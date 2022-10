Topspiel in Steinbach: Tabellendritter empfängt zweiten FC 08 Homburg

Nach vier sieglosen Spielen konnte Wormatia Worms letzte Woche den lang ersehnten Dreier in Koblenz einfahren. Die Truppe von Max Mehring steht mit zehn Punkten auf Rang 15 und ist nur zwei Punkte weg von einem direkten Abstiegsplatz. Gegen den FSV Frankfurt soll nun der zweite Heimsieg der Saison eingefahren werden, um den Abstand zur roten Linie zu vergrößern. Daheim konnte der VfR erst drei Punkte holen und ist somit die heimschwächste Mannschaft der Südwest-Staffel. Von der Heimstärke der Frankfurter würde sich die Wormatia nur zu gerne eine Scheibe abschneiden. Denn die Frankfurter sind mit Kickers Offenbach das Team mit den meisten Punkten vor heimischer Kulisse (beide 13). Der FSV Frankfurt steht mit 17 Punkten auf Rang acht im gesicherten Mittelfeld und könnte mit einem Auswärtssieg den Anschluss an die oberen Tabellenplätze wahren. Die letzten beiden Aufeinandertreffen konnten die Frankfurter jeweils mit 2:1 für sich entscheiden.

Von einem ungleichen Duell kann man durchaus sprechen, wenn am Samstag die SG Barocksatdt Fulda-Lehnerz beim Tabellensechzehnten FC Astoria Walldorf gastiert. Die Barockstädter haben bislang erst zwei Spiele verloren und sind nun seit acht Spieltagen ungeschlagen. Zuletzt gab es zwei Unentschieden, sodass die SG jetzt wieder gewillt ist, den nächsten Dreier einzufahren. Walldorf hingegen konnte keines seiner letzten vier Spiele gewinnen und musste sich vergangene Woche deutlich mit 0:3 in Offenbach geschlagen geben. Deshalb werden die Walldorfer alles dran setzten, vor heimischer Kulisse wichtige Punkte im Abstiegskampf gegen den ambitionierten Aufsteiger zu sammeln. Hoffnung macht hierbei Torjäger Niklas Antlitz, welcher mit sieben Toren die Torjägerliste anführt. Auf ihn sollte die Defensive aus Fulda deshalb besonders gut aufpassen.

Wer einen Sieg gegen die Ulmer erzielen will, muss vor allem ein Rezept finden die starke Hintermannschaft zu knacken. Mit nur sechs Gegentoren in elf Spielen stellen die Ulmer die beste Defensive der Liga. Der SSV ist noch ungeschlagen und mit acht Siegen und drei Unentschieden Spitzenreiter der Liga. In den letzten fünf Spielen liesen die „Spatzen“ wenig anbrennen, drei Siege und zwei Unentschiedenen stehen in der jüngsten Bilanz. Zuletzt gab es einen 4:1-Auswärtssieg beim Tabellenzweiten FC 08 Homburg. Der Abstand auf Platz zwei ist somit auf fünf Punkte gestiegen und diesen wollen die Ulmer natürlich weiter ausbauen. Ein Sieg beim Vorletzten wird folglich angestrebt. Der KSV Hessen Kassel hingegen konnte letzte Woche beim 2:0 Sieg gegen den VfB Stuttgart II etwas Selbstvertrauen tanken. Nach zehn sieglosen Spielen war das der erste Dreier für die Elf von Tobias Damm. Etwas Zählbares in Ulm zu holen wären Bigpoints im Abstiegskampf. Dennoch gilt es noch besonders vorne nachzulegen: Mit lediglich acht geschossenen Toren stellen die Kassler „Löwen“ nicht unbedingt die torgefährlichste Offensive.

Beide Teams haben bereits 22 Punkte auf ihrem Konto verbucht und sind mit sieben Siegen, einem Unentschieden und nur drei Niederlagen erfolgreich in die Saison gestartet. Sogar das Torverhältnis ist mit +13 deckungsgleich. Zudem treffen hier die zwei besten Offensiven der Liga aufeinander (Homburg 26, Steinbach 25). Mit jeweils sechs Toren haben die Homburger mit Thomas Gösweiner und Fabian Eisele zwei sehr torgefährliche Spieler in ihren Reihen, auf welche die Defensive des TSV Steinbach ein besonderes Augenmerk legen sollte. Ob das Heimspiel für Steinbach als Vorteil gesehen werden kann bleibt abzuwarten, der TSV konnte daheim lediglich sieben Punkte sammeln. Auswärts hingegen sind die Steinbacher kaum aufzuhalten mit 15 Punkten aus sechs Spielen.

enn die formstarken Steinbacher konnten die letzten drei Spiele alle für sich entscheiden und sind mit 13 Punkten aus den letzten fünf Spielen ungeschlagen (zuletzt 3:2 Sieg in Balingen). „Aufgrund der Gegebenheiten erwarte ich ein Spiel auf Augenhöhe. Die Steinbacher haben eine gute Spielweise, sind vor allem offensiv stark im Eins gegen Eins und bringen aus den letzten Spielen Selbstvertrauen mit. Wir wiederum sind bisher auswärts stark und mussten hier bisher erst eine Niederlage hinnehmen“, so Cheftrainer Timo Wenzel. „Nach dem Dämpfer gegen Ulm gilt es, am Samstag eine Reaktion zu zeigen. Wir glauben an uns und haben Bock auf das Spiel gegen unseren direkten Konkurrenten. Unser großes Ziel ist es, etwas Zählbares aus Steinbach mit nach Homburg zu bringen.“

Der Zwölfte SGV Freiberg gastiert beim Dreizehnten Eintracht Trier. Beide Teams befinden sich knapp über der Abstiegszone. Mit einem Sieg könnten sich beide Teams einen kleinen Puffer verschaffen. Trier hat zu Hause neun seiner elf Punkte geholt, deshalb könnte es sehr schwer werden für die Freiberger, die auswärts bislang nur vier Zähler verbuchen konnten. Zudem ist die Eintracht nun seit vier Spielen ungeschlagen. Mit acht Punkten aus den letzten vier Spielen sind die „Moselstädter“ gut in Form. Auch der SGV Freiberg konnte die letzten beiden Spiele für sich entscheiden und wird deshalb auch mit breiter Brust nach Trier reisen. Mit Ouadie Barini haben die Freiberger auch einen sehr torgefährlichen Mann in ihren Reihen (6 Tore).

