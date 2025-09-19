Topspiel in Spich - TFC Inter kämpft gegen die Mini-Krise

TFC Inter empfängt gutes Rot-Weiß Hütte



So langsam dürfte man beim TFC Inter Troisdorf dringend mal ins Siegen kommen wollen. In der vergangenen Saison überraschte Inter als Aufsteiger die Konkurrenz, spielte auf Anhieb und konstant oben mit. Mittlerweile ist die Konkurrenz oben schon ein wenig enteilt, auch der kommende Gegner Rot-Weiß Hütte steht schon bei sechs Punkten - eine spannende Begegnung. Spich könnte an der Spitze enteilen



Am vierten Spieltag von einem Topspiel zu sprechen, könnte sich im Laufe einer Saison rächen. Trotzdem: Alles deutet darauf hin, dass sich der 1. FC Spich II und die Sportfreunde Troisdorf in den oberen Tabellenregionen einreihen werden. Gerade Spich, im Vorjahr lange Tabellenführer und am Ende Vizemeister, scheint dieses Jahr richtig ernst zu machen. Neun Punkte und schon 13 Tore. Diese Offensivpower können bisher nur die SF Troisdorf überbieten. Mit 15 Treffern, aber "nur" sechs Punkten sind die Sportfreunde noch auf Schlagdistanz. Am Sonntag könnte sich das ändern.

Die weiteren Spiele des 4. Spieltags