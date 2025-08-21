Der 4. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems verspricht Spannung pur: Während Spitzenreiter VfL Stenum seine weiße Weste im Topduell gegen Wardenburg verteidigen will, kämpfen die Verfolger Wildeshausen und FRISIA darum, den Druck hochzuhalten. Im Tabellenkeller hoffen Wiefelstede, Abbehausen und Rastede auf dringend benötigte Punkte, um den Fehlstart zu korrigieren. Viele Partien haben schon jetzt richtungsweisenden Charakter – die ersten Weichen in der noch jungen Saison werden gestellt.

Heidmühle verpasste beim 3:3 in Abbehausen den ersten Sieg und bleibt mit elf Gegentoren eine der anfälligsten Defensiven der Liga. Nun wartet ausgerechnet die formstarke FRISIA, die noch ungeschlagen ist und aktuell auf Rang drei steht. Der 2:1-Erfolg gegen Rastede bestätigte die gute Frühform der Wilhelmshavener. Für Heidmühle wird es darauf ankommen, die Abwehr zu stabilisieren, sonst droht der nächste Rückschlag.

Die zweite Mannschaft des VfL Oldenburg hat mit fünf Punkten aus drei Spielen einen ordentlichen Start hingelegt und konnte zuletzt in Nordenham den ersten Dreier der Saison einfahren. Abbehausen hingegen wartet noch auf den ersten Sieg und konnte beim späten 3:3 in Heidmühle immerhin Moral beweisen. Die Gäste stehen bereits unter Druck, denn nur ein Punkt bedeutet Tabellenplatz 14. Oldenburg II will die Heimstärke nutzen, um sich in der oberen Tabellenhälfte festzusetzen.

Obenstrohe erlebte mit der 0:5-Pleite gegen Hude einen herben Rückschlag, nachdem es zuvor solide Ergebnisse gegeben hatte. Nun gilt es, im Heimspiel gegen Großenkneten eine Reaktion zu zeigen. Großenkneten hat bereits zwei Niederlagen kassiert, darunter zuletzt ein 2:4 gegen GVO Oldenburg. Beide Mannschaften stehen mit drei bzw. vier Punkten im unteren Tabellendrittel – ein richtungsweisendes Duell.

Der FC Rastede steckt nach zwei Niederlagen in Folge im Tabellenkeller fest und hat bisher große Probleme, die Balance zu halten. Nach dem 1:2 gegen Wilhelmshaven muss nun dringend gepunktet werden. Hude feierte am vergangenen Wochenende mit dem 5:0 bei Obenstrohe ein echtes Ausrufezeichen und steht mit drei Punkten etwas besser da. Es trifft also ein angeschlagenes Rastede auf ein selbstbewusstes Hude – ein Schlüsselspiel für beide Teams.

Für den Aufsteiger SVE Wiefelstede läuft bisher gar nichts zusammen: drei Spiele, drei Niederlagen und nur ein Tor – dazu das 0:4 gegen Stenum am vergangenen Spieltag. Jetzt wartet mit GVO Oldenburg ein formstarker Gegner, der schon zweimal siegreich war und offensiv gefährlich auftritt. GVO will nach dem 4:2 in Großenkneten den Aufwärtstrend bestätigen. Wiefelstede hingegen steht früh in der Saison unter Druck und braucht dringend Zählbares, um nicht am Tabellenende festzuwachsen.

Der Spitzenreiter VfL Stenum marschiert mit drei Siegen aus drei Spielen vorneweg und hat mit 10:3 Toren auch die beste Offensive der Liga. Das 4:0 in Wiefelstede war ein weiteres Statement der Stärke. Wardenburg hat ebenfalls zuletzt zwei Siege eingefahren und belegt aktuell Rang sechs. Es ist also ein echtes Spitzenspiel, in dem Stenum seine Dominanz bestätigen, Wardenburg aber die Überraschung schaffen will.

Aufsteiger TV Jahn Delmenhorst hat nach drei Spieltagen eine ausgeglichene Bilanz und liegt mit vier Punkten im Tabellenmittelfeld. Nach dem 1:2 in Wardenburg möchte das Team zuhause wieder ein Ausrufezeichen setzen. Landesliga-Absteiger Wildeshausen reist ungeschlagen und als Tabellenzweiter an, zuletzt gab es ein souveränes 2:0 gegen Tur Abdin Delmenhorst. Für die Gäste geht es darum, den Kontakt zu Spitzenreiter Stenum zu halten – doch Delmenhorst könnte zum Stolperstein werden.