünster. Die Mannschaft von Trainer Paul Kujawski, die am letzten Wochenende beim 1:1 in Hohenwestedt nur in der zweiten Hälfte zu überzeugen wusste, bekleidet mit 14 Punkten derzeit den 3. Platz. Nur einen Zähler weniger kann der PSV Neumünster auf dem 5. Platz vorweisen, der am vergangenen Samstag mit intakter Moral und einer wahnsinnigen Energieleistung einen scheinbar hoffnungslosen 0:3-Rückstand beim amtierenden Meister FC Kilia Kiel binnen neun Minuten noch zu einem 3:3 umbiegen konnte. Für die Ordnungshüter, die bereits mausetot waren, fühlt sich das Ergebnis jedenfalls wie ein Sieg an.

„Wie jede Woche wollen wir natürlich dieses Spiel gewinnen. Ich hoffe und glaube, dass wir jetzt auch durch dieses Kilia-Spiel, vor allem die Art und Weise, wie dann das Ergebnis zustande gekommen ist, noch einen Schub bekommen haben, dass uns das als Gemeinschaft noch einmal mehr zusammengeholt hat, dass wir da einen gewissen Spirit entwickeln konnten. Damit wir diesen positiven Lauf von guten Ergebnissen fortsetzen können, um mit aller Macht dieses Spiel gewinnen zu können, um uns dann oben festzusetzen in dieser Spitzengruppe. Das würden wir mit einem Sieg tun.

Mit Eichede erwartet uns nach Kilia das nächste Top-Spiel. Was gar nicht so schlecht ist. Weil dann schon alleine von der Ausgangssituation sofort klar ist für alle, dass die Spannung gehalten werden muss. Das hat man, glaube ich, im Training auch gemerkt. Wenngleich das von der Herangehensweise etwas anders werden wird als gegen Kilia.

Ich glaube, dass wir mehr den Ball haben werden, mehr Kontrolle haben werden. Eichede verteidigt natürlich als Mannschaft gemeinschaftlich sehr gut, lässt sich wenig oder nur schwer aus den Positionen ziehen, hat geringe Abstände, hat ein gutes Konterspiel. Zudem haben sie eine wirklich gute individuelle Qualität im Kader. Das wird auf jeden Fall ein harter Brocken. Aber wir sind alle sehr zuversichtlich und hoffen, dass wir dann das Spiel gewinnen können, damit wir oben auf jeden Fall voll dabei sind.“

Nils Drauschke auf Tour

Verzichten muss der PSV auf die Urlauber Tim Möller und Til Küffner. Simar Dilbagi ist beruflich unabkömmlich und fällt neben den Langzeitverletzten ebenfalls aus. Für Nils Drauschke wird es in diesem Jahr das letzte Spiel im PSV-Dress sein. Er startet in Kürze zu einer mehrmonatigen Südamerikareise.