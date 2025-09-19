 2025-09-19T07:58:00.826Z

Spielvorbericht
Der TFC Inter Troisdorf wartet noch auf seinen ersten Saisonsieg.
Der TFC Inter Troisdorf wartet noch auf seinen ersten Saisonsieg. – Foto: Gonca Gürsoy

Topspiel in Spich - TFC Inter kämpft gegen die Mini-Krise

Kreisliga A Sieg: Der TFC Inter Troisdorf kann bisher nicht an die Leistungen der Vorsaison anknüpfen. Der 1. FC Spich II hingegen schon, muss aber nun im Topspiel ran.

Die Tabelle hat nach drei Spieltagen noch nicht allzu viel Gewicht und trotzdem kommt es ziemlich überraschend daher, dass mit dem TFC Inter Troisdorf ein Topteam der Vorsaison noch ohne einen einzigen Sieg da steht. Ein Remis gegen den bislang ebenfalls sieglosen FSV Neunkirchen-Seelscheid II steht bisher zu Buche. Nun wartet die nächste Chance. Währenddessen steigt an anderer Stelle ein frühes Spitzenspiel.

TFC Inter empfängt gutes Rot-Weiß Hütte

So., 21.09.2025, 15:15 Uhr
Türkischer FC Inter Troisdorf
Türkischer FC Inter TroisdorfInter T´dorf
SV Rot Weiß Hütte
SV Rot Weiß HütteRW Hütte
15:15

So langsam dürfte man beim TFC Inter Troisdorf dringend mal ins Siegen kommen wollen. In der vergangenen Saison überraschte Inter als Aufsteiger die Konkurrenz, spielte auf Anhieb und konstant oben mit. Mittlerweile ist die Konkurrenz oben schon ein wenig enteilt, auch der kommende Gegner Rot-Weiß Hütte steht schon bei sechs Punkten - eine spannende Begegnung.

Spich könnte an der Spitze enteilen

So., 21.09.2025, 13:00 Uhr
1. FC Spich
1. FC Spich1. FC Spich II
Sportfreunde Troisdorf 05
Sportfreunde Troisdorf 05SF Troisdorf
13:00

Am vierten Spieltag von einem Topspiel zu sprechen, könnte sich im Laufe einer Saison rächen. Trotzdem: Alles deutet darauf hin, dass sich der 1. FC Spich II und die Sportfreunde Troisdorf in den oberen Tabellenregionen einreihen werden. Gerade Spich, im Vorjahr lange Tabellenführer und am Ende Vizemeister, scheint dieses Jahr richtig ernst zu machen. Neun Punkte und schon 13 Tore. Diese Offensivpower können bisher nur die SF Troisdorf überbieten. Mit 15 Treffern, aber "nur" sechs Punkten sind die Sportfreunde noch auf Schlagdistanz. Am Sonntag könnte sich das ändern.

Die weiteren Spiele des 4. Spieltags

So., 21.09.2025, 15:15 Uhr
TSV 06 Wolsdorf
TSV 06 WolsdorfTSV Wolsdorf
TuS Winterscheid
TuS WinterscheidWinterscheid
15:15

_____________________

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
SV Bergheim 1937
SV Bergheim 1937SV Bergheim
SV Umutspor Troisdorf
SV Umutspor TroisdorfSV Umutspor
15:00

_____________________

Gestern, 20:00 Uhr
SV Allner-Bödingen
SV Allner-BödingenA.-Bödingen
TuS Birk
TuS BirkTuS Birk
2
2
Abpfiff

_____________________

So., 21.09.2025, 13:00 Uhr
TuS 05 Oberpleis
TuS 05 OberpleisOberpleis II
TuS Mondorf 1920
TuS Mondorf 1920TuS Mondorf II
13:00

_____________________

So., 21.09.2025, 12:30 Uhr
1. FC Niederkassel
1. FC NiederkasselNiederkassel II
SV Fortuna Müllekoven
SV Fortuna MüllekovenMüllekoven
12:30

_____________________

So., 21.09.2025, 15:15 Uhr
FC Kosova Sankt Augustin
FC Kosova Sankt AugustinFC Kosova
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid
FSV SW Neunkirchen-SeelscheidNeunk.-Seel. II
15:15

_____________________

Niklas BienAutor