Der TFC Inter Troisdorf wartet noch auf seinen ersten Saisonsieg. – Foto: Gonca Gürsoy
Topspiel in Spich - TFC Inter kämpft gegen die Mini-Krise
Kreisliga A Sieg: Der TFC Inter Troisdorf kann bisher nicht an die Leistungen der Vorsaison anknüpfen. Der 1. FC Spich II hingegen schon, muss aber nun im Topspiel ran.
Die Tabelle hat nach drei Spieltagen noch nicht allzu viel Gewicht und trotzdem kommt es ziemlich überraschend daher, dass mit dem TFC Inter Troisdorf ein Topteam der Vorsaison noch ohne einen einzigen Sieg da steht. Ein Remis gegen den bislang ebenfalls sieglosen FSV Neunkirchen-Seelscheid II steht bisher zu Buche. Nun wartet die nächste Chance. Währenddessen steigt an anderer Stelle ein frühes Spitzenspiel.
So langsam dürfte man beim TFC Inter Troisdorf dringend mal ins Siegen kommen wollen. In der vergangenen Saison überraschte Inter als Aufsteiger die Konkurrenz, spielte auf Anhieb und konstant oben mit. Mittlerweile ist die Konkurrenz oben schon ein wenig enteilt, auch der kommende Gegner Rot-Weiß Hütte steht schon bei sechs Punkten - eine spannende Begegnung.
Am vierten Spieltag von einem Topspiel zu sprechen, könnte sich im Laufe einer Saison rächen. Trotzdem: Alles deutet darauf hin, dass sich der 1. FC Spich II und die Sportfreunde Troisdorf in den oberen Tabellenregionen einreihen werden. Gerade Spich, im Vorjahr lange Tabellenführer und am Ende Vizemeister, scheint dieses Jahr richtig ernst zu machen. Neun Punkte und schon 13 Tore. Diese Offensivpower können bisher nur die SF Troisdorf überbieten. Mit 15 Treffern, aber "nur" sechs Punkten sind die Sportfreunde noch auf Schlagdistanz. Am Sonntag könnte sich das ändern.