Topspiel in Spelle: Emsbüren reist als Außenseiter mit klarer Ansage

Erster gegen Zweiter in der Frauen-Landesliga Weser-Ems: Wenn SC Spelle-Venhaus am Sonntag den SV Concordia Emsbüren empfängt, steht ein echtes Spitzenspiel an. Emsbürens Trainer Marcel Gebhardt sieht sein junges Team zwar nicht in der Favoritenrolle, glaubt aber an die Chance auf einen Auswärtserfolg.

In der Frauen-Landesliga Weser-Ems kommt es am Sonntag zum Aufeinandertreffen der beiden bislang verlustpunktfreien Teams: Spitzenreiter SV Concordia Emsbüren gastiert beim punktgleichen SC Spelle-Venhaus. Trotz der makellosen Bilanz seiner Mannschaft sieht Trainer Marcel Gebhardt die Rollen klar verteilt: „Spelle geht als Favorit in diese Partie.“

Emsbüren hat mit vier Siegen aus vier Spielen und einem Torverhältnis von 18:3 eine beeindruckende Frühform gezeigt, doch Gebhardt bleibt realistisch: „Wir haben eine sehr junge Mannschaft, die noch lange nicht auf ihrem Zenit ist. Wir müssen viel arbeiten und auch geduldig sein.“ Der Coach verweist auf die Erfahrung des Gegners: „Spelle hat sehr erfahrene Spielerinnen, einige von ihnen haben schon Oberliga, Regional- und 1. Bundesliga gespielt.“

In der vergangenen Saison standen sich beide Teams dreimal gegenüber – Emsbüren konnte dabei immerhin einen Sieg einfahren. Daran möchte Concordia nun anknüpfen: „Letzte Saison konnten wir eins der drei Spiele gewinnen und wir werden alles geben, um mindestens einen Punkt mitzunehmen“, erklärt Gebhardt.