1. FSV Mainz 05 II empfängt die TSG Balingen

Die Mainzer konnten zuletzt einen 2:0 Auswärtserfolg in Aalen feiern, während die TSG Balingen die dritte Saisonniederlage daheim gegen den TSV Steinbach hinnehmen musste. In den letzten fünf Spielen schaffte die TSG lediglich einen Sieg. Mit Ulm und Steinbach hatten sie aber auch zwei Gegner aus der oberen Tabellenregion vor der Brust. Nun wartet die nächste schwere Aufgabe bei der Reserve von Mainz 05. In der Tabelle liegen beide Teams relativ dicht beieinander. Lediglich fünf Punkte trennen die beiden Teams. Auch wenn die TSG mit drei Niederlagen seltener verlor, steht Mainz mit 21 Punkten auf Platz vier und somit vor der neuntplatzierten TSG Balingen. Hoffnung für die Balinger macht das durchwachsene Heimabschneiden der „05er“. Beleg dafür sind sechs Punkte aus fünf Spielen, die anderen 15 Punkte holten die Mainzer allesamt auswärts. Die Gastgeber sicherten sich neun Zählern aus den letzten fünf Partien. Letzte Saison konnten die 05er zudem beide Spiele für sich entscheiden

Sechster gegen Siebter: Kickers Offenbach zu Gast beim VfB Stuttgart II

Hier kommt es zu einem spannendenden Duell zweier direkter Tabellennachbarn. Die "Jungen Wilden" belegen momentan den siebten Platz im Tableau. Zuletzt mussten die neun Spiele ungeschlagenen Schwaben eine Niederlage in Kassel hinnehmen. Ankreiden könnte sich er VfB die Vielzahl an Unentschieden. Der ein oder andere Sieg mehr und der VfB wäre ganz oben mit dabei. Daheim konnten die Stuttgarter bereits elf Punkte ergattern. Umso schwerer wird es deshalb für die Offenbacher Kickers, die auch für ihre Heimstärke bekannt sind (13 ihrer 18 Punkte), auswärts mit mageren sechs Punkten aber deutliche Defizite aufweisen. Trotzdem stehen die Kickers mit einem Punkt einen Tabellenplatz vor dem VfB und wollen dies verteidigen und weiter nach oben wandern. Die Form spricht für die Offenbacher, die sieben Punkte aus ihren letzten drei Spielen holen konnten. Im direkten Vergleich konnten die Kickers die letzten drei Spiele gegen die Schwaben alle für sich entscheiden.

Tabellenschlusslicht RW Koblenz in Hoffenheim unter Zugzwang

Mit 14 Punkten und Tabellenplatz elf steht die TSG Hoffenheim im gesicherten Mittelfeld und will schnellstmöglich den Abstand zur abstiegsgefährdeten Zone vergrößern. Nach zuletzt drei Auswärtsspielen stehen die Jungs von Vincent Wagner gegen den Tabellenletzten Rot-Weiss Koblenz daheim in der Pflicht. Zuletzt gab es für die Hoffenheimer nur ein Unentschieden in Fulda. Besonders an ihrer Defensive sollte die TSG arbeiten, denn mit 21 Gegentreffern bekommt die TSG die zweitmeisten Gegentreffer der Liga. Mit lediglich acht erzielen Treffern und lediglich fünf Punkten bilden die Koblenzer das Tabellenschlusslicht der Liga. Doch die „Elf vom deutschen Eck“ spielt deutlich unter ihren Erwartungen und will nach sechs Niederlagen infolge endlich etwas Zählbares mit nach Hause nehmen. Auswärts konnte die Truppe von Ex-Nationaltorhüter Oliver Reck nur einen einzigen Punkt ergattern.

Aalen und Bahlingen wollen nach zwei Niederlagen wieder einen Sieg

Für den VfR Aalen und den Bahlinger SC gab es zuletzt zwei Niederlagen infolge. Beide Teams wollen nun diesen Negativtrend beenden. Der VfR Aalen ist nun seit sechs Spielen sieglos. Sechs Gegentore und null geschossene Tore aus den letzten zwei Spielen macht die Hoffnung auf etwas Zählbares nicht gerade größer. Mit elf Punkten steht der VfR nur knapp über der Abstiegszone und hofft nun in Bahlingen wichtige Punkte zu sammeln, um nicht noch weiter nach unten abzurutschen. Mit einem Sieg könnten die Aalener jedoch bis auf einen Punkt an den SC herankommen. So stehen auch die Bahlinger langsam unter Zugzwang und deshalb müssen daheim unbedingt Punkte her. Der direkte Vergleich aus den letzten sechs Spielen spricht für die Bahlinger. In keinem Spiel musste man sich gegen den VfR geschlagen geben. Zu betonen ist dabei trotzdem, dass es in vier der sechs Spiele jeweils ein Remis gab.